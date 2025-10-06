Почему литовский министр отказался назвать Крым украинским

Tекст: Станислав Лещенко

В прошлом году к власти в Литве пришло правительство во главе с представителем местной социал-демократической партии Гинтаутасом Палуцкасом – и в стране немедленно началась политическая грызня. Проигравшие на выборах консерваторы («Союз отечества – Христианские демократы Литвы») начали отчаянно интриговать, пытаясь свалить Палуцкаса.

Оппозиция быстро нащупала слабое место Палуцкаса. Он в свое время запускал руку и в государственные средства, и в европейские фонды – и после ряда скандалов в августе текущего года ему пришлось покинуть свой пост. А вместо него премьер-министром стала другой член партии социал-демократов – Инга Ругинене.

Однако консерваторы на этом не успокоились. Обвинение в адрес нынешней правящей коалиции выбрано стандартное: дескать, в ее рядах мало искренних «патриотов Литвы», зато много «тайных путинистов». Нового премьера обвинили в проступке, может быть, даже более тяжком, чем коррупция – в поездках в Москву. Дело в том, что родственники Ругинене живут и в России, и на Украине. Причем в РФ Ругинене последний раз ездила в 2015 и 2018 годах. Вменяют Ругинене в вину тот факт, что она посещала «государство-агрессор» уже после воссоединения с Крымом. Ее упрекают даже за то, что она говорит по-литовски с русским акцентом.

Затем известный в Литве шоумен-националист Андрюс Тапинас организовал в Вильнюсе многолюдную акцию «День позора». Собравшиеся открыто грозили Ругинене: перестанете поддерживать Украину, пожелаете наладить дружбу с Россией – мы вас сметем.

И эти подозрения не лишены основания. Дело в том, что социал-демократам, чтобы обеспечить большинство в парламенте, пришлось взять в коалицию другую партию – «Заря Немана». Возглавляет ее политик Римигиюс Жемайтайтис, очень колоритный персонаж. С одной стороны, обвиняют его в антисемитизме. С другой – в том, что Жемайтайтис и его партия скептически относятся к киевскому режиму. За «Зарю Немана» голосуют те литовцы, которым надоела многолетняя истерия вокруг Украины.

И когда в рамках правительственной коалиции решено было отдать «Заре Немана» министерство культуры – литовские деятели культуры немедленно возмутились. Причем прежде всего те персонажи, которые давно получали от Минкульта деньги на проекты, связанные с пропагандой оголтелой русофобии. У них возникли опасения, что новый глава министерства Игнотас Адомавичюс начнет резать эти проекты – или, если выражаться языком литовских пропагандистов, перестанет финансировать мероприятия «по борьбе с кремлевской дезинформацией».

На Адомавичюса начали обильно лить грязь. Так, директор Литовского национального драмтеатра Мартинaс Будрайтис не стеснялся в выражениях насчет нового министра: «Мы наступили в огромную кучу экскрементов и до сих пор в ней стоим. Запах уже распространяется далеко». Литовские консерваторы и их сторонники начали усердно искать компромат на нового министра.

Его враги напирали на то, что раньше 42-летний Адомавичюс руководил фирмой по производству макарон. Мало того, Адомавичюса постарались представить в глазах общественности глупым и малограмотным человеком.

Последовал удар ниже пояса: в соцсетях появился видеоролик, на котором Адомавичюс веселится на вечеринке в бане в компании полуобнаженных женщин.

В городах Литвы прошли акции протеста, в которых участвовали в том числе и известные в стране люди: актеры, художники, музыканты – все кричали, что не желают видеть «такого глупого человека во главе нашей культуры». Вильнюсская книжная ярмарка даже объявила Адомавичюсу бойкот – а вместе с ним и премьер-министру Литвы.

