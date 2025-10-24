Русские Прибалтики показали пример сопротивления местным режимам

Tекст: Никита Демьянов

К муниципальным выборам 19 октября Эстония подходила в обстановке массового недовольства. Что неудивительно, ибо эстонская экономика сейчас фактически задыхается. Причин этому две: во-первых, высокие цены на электричество, во-вторых, неподъемные налоги. Предприятия закрываются одно из другим, но правительство живет в своей собственной реальности. В этой реальности нужно тратить умопомрачительные по местным меркам суммы на «сдерживание России».

При этом одна часть населения Эстонии в особенности чувствует себя угнетенной – это ее русскоязычная община, 25% жителей страны. Их оскорбляют на всякие лады и называют «ждунами», которые «мечтают о приходе путинской армии». В общественном пространстве активно и безнаказанно по отношению к русским используется слово «тибла» (оскорбление, аналогичное американскому «ниггер»).

Дело не ограничивается оскорблениями – государство предпринимает все новые шаги, направленные на ущемление эстонских русских. Так, минувшей весной большинство тех местных жителей, у которых есть гражданство России и Белоруссии и эстонские виды на жительство, лишили права голосовать на выборах в самоуправления. Такого же права оказались лишены и десятки тысяч обладателей так называемых серых паспортов, эстонские неграждане – но с одним исключением: им разрешили в последний раз проголосовать на муниципальных выборах в октябре 2025-го (а права голосовать на парламентских выборах они были лишены изначально).

В результате многие люди пошли на избирательные участки фактически как в последний бой. Общая явка избирателей составила 59,2%, что для Эстонии стало одним из самых высоких показателей за последние годы.

Каковыми же оказались конкретные результаты? Эстонское законодательство предусматривает возможность создания в преддверии выборов временных объединений кандидатов – так называемых независимых избирательных союзов. Именно они на сей раз и набрали больше всего голосов. За них проголосовали почти 24% избирателей, отказавших в доверии каким-либо политическим партиям.

Второе место заняла оппозиционная Центристская партия, набравшая более 21% голосов. На третьей строчке оказалась правая партия «Отечество» с результатом свыше 18,5%. За ними следуют Партия реформ (около 10%) и Социал-демократическая партия (9,9%), которые сейчас «рулят» страной, образовав правящую коалицию в парламенте. Консервативная народная партия (EKRE) получила чуть более 8%, а «Правые» собрали около 5% голосов. Партия «Эстония 200», также входящая в парламентскую правящую коалицию, набрала и вовсе лишь 1,7%.

Для понимания: русские Эстонии традиционно голосуют за Центристскую партию – это единственная сила, дающая нетитульному населению возможность хоть краем прибиться к местной политической элите. Когда-то Центристская партия считалась столь респектабельной, что в нее массово вступали и этнические эстонцы. Партия неоднократно оказывалась в правительстве, даже возглавляла его и многие годы контролировала Таллин.

С началом российской СВО на Украине Центристскую партию начали шельмовать как «агентов влияния России» и «коррупционеров». Из партии массово побежали эстоноязычные политики. Были подорваны позиции нынешнего главы партии Михаила Кылварта, тогдашнего мэра Таллина. Весной 2024-го Кылварта удалось досрочно сбросить с его поста путем грязных махинаций. Новые власти начали усердную зачистку Таллина он всяких признаков «русского духа».

Однако за полтора года своего хозяйничанья в Таллине «эстонизаторы» успели надоесть большинству его жителей. Оказалось, что они сильны лишь в «дерусификации», а хозяйственниками оказались никакими.

Одновременно продолжало нарастать массовое недовольство правительством. В результате, по оценкам экспертов, выборы превратились в «своеобразный марш протеста». В частности, политолог Анника Аррас отмечает, что «центристы», которых все уже успели списать со счетов, буквально «восстали из пепла». Этот реванш Центристская партия взяла во многом на голосах русского населения Эстонии. По мнению Аррас, одним из ключевых факторов, приведших русскоязычного избирателя к урнам, стали именно введенные электоральные ограничения. Почти в каждой местной русской семье оказался родственник с гражданством России или Белоруссии, который отныне не сможет голосовать.

«Это решение мобилизовало все остальные группы русскоязычных избирателей, которые сохранили право голоса. На участки пришли даже те, кто раньше думал: а зачем мне вообще голосовать?» – объясняет Анника Аррас. И теперь эксперты не исключают, что итоги муниципальных выборов могут стать предвестником будущих – парламентских, которые пройдут в 2027 году.

