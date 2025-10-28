Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Как украинцам навязывали русофобию
Опровергнут еще один пропагандистский миф киевского режима – о том, что именно послужило толчком массовой русофобии на Украине. Что именно на самом деле резко ухудшило отношение украинцев к русским и России – и почему новые данные социологов доказывают, что все изменится после окончания СВО?
Киевский международный институт социологии опубликовал данные свежего исследования отношения граждан Украины к России. Отношение предсказуемо плохое (хотя в последнее время оно незначительно улучшилось), однако крайне любопытными оказались данные по динамике, которую социологи отслеживают с апреля 2008 года.
Представители киевского режима утверждают, что ключевым моментом, который испортил отношение украинского общества к России, стал крымский фактор. А именно – отказ Крыма следовать в фарватере нового киевского режима и особенно появление вежливых «зеленых человечков». Все это вкупе с информационно-пропагандистской кампанией западных спецслужб породило в украинском общественном сознании призрак «российской агрессии».
Логично? Да. Но теперь данные КМИС показывают, что все было не совсем так. В частности, социология фиксирует, что весной 2014 года как раз ничего особенного не произошло. Отношение украинцев к России даже после крымских событий почти не изменилось. Ключевые для восприятия России гражданами Украины точки были совершенно другими.
Первая точка отсчета – начало Майдана. Именно с этого момента началась пока еще вялая тенденция к ухудшению отношения к России. Под ритуальные завывания тогдашней оппозиции «мы не против России, просто нас все достало».
Эту тенденцию даже можно было понять – все же события на Майдане трактовались его лидерами как выбор народа между Россией и Европой. Но, повторим, граждане Украины тогда не особенно прониклись навязываемым горсткой профессиональных протестовальщиков противостоянием. Настоящий перелом наступил с момента расстрелов на Майдане.
Опять же, вспомним особенности момента: на Украине – внутриполитический кризис, оппозиция противостоит власти, «неизвестные снайперы» и вполне известные активисты Майдана увлеченно расстреливают своих побратимов и попавших под горячую руку милиционеров. Россия подчеркивает, что происходящее – внутреннее дело Украины, но в глазах некоторых она уже виновата в том, что украинцы начали убивать друг друга.
- Россия нашла ответ на отмену Украиной Пушкина и Бородинской битвы
- Русские Прибалтики показали пример сопротивления местным режимам
- При каких условиях на Украине возможен военный переворот
Дальше происходит еще более интересное. По данным КМИС, после мая 2014 года (под лозунгами прекращения войны на Донбассе президентом Украины становится Петр Порошенко*) отношение к России постепенно улучшается, достигая своего пика в мае 2015 года. Сам по себе рост можно объяснить заключением Минских соглашений… Но нельзя – тенденция сохраняется все эти месяцы, Минские соглашения не выглядят решающим фактором.
Падение после мая социологи ничем не объясняют, и мы тоже ничем не можем объяснить – ни между странами, ни внутри Украины ничего особенного не происходит. Ключевое событие мая – принятие закона о декоммунизации. Ключевое событие октября – местные выборы, на которых внешнеполитическая повестка находилась на десятом месте.
В декабре 2017 года начинается новая тенденция к росту позитивных отношений к России, которая не перебивается даже «керченским инцидентом» ноября 2018 года и дает пик в феврале 2019 года. В марте-апреле, как мы помним, на Украине проходят президентские выборы, на которых под лозунгами прекращения войны и урегулирования отношений с Россией главой страны становится Владимир Зеленский.
На момент парижского саммита «Нормандской четверки» позитивное отношение к России находилось на довольно высоком уровне.
Потом, когда Зеленский постепенно начал отказываться от выполнения Минских соглашений, происходил постепенный спад с финальным обвалом в феврале 2022 года.
Разумеется, опубликованная информация недостаточно детальна, но и на ее основании можно сделать вывод. Динамика отношения украинцев к России в 2013-2022 годах определялась не столько действиями России, сколько внутриполитической повесткой Украины и спецификой информационно-психологической войны, которая велась Западом против украинского населения.
Причем люди, жившие в то время на Украине, могут подтвердить, что в головах украинских граждан существовало два образа России, которые между собой вообще никак не стыковались. С одной стороны, это сравнительно объективная картина, связанная с личным опытом, с другой – образ, навязанный пропагандой. Типичная история – человек, который до Майдана торговал в Киеве сантехникой российского производства, а после Майдана поверил, что в России нет унитазов.
Из данных же социологии можно сделать более глубокий социально-политический вывод – антироссийская истерия в украинском обществе сознательно раздута пропагандой. Социология говорит, что русофобия – это не продукт народа, это продукт власти.
Дело не в Донбассе и не в Крыме. Еще в 2010 году известный галицкий писатель Юрий Андрухович говорил, что эти территории Украине (подразумевалось – бандеровской Украине) не нужны: «Политически это другая нация. Я уже сейчас этнических моментов не трогаю, только политические. Так вот – политически это часть русской нации. Я не хочу сказать, что все поголовно там такие, но тому украинскому меньшинству, что там есть, легче предложить эмиграцию сюда».
Да и позже – в 2014, 2018 годах – такие мысли слышались из уст вполне «патриотически» настроенных граждан. Но мнения эти считались чуть ли не более опасными, чем призывы к федерализации, например.
Позиция же украинских властей была иной.
Украинская власть (независимо от личности текущего президента) точно знала: в 2014 году украинцы начали убивать украинцев для того, чтобы объявить виноватыми русских.
Из этого напрашивается и еще один долгоиграющий вывод. После окончания СВО, смены власти на Украине, ликвидации ЦИПсО и влияния иностранных спецслужб отношения России и Украины полностью восстановятся. Как и отношение украинцев к русским и в целом к России.
P. S.: В комментарии к полученным данным замдиректора КМИС Антон Грушецкий указывает, что русофобия стала фактором, объединяющим украинское общество, и именно из этого надо исходить при формировании государственной политики, в том числе в языковом вопросе.
* Внесен в список экстремистов и террористов