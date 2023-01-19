Призывники Литвы бегут от клещей и робота

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19 января, четверг  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Запад открыл дорогу в Крым крупному российскому бизнесу

Жесткие санкции Запада сделали Сбербанк бесстрашным Наталья Селиверстова/РИА Новости
Сбербанк возвращается в Крым и Севастополь. Здесь появятся не только банкоматы, но и офисы крупнейшего банка страны. Это сигнал Западу, что их санкции не работают, как он того хочет. Почему Сбербанк так долго ждал этого знакового выхода на полуостров и последуют ли за ним другие банки? Подробности...
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Десятый пакет санкций еще сильнее загонит Европу в угол

У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен небогатый выбор между продолжением санкционной войны и уходом в отставку Soeren Stache/dpa/Global Look Press
В годовщину со дня начала СВО Брюссель намерен преподнести России своего рода «подарок» – десятый по счету пакет санкций, который сейчас согласовывается странами ЕС. Что может войти в этот пакет? Какие меры предлагают главные «ястребы» – Польша и Прибалтика? И зачем он вообще нужен европейцам, если ни один из предыдущих не достиг заявленной цели? Подробности...
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Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

России не в первый раз приходится вести сражение с объединенной Европой Петр Ковалев/ТАСС
Юбилей прорыва ленинградской блокады напомнил, что России не первый раз приходится отражать нашествие коллективного Запада. В 1941 году Ленинград окружили не только немцы, в этих войсках были представители многих европейских стран. Сегодня на Украине нам опять противостоят соединенные силы Европы, напомнил Путин в день юбилея. Какие еще параллели можно провести между борьбой с нацизмом 80 лет назад и сейчас? Подробности...
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Французы остановят Францию назло Макрону

Факельное шествие, собранное в знак протеста против пенсионной реформы Jc Milhet/Hans Lucas/Reuters
Четверг станет для Франции «адским днем», предупреждают власти. По сути, почти все государство – от транспорта и школ до полиции и дипломатов – перестанет функционировать в знак протеста против реформы, затеянной президентом Макроном. Сам он предпочел от народа сбежать и теперь рискует вернуться в другую страну – сильно изменившуюся из-за общенациональной стачки. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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У бывших колоний свое мнение о Второй мировой войне

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если мы ставим себе задачу построения нового многополярного мира, если мы видим Индию и Иран своими стратегическими союзниками, а арабский и латиноамериканский миры – дружественными партнерами, то наши представления о Второй мировой должны будут войти в тесный контакт с представлениями, которыми живут эти страны. Подробности...

Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Объявить экономическую войну США, не закончив войну на Украине и не найдя общего языка с Россией – хотя бы на технико-экономическом уровне, – для Европы невозможно. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему на Западе зло превратилось в добро

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Негативный пример соседей по континенту столь нагляден, столь контрастен, что способен выполнять мощную воспитательную роль внутри страны. Важно выстроить надежные барьеры. А они пусть догнивают. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Гибель главы МВД Украины в Броварах

Новая эмиграция хуже «старой»

Обсуждение: 4 комментария

Арестович всё

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
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  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

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Когда вы убираете новогоднюю елку?
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    Призывники Литвы бегут от клещей и робота

    Литве понадобилось четыре тысячи новых солдат
    		   19 января 2023, 17:05
    Фото: Yauhen Yerchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters
    Текст: Станислав Лещенко

    Минобороны Литвы вновь запускает общенациональную лотерею для пополнения армии. При Петре I для этого кидали жребий, теперь призывников определяет робот, как показывает практика, не застрахованный от ошибок. Но это далеко не главная причина, по которой литовская молодежь служить в армии не хочет. Главное – это условия службы. По оценке некоторых, «нечеловеческие».

    Вскоре после Нового года в военном ведомстве Литвы сообщили, что вновь запустят «лотерею» и отберут 3828 человек для прохождения срочной воинской службы. За процедурой «рекрутчины» будет наблюдать министр обороны Арвидас Анушаускас лично.

    Потенциальных призывников в стране гораздо больше, но финансовые и инфраструктурные возможности по организации девятимесячной службы ограничивают количество «срочников», а фамилии тех, кого все-таки призовут в армию, выдает компьютерная программа из числа юношей от 18 до 23 лет. 

    «За страну, но не за правительство»

    Ранее тот же Анушаускас говорил, что примерно половина подлежащих призыву не проходят по состоянию здоровья. И тут же предложил сократить срок службы до полугода – для всех, кроме добровольцев.

    Литовская армия стала профессиональной в 2008 году, но в 2015-м частично вернулась на призывную основу. Это решение властей сопровождалось интенсивной пропагандистской накачкой, в последнее время усилившейся. СМИ запугивают население то российскими и белорусскими «диверсантами», то скорым вторжением войск. 

    Для студентов очных форм обучения существует отсрочка. Депутатам, представителям некоторых категорий госслужащих и родителям-одиночкам с малолетними детьми воинская служба не грозит. Но и те, кто по социальным и медицинским показателям все-таки годен, зачастую не проявляют должного энтузиазма. К заметному огорчению литовских политиков. 

