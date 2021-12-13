Страх перед США ввергает Литву в разорение и политический кризис

Считается, что союзники Вашингтона по НАТО, особенно прибалтийские, с большой энергичностью претворяют введенные Соединенными Штатами санкции. Однако внезапно выяснилось, что как минимум в случае с Литвой и транзитом белорусских удобрений это не так. А результатом этой коллизии стал невиданный политический кризис в этой стране – и угроза больших убытков.

В Литве разразился очередной политический скандал. Восходящая «звезда» местной политики, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис (внук знаменитого Витаутаса Ландсбергиса), которого многие считали будущим президентом государства, подал в отставку.

Ландсбергис потерял лицо, когда выяснилось, что Литва не сможет срочно присоединиться к санкциям США, наложенным на «Беларуськалий» – и по крайней мере, в течение ближайшего месяца продолжит зарабатывать на белорусском транзите. То, что для литовских железнодорожников выглядит, как отсрочка перед казнью, в глазах литовских политиков оказалось несмываемым позором – не сумели немедленно и стопроцентно ублажить США!

Волю Вашингтона не выполнили

США объявили о введении санкций в отношении предприятия «Беларуськалий» еще 9 августа, в действие они вступили 8 декабря. Как ожидалось, после наступления этой даты полностью прекратится перевозка белорусских калийных удобрений через гавани стран Прибалтики, в том числе через основной для «Беларуськалия» перевалочный порт – литовскую Клайпеду. Тем более, что 2 декабря Минфин США внес в свой санкционный список еще и «Белорусскую калийную компанию», а также ее дочернее предприятие – ООО «Агророзквит».

Литовские железнодорожники и портовики ожидали приближения этой даты с ужасом. Ведь «Беларуськалий» вывозит свою продукцию на экспорт через порт в Клайпеде, пользуясь услугами «Литовских железных дорог». Погрузку этих удобрений в Клайпеде производит предприятие «Терминал насыпных грузов» – 30% его акций принадлежит «Беларуськалию». Поставки из Белоруссии составляют более 30% всего грузооборота порта и в одном только 2019 году составили около 10 млрд долларов. Если остановить этот поток – литовские транзитчики окажутся на грани банкротства.

Однако прекращения транзита «Беларуськалия» через Литву пока так и не произошло – грузы как возили, так и продолжили возить. А почему?

Литовский премьер Ингрида Шимоните не смогла сразу объяснить, почему ее государство не выполнило волю Вашингтона. 7 декабря Шимоните туманно заявила, что из-за некоторых «юридических нюансов» Литва пока не знает, как в ней будут реализованы санкции США. «У санкций США есть некоторые особенности... Они отличаются от привычных для нас санкций Евросоюза, которые согласуются ведомствами ЕС и накладывают ограничения на компанию, а не на продукт. И теперь есть такие юридические нюансы, которые необходимо сначала полностью прояснить», – уклончиво сказала Шимоните.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что проведение в жизнь санкций США в отношении «Беларуськалия» зависит, мол, от конкретных предприятий. «Каждый участвующий в цепочке поставок юридический субъект должен определиться: будет он заключать сделки или нет? По сути проведение санкций в жизнь зависит от решения самого субъекта. Прямого юридического обязательства проводить в жизнь введенные США санкции не возникает», – утверждал Ландсбергис.

По его словам, местный бизнес, включая участвующие в транзите белорусских удобрений государственные предприятия «Литовские железные дороги» (ЛЖД) и порт Клайпеды, «не обязан отчитываться перед государством за принятие решений».

При этом министр неоднократно подчеркивал, что у Литвы есть возможность «в рамках своей компетенции искать выходы – как услышать приглашение стратегических партнеров к солидарности». Он обещал «продолжить выяснение, как помочь нашим стратегическим партнерам, чтобы эти санкции были проведены в жизнь».

Цирк на дроте

Что стояло за этим туманом пустословия? А выявился занимательный факт.

«Литовские железные дороги» уже успели получить аванс за перевозку продукции «Беларуськалия» – и потому они будут заниматься этим как минимум до конца текущего года, а может быть и дольше. «Несомненно, это уникальная ситуация, которой раньше не было в Литве. Ее нужно анализировать и анализировать. Не сомневаюсь, что это будет сделано», – растерянно заявил позднее Ландсбергис. С его слов, он узнал о получении «Литовскими железными дорогами» платежа от «Беларуськалия» лишь за несколько дней до вступления санкций в силу.

Министр добавил, что авансовый платеж был «нетипичным» – а потому он, Ландсбергис, пребывает в раздумьях. Действительно странно – ведь представители ЛЖД утверждают, что загодя проинформировали министерства транспорта и иностранных дел своей страны о полученном от белорусов авансе. Однако Ландсбергис заявляет, что знал только о сентябрьском авансе за октябрьские услуги, а о дальнейших платежах ему не сообщали. В свою очередь министр транспорта Литвы Марюс Скуодис отмечал, что договор с «Беларуськалием» может быть расторгнут – если власти сочтут, что он представляет «угрозу для национальной безопасности».

