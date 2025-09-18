Президент Литвы лишил поэта Кобрина ордена из-за «связей с Россией»

Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
Власти Литвы приняли решение лишить поэта Юрия Кобрина государственной награды из-за подозрений в финансовых связях с российским фондом.
Президент Литвы Гитанас Науседа исключил поэта Юрия Кобрина из списка награжденных Рыцарским крестом ордена Великого князя Литовского Гедиминаса, передает LRT.
В распоряжении главы государства говорится, что Кобрин «дискредитировал звание лауреата». По утверждению LRT, причиной стало якобы полученное поэтом финансирование из российского фонда «Правфонд», передает РИА «Новости».
Служба президента Литвы сообщила о лишении Кобрина госпремии на фоне сообщений о его переписке с российским фондом и возможном получении от него средств. Сам Кобрин отверг обвинения в получении финансирования.
Юрий Кобрин проживает в Вильнюсе, занимается переводами литовской поэзии с 1960-х годов. Он автор одиннадцати сборников стихов и четырнадцати книг переводов литовских поэтов на русский язык. Орден Великого князя Литовского Гедиминаса Кобрин получил в 2003 году.
