Tекст: Дмитрий Губин

Украинский Институт нацпамяти, ранее известный главным образом на ниве «декоммунизации», продолжает вытравлять следы русского на Украине. На сей раз это заведение отнесло династию Романовых к символам «российского империализма».

В принятом этой конторой сборнике рекомендаций «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики» говорится о том, чьи следы должны исчезнуть с карт и улиц украинских городов и сел. Там не только вся династия Романовых, но и отдельные ее представители: Петр и Екатерина Великие, Елизавета Петровна, Павел, три Александра и два Николая. В общем, почти все.

Удивительно, что в список не попала Анна Иоанновна. Ведь именно при ней мужики неказачьего звания в Малороссии были закрепощены де-факто (де-юре – в екатерининское царствование, и это отражено у Шевченко, в советской и националистической литературе).

За что попал царь, а затем и император Петр Алексеевич, понятно. Он не оценил величие акта клятвопреступления Мазепы. Вернее, оценил, наградив гетмана орденом Иуды. А еще победил шведов под Полтавой и приказал разорить Батурин. Но надругательство над памятью этого государя в Полтаве свершилось еще до принятия этого циркуляра. И статуя работы великого скульптора Якобсона на поле битвы, и монумент на месте царского отдыха были демонтированы ранее.

Точно так же ликвидирован в Одессе памятник основателям города со статуей Екатерины Великой, а заодно и улица Екатерининская. Пострадал также бюст Александру III в Борках под Харьковом. Полный список того, что может быть еще снесено в рамках этой рекомендации, сообщать не стоит: а вдруг эта публика что-то забудет или не заметит. Ведь выходцы из Галиции, выпускники истфаков украинских вузов и прочая, по выражению классика местной литературы Михаила Старицкого, «свинота необразованная» не славится дотошностью и въедливостью.

А ведь при государях территория нынешней Украины из малонаселенной или вообще безлюдной земли превратилась в богатую индустриально-аграрную сеть регионов.

Для начала стоит вспомнить, что Алексей Михайлович основал Харьков и Сумы, Елизавета Петровна – Елисаветград, Екатерина Великая – Екатеринослав, Павлоград, Александровск, Херсон, Николаев, Одессу и не только. Ни Петлюра, ни тем более Бандера ни одного города не основали, как и Ющенко с Порошенко* и Зеленским.

То, что потом было объявлено Украиной, покрылось сетью железных дорог (Азовско-Харьковско-Севастопольская, потом Южная; Юго-Западная, Екатерининская, Приднепровская) и промышленных предприятий. Одесский порт стал одним из крупнейших в мире, а николаевская судоверфь выпускала великолепные линкоры и другие корабли – военные и гражданские. И все это – в три последние царствования.

Да и советская власть, которую также отрицают нынешние украинские «дерусификаторы», тоже не бездельничала. Один Днепрогэс чего стоит, не говоря уже о «Южмаше» и четырех АЭС, а также о том, что привычка топить кизяками ушла в прошлое даже в самых глухих селах.

Выдающиеся уроженцы этих краев считали за честь быть на службе российским государям. И выдающиеся математики – академики Остроградский и Буняковский, микробиологи Мечников, Гамалея и Заболотный, физики Тамм и Лангемак (оба окончили Елисаветградскую гимназию). И этот список можно продолжать бесконечно.

Даже Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости по инициативе российских деятелей за средства императорской фамилии. Как он отблагодарил своих спасителей? Написал оскорбительную поэму «Сон».

И даже после отбытия наказания он получил звание академика, а значит, и дворянство. В общем, беспамятство, умноженное на неблагодарность – это в какой-то мере местная историческая традиция, идущая от главного классика в этих краях.

Все это делается киевским режимом на основании закона от 2023 года «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». После его подписания бывший директор вышеупомянутого института, а ныне нардеп Владимир Вятрович* заявил: «Это системный документ об освобождении нашей страны от маркеров "русского мира". Согласно закону, российская имперская политика признается преступной и осуждается, пропаганда этой политики и ее символики запрещается... Органы самоуправления и военные администрации должны в течение полугода освободить публичное пространство от символов "русского мира": демонтировать памятники и памятные знаки, переименовать улицы и другие объекты».

При этом режим Зеленского еще раз подтвердил свою террористическую сущность. 25 октября Институт национальной памяти разрешил использовать имя российского революционера, уроженца Черниговской губернии Николая Кибальчича для переименования улиц и культурных объектов страны. В материалах института отмечается, что Кибальчича не считают символом «российского империализма», поэтому его имя не подпадает под ограничения, установленные на Украине в рамках «политики деколонизации». Этот персонаж участвовал в подготовке и организации убийства Александра II.

Таким образом, и закон о борьбе с «российским империализмом», и его правоприменительная практика не столько являются продолжением декоммунизации, сколько активным преемством деятельности самих большевиков. Именно товарищ Ленин подписал в 1918 году декрет «О памятниках Республики», в котором п. 1 гласил: «Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера». Так что Зеленский и его обслуга из института Нацпамяти в этом вопросе являются верными и последовательными ленинцами.

Именно в соответствии с ним, вернее, его местной модификации за подписью тов. Раковского были снесены в Киеве, Екатеринославе, Бахмуте и других городах УССР памятники государям, губернаторам и просто достойным людям. Некоторые из них, вроде уже упомянутого выше памятника основателям Одессы и монумента Потемкину-Таврическому в Херсоне, были возвращены на место в постсоветское время.

А были и такие, которые большевики тронуть не посмели, например, памятники Ришелье и Воронцову в Одессе и все полтавские монументы. Ведь даже вождь мирового пролетариата в своем декрете делал оговорку об «исторической и художественной ценности». Иначе нынешним разрушителям просто ничего бы не досталось.

*Лицо, внесенное в список экстремистов и террористов в России