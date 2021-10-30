Прибалтика готовит плацдарм для нападения на Россию

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30 октября, суббота  |  Последнее обновление — 15:11  |  vz.ru
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Газпрому придется исправлять ошибки Европы

Российские хранилища газа будут забиты под завязку не случайно Александр Гальперин/РИА Новости
Европейцы провалили работу по созданию собственных запасов газа на зиму в хранилищах и теперь обвиняют Газпром в дефиците голубого топлива и высоких ценах на него. Ради стабилизации рынка Газпром пообещал заполнить газовые хранилища Европы, но только после закачки топлива в отечественные ПХГ. Между тем рекордные запасы газа под землей внутри России могут оказать пользу зимой и самим европейцам. Как именно? Подробности...
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Оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата

«Вы готовы пройти полиграф?» – спрашивали Киву. «А полиграф готов пройти меня?» – рычал он в ответ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
Global Look Press
На депутата Верховной рады Илью Киву заведено дело – за то, что он стрелял в воздух в день ликвидации Бандеры. Ранее Киву исключили из партии ОПЗЖ, но так и не пояснили, как он – бывший член «Правого сектора» и «ветеран АТО» – вообще попал в эту партию, которую считают «пророссийской». Кто такой Кива и почему его называют «уникальным политиком»? Подробности...
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Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
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Как американцы заставили шведов бояться и ненавидеть Россию

1981 год. С-363 на мели в шведских территориальных водах Marinmuseum/Wikipedia
Исполнилось 40 лет истории, которая могла бы сейчас восприниматься лишь как исторический курьез – советская подводная лодка села на мель у берегов Швеции. Однако последствия этого происшествия оказались поистине грандиозными. Они настолько масштабны, что позволяют говорить о гигантской спецоперации, проведенной американскими военными против СССР и России.  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Нельзя клеймить бросающих детей женщин

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Чтобы сократить количество абортов, женщине как раз и должен быть предоставлен выбор – воспитывать ребенка или отдать его под опеку государства или других людей. Мы же, вроде, боремся за сокращение количества абортов, правда? Подробности...
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Германия надеется выиграть зеленую революцию

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Если верить свежим соцопросам, немцы в последнее время опасаются последствий глобального потепления даже больше, чем последствий пандемии. Подробности...
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Не нужно вытеснять историю фантазиями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вот уж какой порок Сталину трудно приписать — так это примитивное суеверие. Он был вполне последовательным материалистом. И легенда об облете Москвы с чудотворной иконой – всего лишь легенда. Подробности...
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Молдавия тоскует по фашизму

Турецкие БПЛА против Донбасса

Кто такой Эрик Земмур

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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Прибалтика готовит плацдарм для нападения на Россию

    Военная инфраструктура НАТО расширяется прямо у российских границ
    		   30 октября 2021, 14:45
    Фото: INTS KALNINS/REUTERS
    Текст: Валентин Жуков

    Вот уже третий аэродром подготовлен альянсом НАТО в Прибалтике для базирования самых современных боевых самолетов. Речь идет в том числе о возможности принимать носители ядерного оружия. Почему все эти мероприятия имеют прямое отношение к планированию нападения на Россию и какую роль отводит США этим аэродромам?

    Авиабаза в Лиелварде, расположенная к юго-востоку от Риги, была создана советскими военными еще в 1970 году – и являлась одной из крупнейших в Прибалтике. При СССР в Лиелварде располагался 899-й Оршанский Краснознаменный ордена Суворова истребительный авиаполк имени Ф.Э. Дзержинского. И там базировались сначала истребители МиГ-21, а позже МиГ-27Д и Миг-23УБ.

    После того, как Латвия вошла в НАТО, в Лиелварде обосновались военные альянса. В частности, авиабазу стали применять для размещения там штурмовиков А-10, вертолетов UH-60 Black Hawk и беспилотников MQ-1 Predator. Как раскрыло издание Business Insider, в случае войны данные беспилотники будут собирать информацию о передвижении противника (то есть российских вооруженных сил) и направлять ее в Совместный контрольный центр, который организует атаку силами самолетов-штурмовиков A-10 Thunderbolt II. В случае необходимости, к ним могут присоединиться и многоцелевые самолеты пятого поколения F22.

