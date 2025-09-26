Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Президент Литвы Гитанас Науседа и еще два высокопоставленных чиновника объявлены нежелательными на Вильнюсской книжной ярмарке 2026 года из-за конфликта вокруг назначения министра культуры.
Ассоциация издателей Литвы объявила президента страны Гитанаса Науседу, а также премьер-министра Ингу Ругинене и министра культуры Игнотаса Адомавичюса нежелательными персонами на Вильнюсской книжной ярмарке 2026 года, передает ТАСС.
В заявлении ассоциации в Facebook* (запрещен в России; принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской) книгоиздатели отметили: «Президент, вы просили культурное сообщество «потерпеть» и «подождать». Того же мы просим и от вас. На книжной ярмарке будущего года пусть люди ищут слова без вашего патронажа».
Решение связано с недовольством культурного сообщества назначением Игнотаса Адомавичюса на пост министра культуры. Деятели культуры считают его неподходящей фигурой для этой должности, так как ранее он работал в бизнесе и был директором макаронной фабрики.
Президент Науседа поддержал кандидатуру Адомавичюса и призвал общественность дать ему шанс и помочь освоиться на новом посту.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа лишил поэта Кобрина ордена из-за «связей с Россией».
