«Декоммунизаторы» Литвы сломали зубы о советскую поэтессу

Tекст: Станислав Лещенко

Комиссия по десоветизации начала действовать в Литовской Республике с 1 мая 2023 года – после вступления там в силу закона, запрещающего распространение «символов тоталитаризма и авторитаризма». Комиссия развила бурную деятельность – всего за время своего существования она приняла 207 решений о сносе памятников и прочих символов, о смене названий улиц и других общественных объектов. Эти постановления имели силу закона.

«Десоветизация» ведется в Литве все годы после ее выхода из состава СССР. Государственные идеологи полагают, что этот процесс не должен прекращаться никогда – чтобы литовцы не забывали, сколь тяжкие мучения им пришлось испытать в Советском Союзе.

Однако комиссия по десоветизации придала процессу новый импульс – борьба с советским наследием повелась с невиданным прежде размахом. Так, вскоре после ее создания члены комиссии обнаружили страшное: оказалось, что канализационные люки в Литве до сих пор несут на себе советскую символику и русскоязычные надписи. Комиссия выбила финансирование на то, чтобы сточить с люков «оккупационное наследие».

Все памятники советским солдатам в Литве снесли еще в 2022 году – но только те, что не стояли непосредственно на могилах. Комиссия по десоветизации озаботилась тем, что советскую символику до сих пор можно увидеть на надгробных монументах. И прошлым летом литовский парламент одобрил разработанные комиссией поправки, позволяющие переносить захоронения советских солдат в другие места – в том случае, если солдатские кладбища будут признаны «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».

Впрочем, одной только эпохой СССР комиссия не удовлетворилась и пошла вглубь веков, намереваясь уничтожить следы не только советской, но и «русской оккупации». Так, минувшей весной в Вильнюсе «декоммунизировали» мемориальную доску, некогда установленную на фасаде одного из зданий в тамошнем Старом городе в честь Федора Михайловича Достоевского. Что характерно, эта доска появилась уже в постсоветскую эпоху – в 2006 году. Надпись на доске гласила: «В 1867 году в этой гостинице останавливался великий русский писатель Федор Достоевский (1821–1881). Красота спасет мир». Однако было заявлено, что мемориальные доски устанавливаются в честь людей, имеющих заслуги перед Литвой или Вильнюсом, а у Достоевского таковых нет.

Одновременно в Вильнюсе убрали мемориальные доски, установленные в память о российском государственном деятеле Петре Столыпине и писателе Константине Воробьеве. Со Столыпиным, который провел в Вильно детство и учился в местной гимназии, все понятно: с точки зрения литовских властей это «российский империалист». А проживший долгие годы и умерший в Вильнюсе писатель-фронтовик Воробьев, один из ярких представителей «лейтенантской прозы», он ныне – «советский оккупант».

Заодно глава комиссии по десоветизации Витас Карчаускас настоятельно рекомендовал убрать находящийся в Вильнюсе памятник поэтессе Саломее Нерис (1904-1945 гг.). «Мы решили, что она вообще никак не связана с Вильнюсом, а этот памятник – идеологический. Учитывая его художественную ценность, его следует перенести в музей», – пояснил Карчяускас. Также он рекомендовал переименовать улицы в Вильнюсе и еще нескольких литовских городах, названные в честь Нерис.

Вина давно усопшей поэтессы Саломеи Нерис перед нынешними литовскими властями безмерна – она придерживалась левых взглядов, в 30-х участвовала в деятельности литовского коммунистического подполья, выступала за вхождение республики в состав Советского Союза, а в 1941-м была избрана депутатом Верховного Совета СССР. Во время Великой Отечественной войны Саломея Нерис неоднократно выезжала на фронт, где выступала с воодушевляющими стихами перед соотечественниками, сражавшимися в рядах советской армии – призывала их отважно сражаться и освободить родину от гитлеровской оккупации. За это ее сейчас объявили «коллаборационисткой» и стремятся изгладить память о ней из общественного сознания.

Карчаускас не ожидал, что ликвидация памятника Нерис вызовет какие-либо возражения. Еще в 2021 году в Вильнюсе снесли монумент классику литовской литературы Пятрасу Цвирке, обвиненному, как и Нерис, в сотрудничестве с советской властью.

Однако на сей раз так просто не получилось – память о Саломее Нерис оказалась тем камнем, о который коса «десоветизации» сломалась.

Оказалось, что стихи Нерис помнят и любят и в современной Литве – и множество людей не готовы отказаться от памяти об этой поэтессе. Первыми возмутились литовские культурологи.

«Меня удивили аргументы о том, что Саломея Нерис не имеет ничего общего с Вильнюсом и что памятник носит идеологический характер. Такие аргументы действительно очень неудачные. Точно так же можно сказать, что и Кристионас Донелайтис (основоположник литовской поэзии – прим. ВЗГЛЯД) никогда не был в Вильнюсе. Можно отметить, что и Винцас Кудирка (композитор, прозаик, критик, публицист, переводчик, поэт, автор современного литовского государственного гимна – прим. ВЗГЛЯД) с Вильнюсом никак не связан. Так давайте перенесем и Кудирку, и Донелайтиса в музей», – иронически призвал экс-министр культуры Дарюс Куолис.

В свою очередь, директор Института литовской литературы и фольклора Аушра Мартишюте-Линартене указала, что памятник Саломее Нерис (работы выдающегося скульптора Владаса Вальджюнаса) обладает высокой художественной ценностью. «Скульптура создавалась для открытого пространства. Еще вопрос, поместят ли ее в запасники или она будет экспонироваться в музее. Нерис – очень талантливая поэтесса и ее памятник действительно заслуживает того, чтобы находиться на виду», – подчеркнула Мартишюте-Линартене.