    Когда о мобилизационных планах правительства в 2015 году стало известно впервые, в старших классах литовских школ это вызвало шок и трепет. «Латвийское радио» провело опрос старшеклассников Каунаса, дабы выяснить степень готовности молодежи соседнего государства к службе – и встретило почти тотальный скепсис с советами правительству решать проблему нехватки бойцов деньгами.

    Только учащийся гимназии при Технологическом университете по имени Эймантас сказал, что власти поступают верно. «Это политический ответ России. Литва сказала, что действия России носят террористический характер, что мы их не поддерживаем. Это укрепление военной силы, иначе нас оккупируют за один-два дня», – заявил он, чем наверняка порадовал литовских «ястребов».

    А еще один литовский юноша сказал так:

    «Я уже решил – пойду в армию и постараюсь защитить свою страну, свою семью и близких друзей, но не правительство».

    Под атакой воров и клещей

    Не в последнюю очередь литовцы не хотят служить из-за того, что условия службы, мягко говоря, далеки от идеальных.

    Новобранцы 2015-го, находившиеся на учениях близ города Пабраде, пожаловались в СМИ на невыносимость бытия. «Нам холодно, мы дрожим и не знаем, что делать. Начальство на наши просьбы не обращает внимания. Мы ночуем либо в умывальных комнатах, либо в туалетах, которые воняют», – жаловались защитники литовской независимости. К посланию прилагалась фотография давно не топленной печи.

    Буквально через месяц там же, на полигоне в Пабраде, случилось новое ЧП: 40 призывников пожаловались на сильные боли в желудке и недомогание. Причину так и не выявили, но литовские солдаты обратили внимание патриотов, что их питание гораздо хуже, чем у находящихся в стране американских военных. Оказывается, «союзников по НАТО» в Литве кормят разными продуктами и в разных концах столовой (видимо, чтобы не сеять социальную рознь).

    Писала литовская пресса и о том, что призывники вынуждены жить в палатках без дна, и они подвергаются атакам со стороны энцефалитных клещей.

    Параллельно армию сотрясали коррупционные скандалы, что ее имиджу тоже не пошло на пользу.

    В 2016 году особо шумной стала история с «золотыми ложками». Тогда государственная Служба конкурсных закупок выяснила, что армия приобрела у компании Nota bene кухонные принадлежности по цене в разы выше их рыночной стоимости: разделочная доска за 180 евро вместо 28 евро, нож для резки хлеба за 142 евро при цене в магазине в 13 евро, а половники разного размера потянули аж на 243 и 258 евро.

    Фирма Nota bene фигурировала как единственный претендент, а всего с 2006 года выиграла более полусотни объявленных вооруженными силами тендеров общей стоимостью 30 млн евро, в том числе по закупке малых пехотных лопат на сумму 1,342 млн (в этой сделке компания была не единственным соискателем, но ее предложение оказалось самым дорогим).

    Одна палатка цвета хаки от того же поставщика обошлась налогоплательщикам в 60 тыс. евро. За эти деньги в Литве можно купить квартиру. 

    Исход литовцев из Прибалтики

    Энтузиазма у призывников все эти истории не вызывают, и неудивительно, что многие пытаются «откосить» от службы. По данным литовского Минобороны, в 2016 году в административном порядке наказали 270 недобросовестных призывников, в 2017 году – 5500, в 2018 году – 7400, а в 2019 году – уже 6800 человек. Но «административкой» дело может не ограничиться: в одном только 2021-м в отношении уклоняющихся от армии возбудили 118 уголовных дел.

    «Чаще всего отговоркой в подобных случаях служат финансовые обязательства, работа, нежелание утратить квалификацию. Часто звучит фраза «не хочу служить, и всё». Они знают, что попали в списки, получили информацию по почте, по электронной почте, но всё равно не приходят», – жалуется представитель ВС Литвы Грета Шаевайте.

    В рамках контрмер полиция зачастую проявляет такое рвение, которое порождает очередные скандалы – и еще больше портит репутацию вооруженных сил. Так, летом 2020 года стражи порядка арестовали за уклонение от службы 21-летнего юношу, страдающего синдромом Дауна. Каролис 13 лет жил с матерью Рутой в Великобритании, а когда они прилетели на родину, молодого человека арестовали прямо в аэропорту. Потом его, конечно, исключили из списков на призыв и отозвали обвинение в уклонении, но «осадок остался».

    По данным статистики, чаще всего армии пытаются избежать молодые люди, живущие за рубежом. И стоит напомнить, что с момента выхода из состава СССР население Литвы уменьшилось почти на миллион человек – с 3,7 до 2,7 млн. Одна из главных причин – отъезд литовцев в другие страны, и молодежи прежде всего.

    Восстановление призыва ухудшило ситуацию с исходом, и в 2019 году власти вынуждены были пойти на уступки, снизив максимальный для призыва возраст с 26 до 23 лет.

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