Ради наказания Лукашенко Литва лишает себя миллиардов долларов

«Сбылась мечта идиота», «Еще больше нищих будет в Литве». Такими словами и политологи, и обычные граждане комментируют парадоксальное решение Литвы. Вильнюс решил присоединиться к масштабным европейским санкциям против Белоруссии, которые должны затронуть ключевые экспортные потоки этой страны. Притом что именно Литва на этом транзите зарабатывает больше всех.

Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе пришли к соглашению о секторальных санкциях для белорусской экономики. На встрече в Люксембурге главы МИД поддержали меры, направленные против важнейших источников доходов Белоруссии – экспорта калийных удобрений, табачных изделий, нефти и ее продуктов, финансового сектора. В частности, как предполагается, будет остановлен экспорт производимых в Белоруссии удобрений через страны ЕС.

В числе государств, которые обеими руками голосуют за расширение санкций против Минска, оказалась и Литва. Вильнюс не останавливает даже то, что санкции больно ударят и по самой Литве, ведь свои удобрения «Беларуськалий» везет на экспорт именно через территорию этой прибалтийской республики. И литовские компании очень хорошо зарабатывают на этом транзите. Ведь в целом товарооборот белорусских товаров через литовские порты оценивается экспертами в миллиарды долларов.

Рубим сук, на котором сидим

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните пообещала, что правительство проведет оценку возможного негативного влияния санкций на литовские предприятия. Она также не исключила, что правительство предоставит помощь тем предприятиям, которые несут убытки в связи с введением санкций против Белоруссии. Премьер-министр не преминула подчеркнуть, что Вильнюс будет добиваться как можно более жестких антибелорусских санкций. Шимоните однозначно отметила: «И даже если будет выбран не какой-либо один, а весь спектр видов деятельности, через которые режим (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД) получает доходы, необходимые для сохранения своих структур, которые содействуют преследованиям людей, Литва такие санкции поддержит».

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис поведал по телефону из Брюсселя: «Очевидно, что введение санкций будет поэтапным, чтобы оно не охватило весь сектор сразу». Министр считает, что пакет санкций должен быть «максимально всеохватным». Ландсбергис подтвердил, что среди затронутых сфер будут и калийные удобрения, и нефть.

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Он доволен тем, что антибелорусские санкции косвенно ударят и по России. «Вторичное воздействие санкций заключается в том, что убытки белорусского режима должны рефинансироваться, и это может сделать только Россия. Таким образом, вводя санкции, ЕС и Литва часть их взваливает на Россию, которая может повлиять на Белоруссию», – сказал глава литовской дипломатии.

Тут нужно отметить, что оказавшийся сейчас в центре внимания «Беларуськалий» везет свою продукцию на экспорт самым кратчайшим путем – через порт в Клайпеде, пользуясь услугами «Литовских железных дорог». Погрузку этих удобрений в Клайпеде производит предприятие Biriu kroviniu terminalas («Терминал насыпных грузов») – 30% его акций принадлежит «Беларуськалию». В связи с этим глава порта в Клайпеде Альгис Латакас признает, что влияние санкций и на гавань, и на всю транспортную цепочку будет очень серьезным – ведь поставки из Белоруссии составляют более 30% всего грузооборота порта.

Власти Литвы, при всей их оголтелости, сначала побаивались санкций против «Беларуськалия». В декабре прошлого года экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находясь в Вильнюсе, призвала Литву отказаться от сотрудничества с этим предприятием. На это старший советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите осторожно сказала, что сей вопрос, дескать, требует «дополнительных дискуссий». При этом она подчеркнула, что «с санкциями мы не хотим перегибать палку, особенно когда они воздействуют на гражданское общество, с которым мы хотим иметь наилучшие отношения и которое мы поддерживаем».

Осложняющие факторы

Со своей стороны президент Ассоциации морских грузовых компаний Литвы Вайдотас Шилейка предупреждает, что Клайпеде будет очень сложно найти замену белорусским удобрениям. «Действующий в Клайпеде специализированный терминал насыпных грузов, через который осуществляется перевалка удобрений, столкнется, если они Минском будут направлены в другие порты, с серьезными трудностями. Большая часть обрабатываемых на терминале грузов – белорусские удобрения. Быстро найти замену этому специфическому грузу сложно», – признал литовский эксперт.

Также в Литве начали раздаваться голоса о том, что ЕС мог бы компенсировать убытки литовских транспортных предприятий. «Сбылась мечта идиота – это сегодня про санкции против Белоруссии, последствия которых для Литвы дошли до самой Литвы, которая этих санкций яростно добивалась. Уже называют себя жертвами и требуют от Евросоюза компенсаций за грядущий удар по литовской экономике. Осознания того, что не надо было кидаться камнями в стеклянном доме, я у Вильнюса не наблюдаю – наблюдаю намерение качать права и добиваться повышенного финансирования за «принципиальную политику ценностей». Какое счастье, что мы с ними не в одной стране!» – иронизирует российский политолог Александр Носович.

В свою очередь политический обозреватель Алексей Ильяшевич обращает внимание: не случайно Литва с самого начала ратовала за санкции против нефтеперерабатывающей промышленности белорусов, но до поры помалкивала о «Беларуськалии». Дело в том, что нефтепродукты белорусского производства уже ушли из Клайпеды в российскую Усть-Лугу. А решение вопроса о переориентации транзита продукции «Беларуськалия» затянулось, здесь сторонам оказалось значительно труднее договориться.

«Во-первых, потому что в Усть-Луге пока нет свободных мощностей для перевалки белорусских удобрений.

