  • Новость часаПакистанская разведка попыталась вывезти из России технологии С-400
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Изменены правила приема в вузы в 2026 году
    Лукашенко высказался о размещении в Белоруссии «Буревестника» и «Посейдона»
    Акинфеев выразил недовольство короткими проводами из сборной России
    Греф показал Путину «умное» кольцо
    Возвращающимся из-за рубежа россиянам начали «охлаждать» сим-карты
    Украинские СМИ призвали перестать оскорблять русских для серьезности
    Глава Кубани объяснил неготовность Сочи принимать паромы из Турции
    В Госдуме рекомендовали рассмотреть лишение неприкосновенности депутата Вороновского
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Климатическая конференция как зеркало глобального раздора

    Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    14 комментариев
    10 ноября 2025, 20:00 • В мире

    Украина превзошла большевиков в борьбе с «российским империализмом»

    Украина превзошла большевиков в борьбе с «российским империализмом»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Губин

    Вслед за «декоммунизацией» на Украине взялись за уничтожение памяти о тех, против кого действовали коммунисты – русских царях и прочих символах Российской империи. Тем самым киевский режим не только уподобляется режиму коммунистическому, но и ставит под сомнение наследие собственного государства.

    Украинский Институт нацпамяти, ранее известный главным образом на ниве «декоммунизации», продолжает вытравлять следы русского на Украине. На сей раз это заведение отнесло династию Романовых к символам «российского империализма».

    В принятом этой конторой сборнике рекомендаций «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики» говорится о том, чьи следы должны исчезнуть с карт и улиц украинских городов и сел. Там не только вся династия Романовых, но и отдельные ее представители: Петр и Екатерина Великие, Елизавета Петровна, Павел, три Александра и два Николая. В общем, почти все.

    Удивительно, что в список не попала Анна Иоанновна. Ведь именно при ней мужики неказачьего звания в Малороссии были закрепощены де-факто (де-юре – в екатерининское царствование, и это отражено у Шевченко, в советской и националистической литературе).

    За что попал царь, а затем и император Петр Алексеевич, понятно. Он не оценил величие акта клятвопреступления Мазепы. Вернее, оценил, наградив гетмана орденом Иуды. А еще победил шведов под Полтавой и приказал разорить Батурин. Но надругательство над памятью этого государя в Полтаве свершилось еще до принятия этого циркуляра. И статуя работы великого скульптора Якобсона на поле битвы, и монумент на месте царского отдыха были демонтированы ранее.

    Точно так же ликвидирован в Одессе памятник основателям города со статуей Екатерины Великой, а заодно и улица Екатерининская. Пострадал также бюст Александру III в Борках под Харьковом. Полный список того, что может быть еще снесено в рамках этой рекомендации, сообщать не стоит: а вдруг эта публика что-то забудет или не заметит. Ведь выходцы из Галиции, выпускники истфаков украинских вузов и прочая, по выражению классика местной литературы Михаила Старицкого, «свинота необразованная» не славится дотошностью и въедливостью.

    А ведь при государях территория нынешней Украины из малонаселенной или вообще безлюдной земли превратилась в богатую индустриально-аграрную сеть регионов.

    Для начала стоит вспомнить, что Алексей Михайлович основал Харьков и Сумы, Елизавета Петровна – Елисаветград, Екатерина Великая – Екатеринослав, Павлоград, Александровск, Херсон, Николаев, Одессу и не только. Ни Петлюра, ни тем более Бандера ни одного города не основали, как и Ющенко с Порошенко* и Зеленским.

    То, что потом было объявлено Украиной, покрылось сетью железных дорог (Азовско-Харьковско-Севастопольская, потом Южная; Юго-Западная, Екатерининская, Приднепровская) и промышленных предприятий. Одесский порт стал одним из крупнейших в мире, а николаевская судоверфь выпускала великолепные линкоры и другие корабли – военные и гражданские. И все это – в три последние царствования.

    Да и советская власть, которую также отрицают нынешние украинские «дерусификаторы», тоже не бездельничала. Один Днепрогэс чего стоит, не говоря уже о «Южмаше» и четырех АЭС, а также о том, что привычка топить кизяками ушла в прошлое даже в самых глухих селах.