Надо отметить, что в 2022-2023 годах из Центристской партии сбежали не только эстонцы, но и некоторые этнические русские. Они начали вступать в «правильные» партии и голосовать за законы, направленные на утеснение соплеменников.

Предательство не помогло – все они продемонстрировали на этих выборах плачевные результаты. Особенно характерен стал пример Марии Юферевой-Скуратовски, прежде высокопоставленной «центристки», а с 2023 года – лояльного члена Партии реформ. Будучи в рядах Центристской партии, Юферева-Скуратовски отстаивала русские школы, а сменив партийную принадлежность, стала ратовать за их ликвидацию.

Предатели не смогли стяжать голоса эстонских избирателей. А русский избиратель наградил перебежчиков по достоинству: та же Мария Юферева-Скуратовски, пытавшаяся избраться в горсобрание Таллина, получила целых 46 голосов.

«Это было во многом протестное голосование», – признает Юферева-Скуратовски. И перечисляет причины, побудившие русского избирателя прийти на участки. Это, во-первых, лишение значительной части русскоязычного населения избирательных прав. Во-вторых, затеянная правительством «реформистов» ликвидация русских школ. В-третьих, выставленный правительством ультиматум в адрес местной православной церкви, от которой требуют выйти из-под канонического подчинения Московскому патриархату. «Все эти темы и оказались причиной такого результата», – заключила Юферева-Скуратовски.

Центристская партия получила 37 мандатов в горсобрании Таллинна (собрав в столице 42% голосов), а социал-демократы, «Отечество», Партия реформ и «Правые» – в общей сложности 42 места.

«Все логично: когда людей пытаются лишить их гражданских прав, это вызывает протест и желание изменить ситуацию в лучшую сторону. И совсем не удивительно, что люди при этом голосуют за тех, кто пытался защитить их конституционное право.

Но я могу добавить: поддержка Центристской партии велика и среди эстонских избирателей. Они, как и русские, устали от бардака. А также понимают, что наше желание защитить права русского населения не идет во вред эстонцам», – отмечает Александр Чаплыгин, депутат парламента от Центристской партии.

Националисты встретили успех Центристской партии злобным шипением. «Кажется, что большое количество "тибл" выбрались из своих нор», – злобно рассуждает член партии «Отечество» Хендрик Тоомпере, известный в Эстонии режиссер и актер. Узнав результаты выборов, правление таллинского регионального отделения Партии реформ подало в отставку.

Ситуацию прокомментировал и премьер-министр Эстонии, он же по совместительству председатель Партии реформ Кристен Михал. «Экономика переживает трудные времена, и одновременно ощущается гнет войны. СМИ также часто говорят о том, что все становится хуже…» – столь невнятно он объяснил причины поражения своих коллег. Теперь Михала очень беспокоит вопрос: не вернется ли Таллин в орбиту российского влияния? Предотвратить этот вариант, по его словам, получится лишь в том случае, если «правильные» партии образуют коалицию в столичном горсобрании, оттеснив «центристов» в оппозицию.

Чаплыгин так отреагировал на эти слова главы правительства: «Первое, что сейчас нужно людям – это отставка бессмысленного премьер-министра, причем желательно вместе со всем правительством. Эта власть не справилась ни с одной из проблем: экономика разрушена, цены растут, а люди беднеют, рождаемость находится на самом низком за последние сто лет уровне. А этот упырь рассуждает о благе народа».

И действительно, в общественном пространстве пошли разговоры о том, что результаты муниципальных выборов стали приговором не только тем «реформистам», что занимают кресла депутатов самоуправлений, но и Партии реформ в целом. Начали раздаваться призывы Михалу уйти в отставку.

Сейчас в эстонских муниципалитетах идет дележ власти: новоизбранные депутаты решают с кем они будут дружить и против кого, определяются конфигурации будущих коалиций. Противники «центристов» в Таллине хотели бы вновь слить их в оппозицию, но пока это не очень получается – уж слишком большую фракцию те создали.

Напрашивается сравнение с муниципальными выборами, случившимися несколько месяцев назад в соседней Латвии. Там русская община тоже сумела консолидироваться, что выразилось в конкретных результатах – мэрами крупных городов Даугавпилс и Резекне остались Андрей Элксниньш и Александр Барташевич, выступающие против государственной русофобии.

В целом русские Прибалтики начинают выходить из оцепенения, вызванного тяжелыми поражениями последних лет, и возвращаются к активной борьбе за свои права. Хотя делать это в условиях государств, окончательно дооформившихся в виде националистических диктатур, становится все труднее.