Прибалтика стала главной жертвой антироссийских санкций

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31 мая, вторник  |  Последнее обновление — 20:18  |  vz.ru
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Венгрия довела Европу до компромисса по российской нефти

Венгрия довела Еврокомиссию до компромиссного варианта по эмбарго Егор Еремов/РИА Новости
Еврокомиссия дала слабину. Она так сильно хочет ввести нефтяное эмбарго, что спустя два месяца безрезультатных согласований подготовила компромиссный вариант. Теперь она согласна пойти на половинчатое эмбарго: обсуждается запрет не российской нефти, а способа ее доставки. Брюссель готов сохранить поставки по нефтепроводу «Дружба», на чем изначально настаивала Венгрия.  Подробности...
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В чем секрет успешного наступления России в Донбассе

Наступление ВС России в районе Красного Лимана впечатлило даже киевских идеологов войны Виктор Антонюк/РИА Новости
Закрывается котел вокруг Северодонецка. Одновременно ВСУ потеряли Красный Лиман, что облегчает наступление на Славянск. Эксперты, причем и украинские тоже, отмечают, что с начала спецоперации тактика российских войск и союзников изменилась, а успешное наступление – результат этих перемен. За счет чего наступающим войскам удается вскрывать оборону ВСУ и заставлять украинскую армию отступать? Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Чем грозят России греко-иранские танкерные войны

Греция и Иран обменялись захватом танкеров Global Look Press
США и Германия осудили захват Тегераном греческих танкеров в Персидском заливе, сочтя это тяжелым нарушением «международных правил». При этом ранее Афины арестовали российский танкер с иранским топливом. Аналогичные шаги предпринимал и Вашингтон два года назад. Чем может обернуться танкерный конфликт между Грецией и Ираном, и какую опасность он таит для России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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На фронтах Донбасса создается новый образ России

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Сторонний наблюдатель, который одним глазом видит собрание «хороших русских» в Вильнюсе, а другим – красные флаги победы над Мариуполем, не очень понимает, про какую страну говорят те и другие. Подробности...
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Нельзя торговать детьми

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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    Прибалтика стала главной жертвой антироссийских санкций

    Магазины стран ЕС вынуждены регулярно менять ценники
    		   31 мая 2022, 20:00
    Фото: Omar Marques/
    Zumapress/
    Global Look Press
    Текст: Станислав Лещенко

    Весь Евросоюз страдает от резкого роста цен, особенно на продукты – но более всего, как выяснилось, его самые восточные страны. Лидером этого незавидного «антирейтинга» стала Литва. Почему же и без того небогатые государства ЕС оказались самыми беззащитными перед инфляцией? Ответ на этот вопрос местным торговцам очень не нравится.

    Сам факт того, что цены в ЕС растут, удивления не вызывает. Российская спецоперация на Украине и санкционный конфликт западного сообщества с РФ привели к росту стоимости энергоносителей и продуктов питания. По понятным причинам резко выросли цены на газ, нефть, металлы и пшеницу.

    Все это закономерно сказывается и на ценниках, которые обыватели видят, рассматривая содержимое полок в продуктовых магазинах. Однако почему-то свежие данные об удорожании пищи в Евросоюзе оказались особенно обескураживающими для жителей стран Восточной Европы.

    По данным германского статистического управления (Destatis), основанным на информации статистического управления ЕС (Eurostat), средний показатель роста цен на продукты по ЕС составил в последнее время 8,9%. Рекорд в этом плане поставила в апреле Литва – 22,1%. На втором месте Болгария с 21%, на третьем – Латвия с 17,7%. Значительный рост (более чем на 14%) был зафиксирован также в Эстонии, Венгрии, Румынии и Словакии. Гораздо меньше цены поднялись в западных государствах – членах Евросоюза: в Германии, например, на 8,5%, в Австрии – на 8,1%, во Франции – на 4,3%, а в Ирландии только на 3,6%.

    Destatis особо отмечает, что положение людей, проживающих в восточных государствах – членах ЕС, усугубляется тем фактом, что именно в этом регионе доля расходов на продукты питания является самой высокой. Например, в Румынии на продукты приходится более четверти (28,3%) потребительских расходов домохозяйств, а в Латвии – почти четверть (23,4%). Более 20% были зафиксированы в Болгарии и Словакии. В среднем же по ЕС этот показатель составляет 15,9%.

    Литовцы – первые кандидаты на обнищание

    В чем причина столь вопиющего перекоса? Логичнее всего разобрать ситуацию на примере Литовской Республики, оказавшейся «флагманом» ЕС по росту цен на продукты.

    К слову сказать, жители этой страны страдают не только от того, что приходится больше тратиться на питание. В Литве в апреле этого года (по сравнению с апрелем 2021-го) на 37,9% подорожало содержание жилья: вода, электричество, газ и другое топливо. На 23,1% подорожал транспорт. Еда и неалкогольные напитки выросли в цене на 21,7%, товары домашнего обихода – на 10,9%. Подорожали развлечения и досуг: рестораны и гостиницы подняли цены на 13,5%, а отдых и культурные мероприятия – на 8,7%. На 8,8% увеличилась стоимость алкогольных напитков и табачных изделий. Всего потребительские товары за год выросли в цене на 19,3%, а услуги – на 10,9%. Видя такую тенденцию, жители Литвы высказывают самые апокалиптические прогнозы – многие люди всерьез опасаются, что через некоторое время им придется голодать.