Также призвала оставить в покое памятник Нерис и председатель комитета горсовета Вильнюса по исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелене. Заключение комиссии по десоветизации раскритиковали и другие общественные деятели и литературоведы. Специалисты подчеркивают, что утверждения комиссии о том, что памятник «идеологический», а сама поэтесса «не имела никаких связей с Вильнюсом», не выдерживают критики.

В стране возникло целое массовое движение в защиту памяти поэтессы: причем в него влились как простые люди, так и чиновники.

Мэр города Шауляй Артурас Высоцкас сообщил, что они не станут переименовывать имеющуюся у них улицу Нерис. А в начале июня возле памятника Нерис прошли поэтические чтения «И вот однажды весною», посвященные ее творчеству. Как отмечала организатор этих чтений Лайма Крейвите (известная в современной Литве поэтесса и искусствовед), государство по факту «само отказывается от собственной культуры, превращая Нерис только в предателя и коллаборациониста» – невзирая не ее неоспоримый вклад в литовскую литературу. Внучка Саломеи Нерис и ряд деятелей искусства сообщили, что попытаются добиться отмены решения о сносе монумента через суд.

Надо учесть, что сейчас в Литве уже не та власть, которая в свое время создавала комиссию по десоветизации. Минувшей осенью в стране состоялись парламентские выборы, покончившие со властью «ландсбергистов» и приведшие в правительство новую коалицию. Новый же министр культуры Шарунас Бирутис ошеломил всех неслыханно дерзким заявлением, что не надо считать всех русских заведомо плохими людьми. А заодно он отметил: «Могу смело сказать, что Саломея Нерис как поэтесса гениальна. Другой такой гениальной поэтессы в истории нашей литературы точно не было. Сейчас легко судить о ее политических отклонениях, осуждать их с позиции сегодняшнего дня. Так или иначе, художники всегда были утопистами, скажем так, и левыми».

Затем за Нерис вступился спикер Сейма Саулюс Сквернялис, экс-премьер-министр. По мнению Сквернялиса, в отношении деятелей искусства и культуры должны быть иные критерии оценки, чем для политиков советской эпохи. «Я бы точно не был сторонником такой примитивной оценки закона, что, мол, если лицо было как-то связано с той системой, нужно сейчас сносить», – заявил спикер. В частности, по его мнению, не следует сносить монумент Саломее Нерис, поскольку даже сейчас песни на ее стихи поют на литовском национальном празднике песни.

Ситуация приобрела такую остроту, что в нее вмешался даже президент Литвы Гитанас Науседа. Стоит отметить, что президент, даром что бывший член КПСС, целиком и полностью поддерживает нарративы официальной идеологии о «кошмарной эпохе советской оккупации». Но даже он счел, что рьяные «десоветизаторы» зашли в своей деятельности слишком далеко.

«Эта комиссия по десоветизации уже рубит дрова по полной программе. И самое страшное в этом то, что им важно мнение дилетантов, а не настоящих специалистов», – указал глава государства. Он не исключил, что какие-то политические силы провоцирует конфликт вокруг имени Саломеи Нерис сознательно. По мнению Науседы, чересчур яростная борьба с памятниками прошлого «ведет только к ослаблению нашего единства и, по сути, становится даже негативным фактором национальной безопасности». Литовский лидер рекомендовал в вопросах, подобных решению судьбы памятника Нерис, руководствоваться мнением «тех, кто действительно знает предмет», а не «тех, кто, мягко говоря, далек от академиков и предметных знаний».

Но эти слова президента вызвали резкое несогласие главы комиссии по десоветизации Витаса Карчаускаса. «Я отвергаю любую критику в отношении того, что мы не принимаем во внимание выводы экспертов. Во-первых, он (президент Науседа – прим. ВЗГЛЯД), видимо, не знает, что наша комиссия сама по себе является экспертной. Нам не нужны эксперты со стороны. У меня всего два вопроса, причем достаточно острых. Кто лжет президенту? Не является ли это давлением на комиссию по десоветизации на самом высоком уровне?», – гневно спрашивал главный литовский «декоммунизатор».

Выходило так, что комиссия осилит президента, ведь ее решения прежние власти наделили силой закона. «Закон жесток, но это закон. Законные возможности борьбы практически исчерпаны. Самоуправление Вильнюса, которое не проявляет никакого желания это делать (сносить памятник Нерис – прим. ВЗГЛЯД), рано или поздно будет вынуждено выполнить закон. Насколько это будет полезно, весьма сомнительно, поскольку внезапная десоветизация спустя тридцать пять лет выглядит крайне невыразительно», – не без грусти отметил советник Науседы Фредерикас Янсонас.

Но тут начали действовать правящие политики. Группа депутатов от коалиционной Социал-демократической партии Литвы внесла в Сейм предложение упразднить комиссию по десоветизации – из-за ее «неэффективности». Эту инициативу тут же поддержали Науседа, Сквернялис и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.

Перед лицом столь согласованной атаки комиссии не осталось ничего другого, кроме как объявить о самороспуске. Ее председатель Карчяускас вынужден был признать, что «комиссия не пользуется доверием», а потому больше «не может функционировать». В свою очередь, Гитанас Науседа сказал, что без этой комиссии он «точно рыдать не будет». По словам президента, «в ходе ее деятельности я видел больше политиканства, чем экспертизы и желания установить историческую правду». Таким образом, памятник Саломее Нерис удалось спасти. Возможно, Литва все-таки наелась «десоветизации».