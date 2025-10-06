  • Новость часаВ небе над морем у Туапсе и Сочи зафиксировали несколько взрывов
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался: что же в моей жизни некачественно?

    6 октября 2025, 08:56 • В мире

    Почему литовский министр отказался назвать Крым украинским

    Почему литовский министр отказался назвать Крым украинским
    @ ignas_ad

    Tекст: Станислав Лещенко

    Литву потрясает очередной политический кризис – министру культуры страны Игнотасу Адомавичюсу удалось продержаться на своем посту всего лишь неделю. На первый взгляд, он подал в отставку из-за «неправильного ответа» на сакраментальный вопрос: «Чей Крым?». Но на самом деле перед нами не только личный выбор политика, но и признак определенных общественных настроений.

    В прошлом году к власти в Литве пришло правительство во главе с представителем местной социал-демократической партии Гинтаутасом Палуцкасом – и в стране немедленно началась политическая грызня. Проигравшие на выборах консерваторы («Союз отечества – Христианские демократы Литвы») начали отчаянно интриговать, пытаясь свалить Палуцкаса.

    Оппозиция быстро нащупала слабое место Палуцкаса. Он в свое время запускал руку и в государственные средства, и в европейские фонды – и после ряда скандалов в августе текущего года ему пришлось покинуть свой пост. А вместо него премьер-министром стала другой член партии социал-демократов – Инга Ругинене.

    Однако консерваторы на этом не успокоились. Обвинение в адрес нынешней правящей коалиции выбрано стандартное: дескать, в ее рядах мало искренних «патриотов Литвы», зато много «тайных путинистов». Нового премьера обвинили в проступке, может быть, даже более тяжком, чем коррупция – в поездках в Москву. Дело в том, что родственники Ругинене живут и в России, и на Украине. Причем в РФ Ругинене последний раз ездила в 2015 и 2018 годах. Вменяют Ругинене в вину тот факт, что она посещала «государство-агрессор» уже после воссоединения с Крымом. Ее упрекают даже за то, что она говорит по-литовски с русским акцентом.

    Затем известный в Литве шоумен-националист Андрюс Тапинас организовал в Вильнюсе многолюдную акцию «День позора». Собравшиеся открыто грозили Ругинене: перестанете поддерживать Украину, пожелаете наладить дружбу с Россией – мы вас сметем.

    И эти подозрения не лишены основания. Дело в том, что социал-демократам, чтобы обеспечить большинство в парламенте, пришлось взять в коалицию другую партию – «Заря Немана». Возглавляет ее политик Римигиюс Жемайтайтис, очень колоритный персонаж. С одной стороны, обвиняют его в антисемитизме. С другой – в том, что Жемайтайтис и его партия скептически относятся к киевскому режиму. За «Зарю Немана» голосуют те литовцы, которым надоела многолетняя истерия вокруг Украины.

    И когда в рамках правительственной коалиции решено было отдать «Заре Немана» министерство культуры – литовские деятели культуры немедленно возмутились. Причем прежде всего те персонажи, которые давно получали от Минкульта деньги на проекты, связанные с пропагандой оголтелой русофобии. У них возникли опасения, что новый глава министерства Игнотас Адомавичюс начнет резать эти проекты – или, если выражаться языком литовских пропагандистов, перестанет финансировать мероприятия «по борьбе с кремлевской дезинформацией».

    На Адомавичюса начали обильно лить грязь. Так, директор Литовского национального драмтеатра Мартинaс Будрайтис не стеснялся в выражениях насчет нового министра: «Мы наступили в огромную кучу экскрементов и до сих пор в ней стоим. Запах уже распространяется далеко». Литовские консерваторы и их сторонники начали усердно искать компромат на нового министра.

    Его враги напирали на то, что раньше 42-летний Адомавичюс руководил фирмой по производству макарон. Мало того, Адомавичюса постарались представить в глазах общественности глупым и малограмотным человеком.

    Последовал удар ниже пояса: в соцсетях появился видеоролик, на котором Адомавичюс веселится на вечеринке в бане в компании полуобнаженных женщин.

    В городах Литвы прошли акции протеста, в которых участвовали в том числе и известные в стране люди: актеры, художники, музыканты – все кричали, что не желают видеть «такого глупого человека во главе нашей культуры». Вильнюсская книжная ярмарка даже объявила Адомавичюсу бойкот – а вместе с ним и премьер-министру Литвы.

