Призывники Литвы бегут от клещей и робота

Минобороны Литвы вновь запускает общенациональную лотерею для пополнения армии. При Петре I для этого кидали жребий, теперь призывников определяет робот, как показывает практика, не застрахованный от ошибок. Но это далеко не главная причина, по которой литовская молодежь служить в армии не хочет. Главное – это условия службы. По оценке некоторых, «нечеловеческие».

Вскоре после Нового года в военном ведомстве Литвы сообщили, что вновь запустят «лотерею» и отберут 3828 человек для прохождения срочной воинской службы. За процедурой «рекрутчины» будет наблюдать министр обороны Арвидас Анушаускас лично.

Потенциальных призывников в стране гораздо больше, но финансовые и инфраструктурные возможности по организации девятимесячной службы ограничивают количество «срочников», а фамилии тех, кого все-таки призовут в армию, выдает компьютерная программа из числа юношей от 18 до 23 лет.

«За страну, но не за правительство»

Ранее тот же Анушаускас говорил, что примерно половина подлежащих призыву не проходят по состоянию здоровья. И тут же предложил сократить срок службы до полугода – для всех, кроме добровольцев.

Литовская армия стала профессиональной в 2008 году, но в 2015-м частично вернулась на призывную основу. Это решение властей сопровождалось интенсивной пропагандистской накачкой, в последнее время усилившейся. СМИ запугивают население то российскими и белорусскими «диверсантами», то скорым вторжением войск.

Для студентов очных форм обучения существует отсрочка. Депутатам, представителям некоторых категорий госслужащих и родителям-одиночкам с малолетними детьми воинская служба не грозит. Но и те, кто по социальным и медицинским показателям все-таки годен, зачастую не проявляют должного энтузиазма. К заметному огорчению литовских политиков.

Когда о мобилизационных планах правительства в 2015 году стало известно впервые, в старших классах литовских школ это вызвало шок и трепет. «Латвийское радио» провело опрос старшеклассников Каунаса, дабы выяснить степень готовности молодежи соседнего государства к службе – и встретило почти тотальный скепсис с советами правительству решать проблему нехватки бойцов деньгами.

Только учащийся гимназии при Технологическом университете по имени Эймантас сказал, что власти поступают верно. «Это политический ответ России. Литва сказала, что действия России носят террористический характер, что мы их не поддерживаем. Это укрепление военной силы, иначе нас оккупируют за один-два дня», – заявил он, чем наверняка порадовал литовских «ястребов».

А еще один литовский юноша сказал так:

«Я уже решил – пойду в армию и постараюсь защитить свою страну, свою семью и близких друзей, но не правительство».

Под атакой воров и клещей

Не в последнюю очередь литовцы не хотят служить из-за того, что условия службы, мягко говоря, далеки от идеальных.

Новобранцы 2015-го, находившиеся на учениях близ города Пабраде, пожаловались в СМИ на невыносимость бытия. «Нам холодно, мы дрожим и не знаем, что делать. Начальство на наши просьбы не обращает внимания. Мы ночуем либо в умывальных комнатах, либо в туалетах, которые воняют», – жаловались защитники литовской независимости. К посланию прилагалась фотография давно не топленной печи.

Буквально через месяц там же, на полигоне в Пабраде, случилось новое ЧП: 40 призывников пожаловались на сильные боли в желудке и недомогание. Причину так и не выявили, но литовские солдаты обратили внимание патриотов, что их питание гораздо хуже, чем у находящихся в стране американских военных. Оказывается, «союзников по НАТО» в Литве кормят разными продуктами и в разных концах столовой (видимо, чтобы не сеять социальную рознь).

Писала литовская пресса и о том, что призывники вынуждены жить в палатках без дна, и они подвергаются атакам со стороны энцефалитных клещей.

Параллельно армию сотрясали коррупционные скандалы, что ее имиджу тоже не пошло на пользу.

В 2016 году особо шумной стала история с «золотыми ложками». Тогда государственная Служба конкурсных закупок выяснила, что армия приобрела у компании Nota bene кухонные принадлежности по цене в разы выше их рыночной стоимости: разделочная доска за 180 евро вместо 28 евро, нож для резки хлеба за 142 евро при цене в магазине в 13 евро, а половники разного размера потянули аж на 243 и 258 евро.

Фирма Nota bene фигурировала как единственный претендент, а всего с 2006 года выиграла более полусотни объявленных вооруженными силами тендеров общей стоимостью 30 млн евро, в том числе по закупке малых пехотных лопат на сумму 1,342 млн (в этой сделке компания была не единственным соискателем, но ее предложение оказалось самым дорогим).

Одна палатка цвета хаки от того же поставщика обошлась налогоплательщикам в 60 тыс. евро. За эти деньги в Литве можно купить квартиру.

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Исход литовцев из Прибалтики

Энтузиазма у призывников все эти истории не вызывают, и неудивительно, что многие пытаются «откосить» от службы. По данным литовского Минобороны, в 2016 году в административном порядке наказали 270 недобросовестных призывников, в 2017 году – 5500, в 2018 году – 7400, а в 2019 году – уже 6800 человек. Но «административкой» дело может не ограничиться: в одном только 2021-м в отношении уклоняющихся от армии возбудили 118 уголовных дел.

«Чаще всего отговоркой в подобных случаях служат финансовые обязательства, работа, нежелание утратить квалификацию. Часто звучит фраза «не хочу служить, и всё». Они знают, что попали в списки, получили информацию по почте, по электронной почте, но всё равно не приходят», – жалуется представитель ВС Литвы Грета Шаевайте.

В рамках контрмер полиция зачастую проявляет такое рвение, которое порождает очередные скандалы – и еще больше портит репутацию вооруженных сил. Так, летом 2020 года стражи порядка арестовали за уклонение от службы 21-летнего юношу, страдающего синдромом Дауна. Каролис 13 лет жил с матерью Рутой в Великобритании, а когда они прилетели на родину, молодого человека арестовали прямо в аэропорту. Потом его, конечно, исключили из списков на призыв и отозвали обвинение в уклонении, но «осадок остался».

По данным статистики, чаще всего армии пытаются избежать молодые люди, живущие за рубежом. И стоит напомнить, что с момента выхода из состава СССР население Литвы уменьшилось почти на миллион человек – с 3,7 до 2,7 млн. Одна из главных причин – отъезд литовцев в другие страны, и молодежи прежде всего.

Восстановление призыва ухудшило ситуацию с исходом, и в 2019 году власти вынуждены были пойти на уступки, снизив максимальный для призыва возраст с 26 до 23 лет.

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