Тем не менее министр раз за разом повторял, что в отставку не уйдет. «Я только начал работать, не вижу в отставке смысла», – твердил Адомавичюс и подчеркивал, что имеет поддержку многих представителей искусства. Министр уверял, что выстроил план действий на ближайшие недели: он намерен сосредоточиться на формировании бюджета и на встречах с профсоюзами.

И все же поработать ему толком так и не дали. Сначала Адомавичюса уличили в страшном по сегодняшним меркам в Литве преступлении – оказалось, что из конференц-зала министерства культуры исчез украинский флаг. А затем журналисты задали чиновнику главный вопрос: кому принадлежит Крым? Адомавичюс отвечать отказался, логично парировав, что тема принадлежности Крыма не имеет никакого отношения к делам возглавляемого им ведомства.

Мгновенно возбудился известный в Литве националист Лауринас Кащюнас – прежде министр обороны, а ныне глава парламентской фракции консерваторов. Кащюнас выразил сомнение в том, что Адомавичюсу можно предоставить доступ к секретной информации. По его мнению, высказывания министра культуры не соответствуют обязательству, закрепленному в программе правительства: «Поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, принцип неприкосновенности ее границ».

Ругинене поставила министру культуры ультиматум: во избежание худших последствий «добровольно» подать в отставку – что Адомавичюс и вынужден был сделать.

В прощальном слове министр поблагодарил премьер-министра и президента за «доверие», а также свою партию, делегировавшую его на должность. Уход же с поста он объяснил «усилившимся в последнее время давлением на меня лично, на мою семью – когда нам небезопасно находиться даже на улице». Адомавичюс заявил: «Верю, что мы вырастим действительно сильную, зрелую культуру – без насмешек, без насилия, без оскорблений». Он наотрез отказался каяться за то, что так и не сказал «правильных» слов о Крыме.

Зампред партии «Заря Немана» Робертас Пуховичюс считает, что Адомавичюс успел показать себя хорошим работником. «Мы видели, что давление было очень сильным, нападок много. Он министр, но он также муж и отец, у него есть семья, и нужно возвращаться домой и выдерживать этот стресс», – отметил Пуховичюс. Партия выдвинет нового главу Минкульта из своих рядов.

Однако это будет не так-то просто. 5 октября по всей Литве состоялась «забастовка культурного сообщества» – ее участники протестуют против передачи Минкульта «Заре Немана» и требуют не подпускать представителей этой партии к ответственным постам.

Высказываются опасения, что если у «Зари Немана» появится реальная власть, Литва может пойти «гибельным путем Словакии и Венгрии».

В чем же реальная подоплека происходящего? Почему даже за умолчание по поводу принадлежности Крыма любому чиновнику в Литве грозит такая обструкция и даже отставка? Почему оппозиция так настаивала на этом?

Прежде всего, в Литве между властными группировками идет борьба за право распределять деньги, которые тратит страна на военные нужды. В мае европейский Северный инвестбанк предоставил Литве 400 млн евро на новые военные проекты. Этого, однако, мало: страна еще намерена взять на те же цели гигантский кредит в размере 5 млрд евро. Оппозиция грызет локти, видя, что право припасть к этому пирогу выпало их политическим противникам. Поэтому, сбросив кабинет Палуцкаса, теперь объявили войну и правительству Ругинене – а министр культуры стал фактически попутной жертвой политических интриг.

При этом, конечно, не стоит обманываться – литовские социал-демократы относятся к России ничуть не лучше, чем консерваторы. Свою позицию Ругинене обозначает четко: «Поддержка Украины до победы».

И все же перед нами в любом случае очень показательный факт: в правительство одной из наиболее русофобских стран Прибалтики удалось – хоть и на несколько дней – пройти человеку, который отказывается публично признавать Крым украинским. Ради этого своего принципа он даже пожертвовал должностью и терпит масштабную политическую травлю. Это значит, что в Литве немало людей, которые хотели бы увести свое государство с передней линии противостояния с Россией. Просто они запуганы и молчат – но даже в такой обстановке среди них находятся люди, которым принципы дороже политического приспособленчества.

