Прибалтика и Белоруссия ведут собственную игру с украинским зерном

В Литву прибыл первый железнодорожный состав с украинским зерном, призванным «спасти мир от голода» - по крайней мере, так заявляется. На самом деле новый маршрут транспортировки украинского продовольствия должен спасти множество предприятий Прибалтики. А кроме того, эта тема позволила Западу снова заигрывать с Лукашенко. Каким же образом?

Известие от пресс-службы предприятия Lietuvos gelezinkeliai («Литовские железные дороги») о том, что состав с зерном прибыл на станцию Шештокай на границе Литвы с Польшей, в Вильнюсе восприняли как триумф. Этому составу, тронувшемуся в путь еще 27 апреля, пришлось совершить трудное «испытательное» путешествие.

Предприятие LTG Cargo (филиал Lietuvos gelezinkeliai) сначала отправило поезд с терминала в Каунасе до польско-украинской границы. Потом он совершил обратный путь – из Украины через Польшу в Шештокай. Как сообщил директор по коммуникациям Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас, пробным рейсом с Украины в Литву отправили полсотни контейнеров, наполненных 2 тысячами тонн зерна. Это первый такой маршрут в истории LTG, когда грузы с Украины доставили в Литву в обход Белоруссии. Из Шетокшай поезд проследовал в порт Клайпеды.

Первый пошел!

Думать об организации этого рейса начали еще в апреле. Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил: «Мы видим прекрасные технические возможности и хорошо организованную инфраструктуру в ваших портовых городах. Также есть отлаженная железная дорога, и мы видим весь потенциал, чтобы сделать это на отлично», – отметил Сольский.

По его словам, в прошлом году через черноморские порты Украины ежемесячно перевозилось 5 млн тонн, между тем в марте этого года экспортировано всего 200 тыс. тонн. Николай Сольский добавил, что Киев хотел бы перевозить через Прибалтику не только зерно, но и другие сельскохозяйственные культуры, ранее экспортировавшиеся через черноморские порты.

И вот теперь первый рейс состоялся. В Lietuvos gelezinkeliai отмечают, что «первая ласточка» предназначена для оценки условий нового маршрута, времени транспортировки и выявления потенциальных логистических проблем. Когда эти вопросы будут решены, рейсы станут регулярными. Как отметили в Lietuvos gelezinkeliai, только на текущей неделе с Украины прибыли еще два состава с зерном, кукурузой и подсолнечным маслом.

Несколькими днями ранее глава литовского МИДа Витаутас Ландсбергис предложил заинтересованным странам силой оружия пробить «зерновой коридор» морем из Одессы. Но, судя по всему, государства Западной Европы пока в таком варианте не заинтересованы.

Президент же Литвы Гитанас Науседа выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сказал, что проблема «двоякая»: с одной стороны, по его словам, Украина не может экспортировать излишки зерна. С другой – украинское зерно не доходит до Северной Африки, которая может стать главной ареной будущего продовольственного кризиса. «Разблокирование портов было бы, вероятно, самой подходящей альтернативой для решения проблемы. Но даже если удастся разблокировать Одессу, есть и другие альтернативные каналы – логистические пути для экспорта зерна через польские и балтийские портовые города», – предложил президент Литвы.

Поддержать падающие штаны

У рассуждений Науседы есть двойное дно. Прикрываясь демагогией о «необходимости спасения человечества от голода», литовские власти пытаются поддержать свой транспортный сектор, пришедший за последнее время в окончательный упадок. Недавно в Lietuvos gelezinkeliai сообщили, что сократят почти четверть своих сотрудников. Это происходит из-за обвала объема работ и потери заказов в связи с санкциями Евросоюза, введенными против России и Белоруссии.

По прогнозам Lietuvos gelezinkeliai, компания недосчитается доходов на сумму примерно в 150 млн евро. На сегодняшний день оператор планирует перевезти в течение года около 26,5 млн тонн грузов. Это вдвое меньше, чем годом ранее – и самый низкий объем грузоперевозок за всю историю существования компании.

До недавнего времени в Lietuvos gelezinkeliai работают около 9 тысяч человек. В середине апреля предприятие объявляло о закрытии своих представительств в России и Белоруссии. А стивидорная компания Klasco, работающая в порту Клайпеды, сократит 76 рабочих мест – что составляет 14% от ее штатной численности. Гендиректор компании Витаутас Штумбергас рассказал: «Объемы грузов уменьшились на четверть, у нас нет другого выбора, кроме как сократить количество сотрудников».

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Поэтому в Литве хватаются за перевозки украинского зерна, как за якорь спасения своей железной дороги. Аналогичные надежды лелеют и в Латвии с Эстонией, где железнодорожная отрасль по тем же причинам находится в плачевном состоянии.

