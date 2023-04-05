Главный русофоб Литвы рассчитывал на карьеру в КПСС

Будущий президент Литвы в молодости использовал билет КПСС как страховку

Президент Литвы Гитанас Науседа в молодости состоял в КПСС, о чем почему-то умолчал в момент своего избрания. Сам по себе факт не удивляет – многие нынешние прибалтийские политики-русофобы успели побывать в партии или в комсомоле. Но зачем будущий президент вступал в КПСС летом 1988 года, когда с карьерной точки зрения в этом было мало смысла, и как сам Науседа объяснил этот шаг?

Глава Литовского государства Гитанас Науседа в молодости был членом КПСС. Он скрыл этот факт, когда баллотировался на этот пост в 2019 году. «Документы свидетельствуют, что в мае 1988 года Науседа подал заявление с просьбой о принятии в компартию, членом которой стал в июне того же года», – написал в соцсетях журналист Довидас Панцеровас, первым раскопавший эту сенсацию.

В частности, он обнаружил заявление о вступлении в КПСС от 20 мая 1988 года и данные о том, что Науседа получил партбилет 27 июня того же года. Панцеровас пояснил, что на днях Литовский особый архив предал огласке очередную порцию дел, в которых он случайно и обнаружил документы будущего президента.

Журналист напомнил, что предшественница Науседы, экс-президент Даля Грибаускайте никогда не стеснялась сообщать, что была членом компартии с 1979 года. А вот Науседа в анкете, которую заполняют кандидаты на президентских выборах, пункт о членстве в партиях оставил пустым. Сам Панцеровас не считает такой факт «несмываемым пятном». «Однако президент Науседа в своих выступлениях говорит о «Саюдисе», митингах «Саюдиса», а на самом деле в то время он выбрал иную сторону баррикады – по крайней мере официально», – недоумевает журналист.

Как напоминает газета ВЗГЛЯД, «Саюдис» – общественно-политическое движение, которое возглавило процесс выхода Литовской ССР из состава Советского Союза и добилось восстановления независимости Литовской Республики в начале 1990-х. КПСС в Литве запрещена, однако членство в ней не считается препятствием для занятия государственных постов.

Администрация президента Литвы в середине дня в среду, когда скандал только разгорался, сразу подтвердила сообщение Панцероваса, однако тотчас попыталась оправдать шефа. Во-первых, в анкете кандидата в президенты вопрос о партии «заполнять необязательно», отметили там. Во-вторых, юный Науседа активностью в КПСС не отличался, а документы о его членстве никогда не засекречивались – они находились в архиве в открытом доступе, благодаря чему и попались на глаза журналисту. В-третьих, как подчеркнул советник президента Ридас Ясюленис, с началом деятельности «Саюдиса» Науседа перестал участвовать в деятельности КПСС.

Однако тут содержится нестыковка. Как напоминает «Интерфакс», инициативная группа движения «Саюдис» была создана 3 июня 1988 года. Выходит, что Науседа получил партбилет спустя три недели после того, как «Саюдис» уже начал действовать. И до самого запрета КПСС в 1991 году из этой партии так и не вышел.

«Почему Науседа все же решил подать заявление, для меня загадка, потому что в Литве летом 1988 года было ясно, что КПСС в прежнем виде существовать не будет. Может, это еще не было понятно на Урале или в Сибири, но в Литве уже было понятно. При этом карьерных перспектив партбилет не давал уже ни там, ни там», – говорит президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

Возможно, Науседа все же хотел подстраховаться – на случай, если Москва предпримет жесткие действия против Вильнюса, уже тогда вступившего на сепаратистский курс, не исключает политолог. «То есть он ошибся со ставкой. Это не было его личной проблемой. 19 августа 1991 года огромное количество коммунистов в Прибалтике открыли свои партбилеты и стали проверять, по какой месяц у них не оплачены членские взносы. Я в тот момент находился в Эстонии и видел это своими глазами», – вспоминает Межевич.

«Сам по себе факт членства в КПСС не говорит ни хорошо, ни плохо. Хуже другое – Науседа сейчас ведет бескомпромиссно антироссийскую политику, глупую настолько, что это вредит интересам Литовского государства. Но на карьере Науседы этот скандал не скажется, до импичмента дело вряд ли дойдет. Если сейчас убрать из правящих кругов Вильнюса всех, кто был в партии или в комсомоле, то там половины не останется. Скажем, многолетний глава МИДа Линас Линкавичюс в молодости был функционером ВЛКСМ», – отмечает политолог.