    Тем не менее министр раз за разом повторял, что в отставку не уйдет. «Я только начал работать, не вижу в отставке смысла», – твердил Адомавичюс и подчеркивал, что имеет поддержку многих представителей искусства. Министр уверял, что выстроил план действий на ближайшие недели: он намерен сосредоточиться на формировании бюджета и на встречах с профсоюзами.

    И все же поработать ему толком так и не дали. Сначала Адомавичюса уличили в страшном по сегодняшним меркам в Литве преступлении – оказалось, что из конференц-зала министерства культуры исчез украинский флаг. А затем журналисты задали чиновнику главный вопрос: кому принадлежит Крым? Адомавичюс отвечать отказался, логично парировав, что тема принадлежности Крыма не имеет никакого отношения к делам возглавляемого им ведомства.

    Мгновенно возбудился известный в Литве националист Лауринас Кащюнас – прежде министр обороны, а ныне глава парламентской фракции консерваторов. Кащюнас выразил сомнение в том, что Адомавичюсу можно предоставить доступ к секретной информации. По его мнению, высказывания министра культуры не соответствуют обязательству, закрепленному в программе правительства: «Поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, принцип неприкосновенности ее границ».

    Ругинене поставила министру культуры ультиматум: во избежание худших последствий «добровольно» подать в отставку – что Адомавичюс и вынужден был сделать.

    В прощальном слове министр поблагодарил премьер-министра и президента за «доверие», а также свою партию, делегировавшую его на должность. Уход же с поста он объяснил «усилившимся в последнее время давлением на меня лично, на мою семью – когда нам небезопасно находиться даже на улице». Адомавичюс заявил: «Верю, что мы вырастим действительно сильную, зрелую культуру – без насмешек, без насилия, без оскорблений». Он наотрез отказался каяться за то, что так и не сказал «правильных» слов о Крыме.

    Зампред партии «Заря Немана» Робертас Пуховичюс считает, что Адомавичюс успел показать себя хорошим работником. «Мы видели, что давление было очень сильным, нападок много. Он министр, но он также муж и отец, у него есть семья, и нужно возвращаться домой и выдерживать этот стресс», – отметил Пуховичюс. Партия выдвинет нового главу Минкульта из своих рядов.

    Однако это будет не так-то просто. 5 октября по всей Литве состоялась «забастовка культурного сообщества» – ее участники протестуют против передачи Минкульта «Заре Немана» и требуют не подпускать представителей этой партии к ответственным постам.

    Высказываются опасения, что если у «Зари Немана» появится реальная власть, Литва может пойти «гибельным путем Словакии и Венгрии».

    В чем же реальная подоплека происходящего? Почему даже за умолчание по поводу принадлежности Крыма любому чиновнику в Литве грозит такая обструкция и даже отставка? Почему оппозиция так настаивала на этом?

    Прежде всего, в Литве между властными группировками идет борьба за право распределять деньги, которые тратит страна на военные нужды. В мае европейский Северный инвестбанк предоставил Литве 400 млн евро на новые военные проекты. Этого, однако, мало: страна еще намерена взять на те же цели гигантский кредит в размере 5 млрд евро. Оппозиция грызет локти, видя, что право припасть к этому пирогу выпало их политическим противникам. Поэтому, сбросив кабинет Палуцкаса, теперь объявили войну и правительству Ругинене – а министр культуры стал фактически попутной жертвой политических интриг.

    При этом, конечно, не стоит обманываться – литовские социал-демократы относятся к России ничуть не лучше, чем консерваторы. Свою позицию Ругинене обозначает четко: «Поддержка Украины до победы».

    И все же перед нами в любом случае очень показательный факт: в правительство одной из наиболее русофобских стран Прибалтики удалось – хоть и на несколько дней – пройти человеку, который отказывается публично признавать Крым украинским. Ради этого своего принципа он даже пожертвовал должностью и терпит масштабную политическую травлю. Это значит, что в Литве немало людей, которые хотели бы увести свое государство с передней линии противостояния с Россией. Просто они запуганы и молчат – но даже в такой обстановке среди них находятся люди, которым принципы дороже политического приспособленчества.

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Почему литовский министр отказался назвать Крым украинским

    Литву потрясает очередной политический кризис – министру культуры страны Игнотасу Адомавичюсу удалось продержаться на своем посту всего лишь неделю. На первый взгляд, он подал в отставку из-за «неправильного ответа» на сакраментальный вопрос: «Чей Крым?». Но на самом деле перед нами не только личный выбор политика, но и признак определенных общественных настроений. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

