Ассоциация издателей Литвы отстранила Науседу от участия в книжной ярмарке

Издатели Литвы объявили Науседу персоной нон грата на Вильнюсской книжной ярмарке

Tекст: Мария Иванова

Ассоциация издателей Литвы объявила президента страны Гитанаса Науседу, а также премьер-министра Ингу Ругинене и министра культуры Игнотаса Адомавичюса нежелательными персонами на Вильнюсской книжной ярмарке 2026 года, передает ТАСС.

В заявлении ассоциации в Facebook* (запрещен в России; принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской) книгоиздатели отметили: «Президент, вы просили культурное сообщество «потерпеть» и «подождать». Того же мы просим и от вас. На книжной ярмарке будущего года пусть люди ищут слова без вашего патронажа».

Решение связано с недовольством культурного сообщества назначением Игнотаса Адомавичюса на пост министра культуры. Деятели культуры считают его неподходящей фигурой для этой должности, так как ранее он работал в бизнесе и был директором макаронной фабрики.

Президент Науседа поддержал кандидатуру Адомавичюса и призвал общественность дать ему шанс и помочь освоиться на новом посту.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа лишил поэта Кобрина ордена из-за «связей с Россией».