    Естественно, в стране разгорелись бурные дискуссии – кто виноват? И что интересно, однозначных ответов на этот вопрос обществу не предлагается.

    По уверениям литовских экономистов, местные производители и импортеры продуктов повысили цены примерно на столько же, как и в других странах ЕС. Прозвучало предположение, что завысить цены могли торговцы. Но представители действующих в Литве крупных торговых сетей либо вообще отказываются говорить на эту тему, либо валят все на поставщиков.

    Так, пресс-секретарь сети Norfa Дарюс Рилишкис говорит: «В Литве большая конкуренция между торговцами, поэтому специально договориться о повышении цен невозможно. Все регулирует рынок. Торговцы борются за покупателей: снижают цены, как могут. Но темпы их роста остаются большими. Тем более, что дороже стоит перевозка, электричество...».

    В свою очередь пресс-секретарь сети Iki Вайда Будрене отмечает: «Изменения цен зависят от производителя, от договоров с ним, с поставщиками сырья и т. д. Мы видим, что поставщики повышают цены, производители повышают. В некоторых категориях в этом году цены выросли в несколько раз».

    Пресс-секретарь сети Maxima Эрнета Дапкене уверяет: «Мы всегда стараемся сделать так, чтобы цены выросли как можно меньше, но понимаем, что дорожает и сырье и энергоресурсы. Все это сказывается на ценах...» При этом, однако, буквально все представители литовских торговых сетей отказались подробно разъяснить журналистам механизм ценообразования – ссылаясь на «коммерческую тайну».

    В конечном итоге общественное мнение Литвы склоняется к тому, что торговые сети вздувают цены по собственному произволу. Экономист банка SEB Тадас Повилаускас считает, что торговцы полагают, что жители все равно никуда не денутся и по-прежнему будут покупать.

    «Для сравнения возьму Германию, где цены выросли на 8,5%. Начнем с цен на импорт. У нас цены на эти товары за год выросли на 21%, в Германии – на 20%. Значит, и для нас и для немцев импортные товары подорожали значительно. Давайте сравним цены на продукты питания. В Литве они за год выросли на 17%, в Германии – на 14%. Разница 3%, я бы сказал – это немного. Значит, цены в обеих странах выросли примерно одинаково», – сказал экономист.

    Тогда возникает  вопрос: почему при вроде бы почти одинаковом росте цен в Литве и Германии продукты в прибалтийской республике в конечном счете подорожали в два с половиной раза быстрее? А ведь это факт.

    «На розничном рынке в Литве некоторые товары подорожали намного больше, чем в Германии. Например, овощи в Литве подорожали на 37%, а в Германии на 9%. Молочные продукты в Литве подорожали на 31%, а в Германии на 9,3%. Соль и соусы в Литве стали на 22% дороже, а в Германии – на 3,6%», – комментирует Повилаускас. По его словам, «сложно коротко объяснить», почему так выросли цены именно в Литве.

    С похожим мнением выступали и другие литовские экономисты. В свою очередь, в государственной антимонопольной службеЛитвы невнятно отметили, что они за ситуацией «следят», а по законам за картельные соглашения грозят большие штрафы.

    «Основная цель – получить максимальную выгоду здесь и сейчас»

    Однако профессор Вильнюсского университета, экономист Ромас Лазутка уличил антимонопольную службу в ненадлежащем исполнении обязанностей. «Возникает подозрение, что что-то не так с рынком, конкуренцией... Возникает вопрос – есть ли конкуренция на рынке?», – сказал Лазутка.

    Также он считает, что большая доля вины за удорожание продуктов лежит на Центробанке Евросоюза. «Цены растут, когда появляется больше денег. Так уже было во время пандемии – требовалось сохранить экономику, печатали больше денег. Когда денег много, а количество товаров не растет, начинают расти цены», – сказал профессор.

    Однако Лазутка удивляется, что хотя цены в разных странах растут разными темпами, литовские торговцы этим не пользуются. «Цены увеличиваются неодинаково. Вот почему наши жители едут в Польшу, привозят продукты в багажниках. Почему торговые сети не могут послать тягачи за этими дешевыми продуктами?», – вопрошает Лазутка. Он напоминает, что по данным Департамента статистики, за год инфляция в Литве выросла на 16,8%, а в Польше – на 12,4%. То есть польские торговцы несколько более честны с покупателями и взвинчивают цены менее нагло, чем их литовские коллеги.

    Также и экономист банка Luminor Lietuva Жигимантас Маурицас винит в резком росте цен именно литовских торговцев. По словам Маурицаса, цены будут расти до тех пор, пока жители будут соглашаться их выплачивать. Бизнес просто пользуется сложившейся ситуацией – когда вину за подорожание можно свалить на «агрессивный режим Путина».

    Маурицас говорит: «Основная цель многих видов бизнеса – получить максимальную выгоду здесь и сейчас, отдать "пандемические" долги и нагулять "жирок" к осени. Но этот рост цен уже становится неуправляемым. Желтую линию мы точно перешагнули». Эксперт отмечает, что уже сейчас литовцы резко снижают объемы потребления, что в ближайшее время приведет к экономическому спаду.


     
     
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