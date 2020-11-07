За свою «историю успеха» Литва расплатилась демографической катастрофой

Все более печальные прогнозы озвучивают литовские аналитики в связи с демографической ситуацией в стране. Теперь выясняется, что уже в ближайшие десятилетия население Литвы станет одним из самых старых в Европе. Почему литовцы бегут из своей страны, как это связано с развалом СССР – и какие последствия в связи с этим ожидают литовское государство?

В Вильнюсе задумались о том, как будет дальше жить Литва в условиях не прекращающегося сокращения населения. Поскольку литовское общество стареет в два раза быстрее, чем этот процесс проходит в среднем по ЕС, страна должна готовиться к переменам на рынке труда и обеспечить своим жителям более высокий уровень жизни. Такое заявление сделал Государственный центр стратегического анализа. Аналитик центра Индре Пусевайте сказала, что в 2050 году больше половины жителей Литвы будут в преклонном возрасте, а у страны нет плана подготовки к этому.

Люди бегут

О том, что Литва постепенно превращается в безлюдную территорию, в стране говорят уже давно. Индре Пусевайте с тревогой констатирует: «Мы провели анализ и видим, что сейчас у государства нет программы, которая позволила бы справиться с грядущими вызовами и воспользоваться возможностями. Есть разные предложения, меры, но все они раздроблены между программами разной степени важности, раздроблено и финансирование. В интересах государства – выбор и осуществление такой программы». По словам специалиста, «надо заботиться об увеличении продолжительности здорового образа жизни, менять образ жизни и расширять культуру обучения на протяжении всей жизни».

Кроме того, как пояснила аналитик, «стареющее общество чаще всего понимают как вызов, но на деле оно формирует новый рынок услуг и товаров, создает новую модель трудовых отношений». Другими словами, в Литве уже смирились с оттоком населения и сейчас готовы обсуждать, как выживать с оставшимися людскими ресурсами, со стариками. А ситуация, по меньшей мере, безрадостная. По прогнозам Еврокомиссии, через каких-то тридцать лет возрастная медиана (делящая все население на две равные части: половина – моложе, другая половина старше определенного возрастного уровня) жителей Литвы составит 51 год и будет на семь лет выше, чем сейчас. Тогда старше литовцев окажутся только итальянцы, португальцы и хорваты.

Стоит заметить, что в 1990 году возрастная медиана в Литве составляла 33 года, а популяция считалось одной из самых молодых в Европе. С 1990 по 2019 год количество жителей страны уменьшилось почти на 1 миллион – до 2,8 миллионов. Средняя медиана возраста увеличилась на 11 лет, до 44-ти. Это значит, что сейчас половина жителей Литвы старше 44 лет. Многие литовские интеллектуалы видят в происходящем прямую вину властей – и говорят об этом открыто.

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«Дорвавшись до власти, политические партии даже не задумываются, что у нас происходит... Люди бегут из Литвы не потому, что нет работы. Бегут от социального неравенства, от низкого уровня жизни, от наплевательского отношения к себе со стороны власть имущих», – сетует общественный деятель, доктор психологии и писатель Витаутас Чяпас.

Некогда Чяпас являлся одним из основателей движения «Саюдис», начавшего борьбу за выход Литвы из СССР – и сейчас он чувствует себя разочарованным тем, что происходило в республике все те годы, что последовали после обретения долгожданной независимости. «Огорчают жуткая нищета и деградация людей в деревнях, тяжкое положение пенсионеров, стремительно растущий разрыв между бедными и богатыми, нереально высокие цены. Все это, в конце концов, может привести к социальному взрыву. Ведь давно известно, что свобода и демократия в руках бесхребетных лизоблюдов и патентованных дураков страшнее большевизма», – отмечает Чяпас.

Бывший коллега Чяпаса по «Саюдису» профессор философских наук Витаутас Раджвилас несколько лет назад направил официальное обращение к тогдашней главе государства Дале Грибаускайте. В нем он потребовал изменить вектор экономической и социальной политики Литвы, чтобы меньше страдали рядовые граждане. В 2013-м Раджвилас принял участие в состоявшейся в Академии наук страны дискуссии «Что делать, чтобы студенты не эмигрировали из Литвы»?

Эксперт подчеркнул, что люди эмигрируют, накладывают на себя руки, спиваются (Литва входит в число мировых лидеров по самоубийствам и алкоголизму) не только потому, что в стране плохо живется.