    В начале 2016 года стартовала реконструкция авиабазы – там началось создание складских объектов, обновление жилых помещений персонала, ремонт дорожной сети и взлетных полос. И вот работы закончились. «Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к еще одному модернизированному военному аэродрому в Прибалтике. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях», – сообщило в октябре 2021-го воздушное командование НАТО. В первую очередь, авиабазу планируют применять для нужд воздушного патруля. ВВС стран Балтии современными истребителями не обладают, но облет региона осуществляют четыре истребителя других стран НАТО, раз в полгода сменяемые в порядке ротации.

    И теперь, как поясняют в НАТО, «истребители альянса... смогут использовать аэродром Лиелварде в качестве запасной взлетно-посадочной площадки». То есть, в случае невозможности использования авиабаз в Эмари в Эстонии и Зокняй в Литве истребители будут направляться в Лиелварде в Латвии. В ближайшее время на латвийский аэродром уже планируют прибыть датские истребители F-16. На авиабазе помимо истребителей будут также размещаться военно-транспортные самолеты и беспилотники дальнего действия.

    На ситуацию обратили внимание в российском Министерстве иностранных дел. «Налицо новые шаги Североатлантического альянса по усилению своего военного присутствия в непосредственной близости от границ Российской Федерации... По нашему убеждению, наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе», – констатирует официальный голос российского МИДа Мария Захарова.

    К слову, в марте 2017 года вступил в силу договор между США и Латвией о военном сотрудничестве. По поводу этого документа публицист Владимир Линдерман пишет, что на согласованных военных объектах американцы получили право реконструировать старые строения и возводить новые по своему усмотрению. «Формально эти строения будут принадлежать Латвии, однако вооруженные силы США вправе их использовать "настолько долго, насколько сами сочтут необходимым" – так записано в договоре.

    Еще один серьезный пункт договора: прибывающие в Латвию воздушные, морские и сухопутные транспортные средства вооруженных сил США не подлежат обыску и проверке без разрешения американских учреждений. На практике это означает, что любые виды вооружений и боеприпасов могут быть доставлены в Латвию без ведома местных властей. Кстати, и без ведома других союзников по НАТО: соглашение – двустороннее, позволяющее американцам в случае необходимости действовать в обход громоздкой бюрократической машины альянса», – подчеркивает Линдерман.

    Опасные «бородавочники»

    Другая важная авиабаза НАТО в Прибалтике – эстонская Эмари. Тут тоже раньше размещался советский военный аэродром, который альянс приспособил для своих нужд. Существует программа НАТО Еuropean Reassurance Initiative (ERI), с помощью которой США выстраивает на территории Восточной Европы свою военную инфраструктуру. В частности, в 2015 году в рамках этой программы Эстония получила 68 миллионов долларов на развитие Эмари и полигона Тапа.

    Впрочем, вложив эти деньги, американцы заполучили и полный контроль над объектами. В августе 2015 года министерство обороны Эстонии подготовило закон, в котором излагаются права прибывающих в страну военнослужащих США на использование инфраструктуры в местах их дислокации. В соответствии с этим документом, Таллин предоставляет янки беспрепятственный доступ в Эмари, на Центральный полигон (находящийся, кстати, менее чем в 350 километрах от Санкт-Петербурга), в военный городок Тапа и прочие здания и сооружения, которые Эстония в будущем может передать в пользование заморским гостям.

    В документе определяется понятие «беспрепятственного доступа» на все эти объекты любого количества транспортных средств и воздушных судов вооруженных сил США. То есть там, где постоянно находится четыре истребителя, завтра может оказаться хоть четыреста – лишь бы возможности базы позволили.

    Характерно, что вскоре после принятия этого документа аэродром Эмари впервые оказался задействован в учениях с использованием все тех же американских штурмовиков А-10 Thunderbolt II. Полковник ВВС Эстонии Яак Тариен по этому поводу заявил: «Эти тренировки дадут прекрасную возможность протестировать все способности наших военно-воздушных сил – начиная от команд авиабазы Эмари и радарных постов до операторов воздушного мониторинга и стрелков. Владение самостоятельной боевой авиацией, к сожалению, не по силам нашему государству. Однако способность ВВС Эстонии быстро и эффективно привлечь самолеты союзников к операциям в нашем регионе обеспечит нам крепкую защиту».