Нужно или строить отдельный терминал, или конкурировать с российскими компаниями за доступ к строящемуся терминалу «Ультрамар». Во-вторых, «Беларуськалий» не просто пользуется услугами Клайпедского порта – он держит 30% акций терминала насыпных грузов. Остальные 70% принадлежат «калийному королю Литвы» Игорю Удовицкому, который полагает, что перенаправить транзит удобрений на российскую Балтику вообще невозможно», – отмечает Ильяшевич.

Политолог ссылается на слова литовского предпринимателя Игоря Удовицкого. Тот недавно заявлял: «Кроме технических причин, есть и более глубокие. Например, перевод погрузки калия в порты, где одновременно с этим грузятся грузы конкурентов, фактически означает передачу хоть и под опосредованный, но все же контроль конкурентов всего бизнеса. Так как движение груза в порту – это еще и движение документов, из которых будут видны контракты, рынки, партнеры. В общем, вся коммерческая информация. Готовы ли «Беларуськалий» и «Белорусская калийная компания» к этому? Вопрос, думаю, риторический». Удовицкий отмечает, что, раз уж белорусские и российские производители удобрений конкурируют на мировом рынке, «Беларуськалий» не хочет ставить себя в условия, при которых его соперники из РФ могут получить какое-то преимущество.

Как Литва действует к выгоде России

Опять же, в этом случае транспортное плечо для грузоотправителей из Белоруссии удлиняется, затраты на обслуживание вагонов увеличиваются. К тому же и руководитель Росморречфлота Андрей Лаврищев отмечает, что переориентация продукции «Беларуськалия» на Усть-Лугу выглядит значительно более сложной задачей, чем переориентация нефтепродуктов. «Вопрос создания терминала в Усть-Луге для транзита белорусских удобрений обсуждается. Пока окончательно место не выбрано, но желание у белорусской стороны есть, у нас желание помочь белорусской стороне тоже есть. Я думаю, к лету мы определимся, и станет понятно место расположения терминала, его размер. В основном обсуждается Усть-Луга», – говорил Лаврищев недавно.

Однако, похоже, все факторы, мешающие переориентации «Беларуськалия» на российские порты, отменяются – Литва сама собирается его вытолкнуть. И это при том, что «Беларуськалий» – один из главных клиентов и кормильцев литовского порта: каждая четвертая тонна грузов, которые здесь обрабатываются, это именно белорусские удобрения.

Ильяшевич пишет, что, если Клайпеда, подчиняясь политике санкций, прекратит перевалку белорусских удобрений, Минску придется активизировать переговоры с Россией. Терминал для «Беларуськалия» в одном из российских портов в любом случае появится далеко не сразу. «Но сама потеря европейского рынка «Беларуськалию» не страшна. На страны ЕС приходится менее 10% от общего объема экспорта его продукции. Лукашенко, вероятно, сможет переориентировать их на Китай, Индию или Бразилию. Даже если не сможет, экономика Белоруссии это переживет. Кстати, выпадающие объемы удобрений в Европе, скорее всего, заменит другой ключевой игрок на этом поле – российский «Уралкалий».

А вот Клайпеде не позавидуешь. Ее ожидает не менее серьезный транзитный кризис, чем в Риге, Вентспилсе и Лиепае. То, что еще год назад казалось фантастикой, сегодня стало реальностью: власти Литвы лоббируют «смертный приговор» Клайпедскому порту», – заключает Алексей Ильяшевич.

Надо сказать, что многие и в самой Литве понимают, что, призывая ЕС ко все новым санкциям против Белоруссии, стреляют себе в ногу. Чаще всего свое возмущение высказывают русскоязычные жители страны, не запертые в местном информационно-пропагандистском загончике. «Стесняюсь спросить... а правительство из своих зарплат окажет помощь пострадавшим предприятиям или как всегда?.. Мне думается, что если правительство так рьяно борется за права белорусов, то именно белорусы должны их избирать и зарплату им выплачивать... Разве не так?» – интересуются граждане Литвы в интернете.

Обещание премьер-министра Шимоните подумать о компенсациях литовским предприятиям, пострадавшим от «войны санкций», было встречено с недоверием. «Еще больше нищих будет в Литве... Похоже, что правящим на это наплевать. Какие компенсации? Каждый месяц будете платить зарплату людям, ее потерявшим? Рядом Польша, тоже страна Евросоюза – но она сумела и валюту свою сохранить, и сельское хозяйство, и промышленность. Куда ни кинь – одни польские товары, овощи и фрукты, стройматериалы и одежда, и т. д и т. п. А в Литве скоро уже не останется ничего своего... В Клайпеде народ, оставшись без работы, станет уезжать, и скоро здесь не останется ничего и никого, хотя не прав – нелегальные мигранты...» – возмущаются люди.

Это возмущение понятно. За тридцать лет, миновавших после ее выхода из состава СССР, маленькая Литва потеряла миллион человек населения. Эти потери объясняются главным образом массовой эмиграцией – люди, не видя для себя особых перспектив на родине, массово разъезжаются по другим странам. Если в мае 2021 года в Литве насчитывалось 2 786 006 жителей, то в июне уже 2 784 279 – минус 1727 человек за месяц. И это при том, что в пору пандемии и карантина выезд в другие страны из Литвы по сравнению с «доковидными» временами сильно затруднен. К тому же в Литву перебираются некоторые белорусские «змагары», недовольные режимом Лукашенко.

Белорусский политический аналитик Юрий Шевцов предполагает, что по мере открытия границ Литва выйдет на показатель в минус три–четыре тысячи человек ежемесячно. В то время как литовские элиты с головой ушли в свои геополитические игры, не считаясь с интересами родной страны, «маленький литовец» голосует, что называется, ногами.