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«Суть прибалтийской номенклатуры заключается в том, что она меняет свои убеждения с феноменальной легкостью. Если завтра они проснутся и увидят опять красные флаги над Ригой, Вильнюсом и Таллином, то уверяю вас: прибалтийские политики едва ли не все станут достойными коммунистами», – говорит Межевич газете ВЗГЛЯД.

Науседа стал президентом Литвы летом 2019 года. Он победил во втором туре выборов, набрав 65,86 % голосов. Бывший премьер-министр Саулюс Сквернялис, который был соперником Науседы на выборах, заявил, что нынешний глава государства солгал, называя себя беспартийным кандидатом. Кроме того, отметил Сквернялис, в личном деле почему-то нет заявления о выходе из КПСС.

«Может быть, он еще в партии?» – пошутил экс-кандидат. По его словам, членами КПСС «у нас были президенты, другие высокопоставленные и не очень деятели. Только одни этого не скрывали, другие скрывали, а третьи, выйдя оттуда, были активными коммунистами и коллаборационистами режима, а теперь являются самыми яростными защитниками независимости».

Портал подробно цитирует автобиографию, написанную будущим президентом: «Я, Науседа Гитанас Антанович, родился в 1964 году, в Литовской ССР, в Клайпеде, в семье служащих. «Отец – Науседа Антанас, во время Великой Отечественной войны жил в Таурагском районе. Работал на Клайпедском комбинате по производству целлюлозы и бумаги главным энергетиком, сейчас живет в Клайпеде. Мать – Науседене Она, во время Великой Отечественной войны жила в Дарбенай. Сейчас она на пенсии. До пенсии работала учителем в Клайпедской 5-й средней школе», – писал 24-летний кандидат в КПСС.

Как следует из автобиографии, во время учебы в Вильнюсском университете Науседа «был ответственным в группе за политинформацию». «Не женат, родственников за границей нет. В семье и в близком кругу нет судимых и репрессированных».

Поскольку погасить скандал советникам президента не удалось, к вечеру в медийном поле появился сам глава государства. «Сразу после окончания Вильнюсского университета я столкнулся с предложением ради больших возможностей карьеры ученого вступить в партию. После определенных раздумий я этому поддался», – рассказал президент.

Науседа признался, что от такого шага его отговаривала мать, но он – «амбициозный и по-глупому упрямый юноша» – ее не послушал: «Выбрав путь ученого-экономиста,

я постарался своей дальнейшей жизнью, своей профессиональной деятельностью и службой Литовскому государству стереть эту ошибку молодости».

То ли по совпадению, то ли нарочно, но в среду фракция консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» внесла в Сейм законопроект о признании Компартии Литвы «преступной организацией», несущей ответственность за депортации жителей страны в советский период. Как напоминает ТАСС, Науседа не раз резко критиковал лидера этой партии, министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса. Ирония судьбы в том, что дедушка министра – Витаутас Ландбергис – в конце 1980-х как раз и был лидером «Саюдиса» и в итоге даже стал главой Литовского государства.

«Я в то время часто ездил в Литву. Там уже нарастали центробежные тенденции, раскольнические настроения. Местная организация Компартии там потом раскололась – одна часть осталась на платформе КПСС, а другая открестилась от Москвы и объявила о самостоятельности», – вспоминает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Думаю, коллеги по политической элите должны осудить теперь Науседу за неискренность. Он вовремя не раскрылся перед ними. Но, мне кажется, первую ошибку будущий президент совершил гораздо раньше, когда вступал в октябрята. Пошла цепь ошибок. Потом – в пионеры, в комсомол и так далее. На самом деле, он делал все верно. Самым правильным со стороны Науседы было бы не скрывать этот факт своей биографии и даже продолжать до сих пор платить членские взносы», – иронизирует эксперт.

«Так что не место такому в президентах самого демократического государства в Прибалтике. Здесь я уже не шучу. В отличие от Латвии и Эстонии, в этой республике гражданами в 1991 году стали все жители, независимо от национальности, в том числе русские и поляки», – подытожил Жарихин.