Тем временем глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка громогласно сообщил, что в случае потери грузов «Беларуськалия» предприятию потребуются ежегодные субсидии в размере 49 млн евро.

И это в лучшем случае, ведь всего, по предварительным оценкам, только от потери белорусских платежей литовская железнодорожная компания будет терять ежегодно около 60-70 млн евро. «Но одновременно у нас есть и другие негативные тренды – из Клайпедского порта уходят и российские металлы, становится меньше других российских продуктов. «Часть белорусских товаров, нефтепродукты, продукты «Гродно Азот» уже ушли», – отметил глава ЛЖД. По его словам, авансовый платеж «Беларуськалия» на перевозку продукции в декабре был выполнен в прошлом месяце. Возможно, что его хватит и на часть января. «В любом случае вся логистическая цепь может столкнуться с определенными вызовами. Так как в ней не только мы, но и терминалы, фрахтовщики судов», – пояснил Бартушка.

Ингрида Шимоните 8 декабря во время встречи со своими коллегами из Латвии и Эстонии Кришьянисом Кариньшем и Каей Каллас заявила, что транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву не должен продолжаться долго. Это безобразие надлежит поскорее прекратить! Правда, глава кабинета министров Литвы не смогла назвать каких-то конкретных дат, но лишний раз подчеркнула, что США являются «стратегическим партнером Литвы» и цели их санкций соответствуют намерениям Вильнюса. Кроме того, по уверениям Шимоните, правительство готово помочь «Литовским железным дорогам» – но не пояснила, на какую именно сумму.

Реванш Науседы

А вскоре наступил очередной акт Марлезонского балета. 9 декабря сразу два министра правительства Литвы объявили о своей готовности уйти в отставку – именно из-за ситуации с «Беларуськалием». Одним из них оказался Марюс Скуодис, а вторым – сам Ландсбергис, сокрушавшийся о том, какой страшный урон, дескать, понесла Литва, продолжая зарабатывать на белорусском транзите. «Я понимаю, какой репутационный ущерб нанесен Литве», – сказал Габриэлюс, великодушно добавляя, что не снимает ответственности за это и с самого себя.

А Ингрида Шимоните посулила: «Мы обязательно найдем решение о расторжении договора таким образом, чтобы Литовская Республика подверглась наименьшему риску финансового ущерба». Данное замечание было сделано недаром – в случае разрыва контракта литовской стороне грозят серьезные денежные потери.

Судя по всему, Ландсбергис, хоть и объявил о своей возможной отставке, в действительности уходить с поста не хотел. Но ситуацией немедленно воспользовался президент Литвы Гитанас Науседа, практически открыто враждующий с Ландсбергисом.

Тут стоит понять внутриполитический расклад, сложившийся в этой стране. Габриэлюс, возглавляющий объединение «Союз отечества – Христианские демократы Литвы», принадлежит к почти всемогущему в Литве клану Ландсбергисов, его дедушку Витаутаса почитают здесь, как «отца литовской независимости».

После того, как в конце прошлого года партия СО-ХДЛ по результатам парламентских выборов возглавила правительство, Ландсбергису-внуку выделили в нем кабинет министра иностранных дел. Это очень выгодная позиция – проблемами простых литовцев занимаются другие министры, а Габриэлюс мог вволю красоваться, картинно «воюя» с Россией и Белоруссией, которых он осыпал оскорблениями за отсутствие «демократии».

Пост министра иностранных дел рассматривался для Габриэлюса как трамплин в кресло президента. Однако министр оказался слишком нетерпелив и быстро рассорился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Партия СО-ХДЛ обвиняла Науседу во всевозможных грехах и даже попыталась организовать его импичмент. Спасая свой статус, Науседа начал искать возможность для ответного удара – и дождался! Габриэлюс сам подставился, когда из-за ситуации с «Беларуськалием» заявил, что подумывает об отставке.

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Науседа немедленно вцепился в это заявление своего политического противника. Глава государства согласился с тем, что сложившаяся ситуация бросает тень на репутацию страны в глазах партнеров по НАТО. Президент Литвы особо отметил, что по сложившейся в Европе традиции министры, которые говорят о своей готовности очистить кресло, обычно так и поступают. Ландсбергису не оставалось ничего иного, как уйти в самом деле.

В связи с этим политолог Александр Носович констатирует: «Президент Литвы Гитанас Науседа победил клан Ландсбергисов нокаутом. Карьера мажора-внука, которого двигали на его место, теперь, можно сказать, закончена. Не удивлюсь, если сценарий скандала и писался на площади Дауканто, 3 – в администрации президента Литвы. По моей информации, команда Науседы давно поддерживает связи с парламентской оппозицией, включая социал-демократов, которые традиционно связаны с Литовскими железными дорогами», – отмечает Носович.

По его мнению, дед Габриэлюса – великий и ужасный Витаутас Ландсбергис – не простит Науседе такую подлость. «А dedule Ландсбергис не простит. Если он только в ближайшее время от злости и старости не помрет, политическая жизнь в Литве станет очень жаркой», – предрекает политолог. Остается только запасаться попкорном...