Так, например, эстонский президент Алар Карис в своей статье, опубликованной на сайте Politico, заявил, что на фоне возможного мирового продовольственного кризиса страны Запада должны вывезти зерно с Украины, чтобы избежать мирового голода. «Украина рассматривает наши порты, как возможность экспортировать зерно через страны Прибалтики», – проинформировал глава эстонского Минэкономики Таави Аас.

Министр заявил, что эстонские порты могли бы принять под перевалку не менее четырех миллионов тонн украинского зерна. Однако он тоже указывает на серьезнейшие неудобства, связанные с необходимостью двойной перегрузки зерна из вагона в вагон по пути в Эстонию. «В первую очередь, речь идет о польско-литовской границе, где нужно менять вагонные тележки, потому что размеры железнодорожной колеи разные. Я предложил, чтобы технические специалисты провели встречу и обсудили решения для бутылочного горлышка на польско-литовской границе, чтобы можно было пропускать больше поездов», – сообщил Таави Аас.

По словам же председателя правления эстонской железнодорожной компании Eesti Raudtee Кайдо Циммерманна, «перевалка зерна из вагона в вагон сложнее, чем в случае других грузов: вагоны загружаются зерном сверху, а разгружаются снизу, и такой возможности на погранпереходах нет». По его оценке, украинское зерно можно было бы перевозить в контейнерах, которые переставлять значительно проще. В любом случае, по словам эксперта, транспортные расходы при таком способе доставки будут высокими.

Пойдет ли Белоруссия на сделку?

О наличии проблем говорят и литовские чиновники. Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис заявил, что количество зерна, которое можно вывезти с Украины через страны Прибалтики и Польшу, сильно ограничено из-за логистических трудностей. «Тут мы сталкиваемся с огромными техническими барьерами – из-за разницы в колеях и тому подобного», – признает Скуодис. По его словам, через Польшу могут ходить только два-три поезда в сутки, а на границе нужно менять подвижной состав.

Правда, есть еще один путь вывоза зерна с Украины в Прибалтику - через Белоруссию. Однако этот способ не подходит, поскольку Минск является стратегическим союзником Москвы и придерживается отличной от литовской позиции в украинском конфликте. «Для этого потребуется какой-то гуманитарный коридор через Беларусь… Переговоры идут, но это прежде всего обязанность международных структур – достичь определенных договоренностей», – отметил Марюс Скуодис.

На проблему обратили внимание за океаном. И вот появились сообщения о том, что, если Белоруссия пропустит зерно с Украины через свою территорию, США смогут частично снять с нее санкции – и позволить ей экспортировать калийные удобрения (попавшие в прошлом году под западные санкции). Об этом, в частности пишет Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Предложение, выгодное для западного сообщества вдвойне, ведь в случае согласия Минска Запад получит не только хороший канал для вывоза украинского зерна, но и доступ к большому количеству удобрений, с которыми сейчас в западных странах тоже плохо.

Советник Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов отмечает, что эта идея может показаться Минску весьма соблазнительной.

«Беларусь получает фрагментарное снятие санкций, возобновление доступа к клайпедскому порту, а также дополнительные бюджетные поступления за счет оплаты перевозки украинского зерна. Приятным политическим бонусом становятся хотя бы частичная отмена политической блокады со стороны Запада и расширение поля для внешнеполитического маневрирования. Для лоббистов белорусской многовекторности, все еще удерживающих позиции в коридорах власти, идея украинского зернового транзита – настоящий подарок», – говорит Шимов.

Пока что реакция белорусских властей оказалась невнятной. Отчасти о ней можно судить по тексту, размещенному на сайте белорусского гостелеканала «Общенациональное телевидение». Автор текста негодует: «Очередной пример цинизма американцев: сначала, введя санкции в отношении белорусских удобрений, поставили под угрозу голода миллионы людей, а сейчас хотят решить проблему с продовольствием во всем мире, временно сняв ограничения на продажу нашего калия. Взамен этого хотят, чтобы Беларусь разрешила транзит через свою территорию украинского зерна». На телеканале обращают внимание на то, что снять ограничения на экспорт белорусского калия американцы обещают лишь временно – ровно на тот срок, какой потребуется, чтобы полностью вывезти украинское зерно.

В свою очередь, постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков довольно уклончиво заявил, что его страна «всегда внимательно и ответственно подходила к вопросу продовольственной безопасности как на национальном уровне, так и в международном контексте». Комментируя последние предложения Запада, Рыбаков отметил, что «со своей стороны Белоруссия готова работать со всеми заинтересованными сторонами и рассмотреть любые конструктивные предложения – без каких-либо политических предубеждений». Пока что, судя по всему, в Минске сочли американское предложение недостаточным. И теперь Белоруссия для того, чтобы предоставить свою территорию под украинский зерновой транзит, хочет получить гораздо более ощутимые выгоды.