    Выдающиеся уроженцы этих краев считали за честь быть на службе российским государям. И выдающиеся математики – академики Остроградский и Буняковский, микробиологи Мечников, Гамалея и Заболотный, физики Тамм и Лангемак (оба окончили Елисаветградскую гимназию). И этот список можно продолжать бесконечно.

    Даже Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости по инициативе российских деятелей за средства императорской фамилии. Как он отблагодарил своих спасителей? Написал оскорбительную поэму «Сон».

    И даже после отбытия наказания он получил звание академика, а значит, и дворянство. В общем, беспамятство, умноженное на неблагодарность – это в какой-то мере местная историческая традиция, идущая от главного классика в этих краях.

    Все это делается киевским режимом на основании закона от 2023 года «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». После его подписания бывший директор вышеупомянутого института, а ныне нардеп Владимир Вятрович* заявил: «Это системный документ об освобождении нашей страны от маркеров "русского мира". Согласно закону, российская имперская политика признается преступной и осуждается, пропаганда этой политики и ее символики запрещается... Органы самоуправления и военные администрации должны в течение полугода освободить публичное пространство от символов "русского мира": демонтировать памятники и памятные знаки, переименовать улицы и другие объекты».

    При этом режим Зеленского еще раз подтвердил свою террористическую сущность. 25 октября Институт национальной памяти разрешил использовать имя российского революционера, уроженца Черниговской губернии Николая Кибальчича для переименования улиц и культурных объектов страны. В материалах института отмечается, что Кибальчича не считают символом «российского империализма», поэтому его имя не подпадает под ограничения, установленные на Украине в рамках «политики деколонизации». Этот персонаж участвовал в подготовке и организации убийства Александра II.

    Таким образом, и закон о борьбе с «российским империализмом», и его правоприменительная практика не столько являются продолжением декоммунизации, сколько активным преемством деятельности самих большевиков. Именно товарищ Ленин подписал в 1918 году декрет «О памятниках Республики», в котором п. 1 гласил: «Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера». Так что Зеленский и его обслуга из института Нацпамяти в этом вопросе являются верными и последовательными ленинцами.

    Именно в соответствии с ним, вернее, его местной модификации за подписью тов. Раковского были снесены в Киеве, Екатеринославе, Бахмуте и других городах УССР памятники государям, губернаторам и просто достойным людям. Некоторые из них, вроде уже упомянутого выше памятника основателям Одессы и монумента Потемкину-Таврическому в Херсоне, были возвращены на место в постсоветское время.

    А были и такие, которые большевики тронуть не посмели, например, памятники Ришелье и Воронцову в Одессе и все полтавские монументы. Ведь даже вождь мирового пролетариата в своем декрете делал оговорку об «исторической и художественной ценности». Иначе нынешним разрушителям просто ничего бы не досталось.

    *Лицо, внесенное в список экстремистов и террористов в России

    Главное
    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам
    ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на иракском месторождении из-за санкций
    Задержаны восемь человек за попытку диверсии на объекте сотовой связи
    Суд решил освободить Саркози из тюрьмы
    Саудовская Аравия предоставила квоту на хадж для мусульман России
    МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
    За похищение и убийство собаки в Новой Москве возбуждено уголовное дело

    Ради чего Венгрия пошла на атомную сделку с США

    Венгрия отстояла перед США свое право и дальше покупать трубопроводные нефть и газ из России. Однако Вашингтон никогда не делает «добрые» дела просто так. На какие уступки пришлось пойти венгерскому премьеру Виктору Орбану, чтобы обеспечить свою страну недорогими российскими энергоресурсами? Подробности

    Перейти в раздел

    Ракетные удары декоммунизируют энергетику Украины

    Украина бьет тревогу из-за остановки работы государственных ТЭС. «Сейчас ноль генерации», – уверяют в «Центрэнерго». В ряде городов страны наблюдаются серьезные перебои со светом, а в преддверии холодов остро встает вопрос отопления. При этом эксперты призывают не верить противнику на слово и указывают – России необходимо продолжать декоммунизацию украинской энергосистемы. Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    США показали ядерный ответ «Буревестнику»

    Соединенные Штаты внезапно допустили утечку данных о сверхсекретной крылатой ракете, чей облик до последнего времени они тщательно скрывали. О каком виде вооружений идет речь, какую угрозу оно представляет и почему утечка прямо связана с прошедшими в России испытаниями системы «Буревестник»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится так называемый парад победы, посвященный пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации