Как украинцам навязывали русофобию

Tекст: Василий Стоякин

Киевский международный институт социологии опубликовал данные свежего исследования отношения граждан Украины к России. Отношение предсказуемо плохое (хотя в последнее время оно незначительно улучшилось), однако крайне любопытными оказались данные по динамике, которую социологи отслеживают с апреля 2008 года.

Представители киевского режима утверждают, что ключевым моментом, который испортил отношение украинского общества к России, стал крымский фактор. А именно – отказ Крыма следовать в фарватере нового киевского режима и особенно появление вежливых «зеленых человечков». Все это вкупе с информационно-пропагандистской кампанией западных спецслужб породило в украинском общественном сознании призрак «российской агрессии».

Логично? Да. Но теперь данные КМИС показывают, что все было не совсем так. В частности, социология фиксирует, что весной 2014 года как раз ничего особенного не произошло. Отношение украинцев к России даже после крымских событий почти не изменилось. Ключевые для восприятия России гражданами Украины точки были совершенно другими.

Первая точка отсчета – начало Майдана. Именно с этого момента началась пока еще вялая тенденция к ухудшению отношения к России. Под ритуальные завывания тогдашней оппозиции «мы не против России, просто нас все достало».

Эту тенденцию даже можно было понять – все же события на Майдане трактовались его лидерами как выбор народа между Россией и Европой. Но, повторим, граждане Украины тогда не особенно прониклись навязываемым горсткой профессиональных протестовальщиков противостоянием. Настоящий перелом наступил с момента расстрелов на Майдане.

Опять же, вспомним особенности момента: на Украине – внутриполитический кризис, оппозиция противостоит власти, «неизвестные снайперы» и вполне известные активисты Майдана увлеченно расстреливают своих побратимов и попавших под горячую руку милиционеров. Россия подчеркивает, что происходящее – внутреннее дело Украины, но в глазах некоторых она уже виновата в том, что украинцы начали убивать друг друга.

Дальше происходит еще более интересное. По данным КМИС, после мая 2014 года (под лозунгами прекращения войны на Донбассе президентом Украины становится Петр Порошенко*) отношение к России постепенно улучшается, достигая своего пика в мае 2015 года. Сам по себе рост можно объяснить заключением Минских соглашений… Но нельзя – тенденция сохраняется все эти месяцы, Минские соглашения не выглядят решающим фактором.

Падение после мая социологи ничем не объясняют, и мы тоже ничем не можем объяснить – ни между странами, ни внутри Украины ничего особенного не происходит. Ключевое событие мая – принятие закона о декоммунизации. Ключевое событие октября – местные выборы, на которых внешнеполитическая повестка находилась на десятом месте.

В декабре 2017 года начинается новая тенденция к росту позитивных отношений к России, которая не перебивается даже «керченским инцидентом» ноября 2018 года и дает пик в феврале 2019 года. В марте-апреле, как мы помним, на Украине проходят президентские выборы, на которых под лозунгами прекращения войны и урегулирования отношений с Россией главой страны становится Владимир Зеленский.

На момент парижского саммита «Нормандской четверки» позитивное отношение к России находилось на довольно высоком уровне.

Потом, когда Зеленский постепенно начал отказываться от выполнения Минских соглашений, происходил постепенный спад с финальным обвалом в феврале 2022 года.

Разумеется, опубликованная информация недостаточно детальна, но и на ее основании можно сделать вывод. Динамика отношения украинцев к России в 2013-2022 годах определялась не столько действиями России, сколько внутриполитической повесткой Украины и спецификой информационно-психологической войны, которая велась Западом против украинского населения.

Причем люди, жившие в то время на Украине, могут подтвердить, что в головах украинских граждан существовало два образа России, которые между собой вообще никак не стыковались. С одной стороны, это сравнительно объективная картина, связанная с личным опытом, с другой – образ, навязанный пропагандой. Типичная история – человек, который до Майдана торговал в Киеве сантехникой российского производства, а после Майдана поверил, что в России нет унитазов.

Из данных же социологии можно сделать более глубокий социально-политический вывод – антироссийская истерия в украинском обществе сознательно раздута пропагандой. Социология говорит, что русофобия – это не продукт народа, это продукт власти.

Дело не в Донбассе и не в Крыме. Еще в 2010 году известный галицкий писатель Юрий Андрухович говорил, что эти территории Украине (подразумевалось – бандеровской Украине) не нужны: «Политически это другая нация. Я уже сейчас этнических моментов не трогаю, только политические. Так вот – политически это часть русской нации. Я не хочу сказать, что все поголовно там такие, но тому украинскому меньшинству, что там есть, легче предложить эмиграцию сюда».

Да и позже – в 2014, 2018 годах – такие мысли слышались из уст вполне «патриотически» настроенных граждан. Но мнения эти считались чуть ли не более опасными, чем призывы к федерализации, например.

Позиция же украинских властей была иной.

Украинская власть (независимо от личности текущего президента) точно знала: в 2014 году украинцы начали убивать украинцев для того, чтобы объявить виноватыми русских.

Из этого напрашивается и еще один долгоиграющий вывод. После окончания СВО, смены власти на Украине, ликвидации ЦИПсО и влияния иностранных спецслужб отношения России и Украины полностью восстановятся. Как и отношение украинцев к русским и в целом к России.

P. S.: В комментарии к полученным данным замдиректора КМИС Антон Грушецкий указывает, что русофобия стала фактором, объединяющим украинское общество, и именно из этого надо исходить при формировании государственной политики, в том числе в языковом вопросе.

* Внесен в список экстремистов и террористов