    А вот российские военные специалисты тогда сразу обратили внимание, что штурмовики А-10 (неофициально прозванные «бородавочниками), способны нести ядерные боезапасы малой и сверхмалой мощности. В случае необходимости,такой самолет может долететь до российской границы из Эстонии всего за несколько минут. Неподалеку находятся Санкт-Петербург, порт в Усть-Луге, Новгород, Псков, прочие крупные города, важные объекты инфраструктуры.

    Понятно, что в случае атаки российские вооруженные силы не будут сидеть сложа руки. Но если на борту штурмовиков НАТО окажется ядерное оружие, это меняет всю картину. Даже один-единственный выпущенный боеприпас такого рода способен повлечь за собой поистине страшные последствия.

    За минувшие годы авиабаза Эмари многократно становилась местом размещения самой разнообразной военной техники – тем более, что учения НАТО проходят в регионе практически непрерывно. Что особо интересно – в Эмари совершали посадку новейшие многоцелевые истребители-бомбардировщики F-35A и разведывательно-ударные беспилотники MQ9 Reaper (такие аппараты могут быть оснащены как боевыми ракетами для поражения целей, так и камерами для разведки).

    «Все цели оказались успешно поражены»

    Третья важная опорная точка ВВС НАТО в Прибалтике – авиационная база Зокняй (под Шяуляем) в Литве. И снова речь идет о бывшем советском военном аэродроме. В мае 2016 года было объявлено, что модернизация авиационной базы в Зокняй (под Шяуляем) обойдется американским налогоплательщикам в 6,2 млн евро.

    Большинство объектов реконструированного аэродрома были сданы в эксплуатацию в августе 2020 года. В их числе оказались обновленная рулежная дорожка, стоянка перед самолетными ангарами, новые ангары для наземной техники и ремонтных работ, центр управления воздушными операциями, три перрона, подъездные пути и другие объекты.

    Замминистра обороны Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что построенная в Зокняй инфраструктура улучшит условия для проведения учений подразделений США и других членов НАТО и максимально ускорит их переброску в прибалтийский регион. А с октября 2020-го при аэродроме в Зокняй начал работу германский центр контроля за воздушным пространством и оповещения ВВС. Аналогичные центры находятся в Кармелаве (Литва), Лиелварде (Латвия) и Таллине. Их введение в строй связано с тем, что с 1 января 2020 года начала действовать единая система контроля над воздушным пространством Прибалтики (BALTNET).

    Стоит еще отметить, что осенью 2018 года в литовском городе Казлу-Руда (Мариямпольский район) появился первый в Прибалтике военный авиационный полигон, отвечающий всем стандартам НАТО. Данный объект располагается примерно в 60 километрах от границы с Россией.

    На нем самолеты НАТО отрабатывают удары по наземным мишеням. Строительство авиаполигона продолжалось в течение года. К проекту было привлечено инженерное подразделение ВВС США Red Horse (из Пенсильвании), финансирование осуществлялось за счет Европейской инициативы США по предоставлению гарантий безопасности (European Reassurance Initiative, ERI). В октябре 2019-го в Казлу-Руда впервые тренировались два стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США. Они семь раз пролетели над мишенями (строениями и колоннами автомобилей) и сбросили на них с высоты примерно шесть километров 12 инертных бомб BDU 50. Как с гордостью отрапортовали литовцы, восторженно следившие за тренировками своих американских друзей, «все цели оказались успешно поражены».

    К слову сказать, в случае чего, если возникнет такая необходимость, боевые самолеты НАТО могут обойтись в Прибалтике и без аэродромов. В августе этого года в Латвии в рамках учений альянса Northern Strike состоялись необычные тренировки. Впервые в истории этого государства самолеты американских ВВС совершили посадку на шоссе. Это оказались штурмовик А-10 и транспортно-пассажирский самолет C-146 Wolfhounds. Судя по факту проведения таких тренировок, альянс НАТО все серьезнее рассматривает Прибалтику в качестве возможной арены будущих боевых действий.


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