Раджвилас думает, что литовцы чувствуют «какую-то истязающую нас силу». По его мнению, «сегодня мы идем по пути, когда все, что является общественным и общедоступным, отнимается от государства и приватизируется». Профессор сказал, что спасти страну могла бы передовая система образования, способная наладить выпуск грамотных и энергичных специалистов, но сейчас с этим очень плохо. Сейчас, спустя семь лет, ситуация ничуть не улучшилась – даже наоборот.

Почему у Литвы не получилось

Когда-то у Литвы была мощная промышленность, унаследованная от СССР, полным-полно рабочих мест. Но экономика того времени подверглась разгрому – причем те же люди, что грабили оставшиеся от СССР активы, настойчиво твердили простым людям о «патриотизме», чем полностью обесценили это понятие. В итоге, как жаловался в своей книге «Черное и белое» литовский писатель Альгирдас Плукис, молодежь уже открыто издевается над патриотизмом.

«И наверное, потому издевается, что под понятием «патриотизм» она, молодежь, видит те огромные деньги, которые хапали наши элитарные боссы при приватизации «Мажейкю нафты» (нефтеперерабатывающий завод в городе Мажейкяй – ВЗГЛЯД), алкогольных предприятий, тепловых сетей, энергопредприятий, и прочего, и прочего. Да и от строительных компаний им перепадают жирные куски столичной земли, которую незаконно отбирают у законных владельцев – литовцев, русских, поляков. И молодежь сегодня стремится подражать этим «жирным котам», до крайности уже объевшимся ценностями в миллионы и миллионы литов. Тем более, что эти «жирные коты» зачастую являются руководителями нашего коррумпированного государства, округов, городов и поселков, состоят в различных правлениях и управлениях...», – писал Плукис в своей книге, изданной в 2008 году.

Понятно, что при описываемой им картине никакой привязанности к родной стране у многих литовцев возникнуть не может.

К массовому бегству с родины их подтолкнули два обстоятельства. В 2004-м страна вошла в ЕС, и литовцы получили возможность свободно переселяться в Западную Европу. А спустя несколько лет грянул мировой кризис, особенно сильно ударивший по Литве. Тогдашнее неолиберальное правительство Андрюса Кубилюса в рамках «антикризисных мер» начало проводить политику, вытолкнувшую из страны сотни тысяч людей. Безработица и цены выросли настолько, что за чертой бедности в стране оказался каждый пятый. Вильнюсская газета Vakaro zinios («Вечерние новости») тогда писала: «Хотя мы зарабатываем меньше всех в Европе, у нас самая многочисленная армия безработных, а продовольственные товары дороже, чем в богатейших странах Европы. Десятая часть жителей страны не в состоянии купить себе даже продукты».

Заодно Кубюлюс провел реформу здравоохранения, ликвидировав по всей стране «нерентабельные» областные больницы и оставив лечебницы лишь в крупных городах. Кроме того, Литва оказалась единственным государством Евросоюза, которое боролось с кризисом путем сокращения пенсий. Правительство «позаботилось» даже об интеллектуальном развитии населения, урезав до минимума суммы на закупки книг для библиотек: дескать, «люди могут читать старые книги». В общем, именно тогда были заложены причины того, что Литва оказалась на лидирующем в мире положении по алкоголизму и суицидам. И нет никаких причин удивляться, что при правительстве Кубилюса эмиграция из страны выросла на 288%!

Политолог Александр Носович пишет в своей книге «Почему у Прибалтики не получилось», что для внешнего мира трагедия этого региона особенно не заметна. «Но для самих Литвы, Латвии и Эстонии ситуация от этого не менее драматична: речь идет ни больше ни меньше как о национальной катастрофе. Государства Прибалтики лишаются человеческого капитала: при продолжении нынешних темпов процесса сокращения населения (а этот процесс и не думает останавливаться) у них в долгосрочной перспективе вместо населения останется одна лишь территория.

В мировой истории такие демографические катастрофы в такой короткий срок вызывались войнами, эпидемиями и потерями территорий. Но «три прибалтийские сестры» вышли из СССР практически бескровно, за независимость не воевали, всю территорию сохранили, а из массовых эпидемий в Европе к концу XX века остался только грипп. Тем не менее по итогам двух десятилетий независимости Литва потеряла миллион жителей – было 3,7 млн населения, стало – 2,7 миллионов – минус 27% населения», – констатирует Носович.

«Им неинтересно возвращать людей»

Носович добавляет, что в старой столице Литвы Каунасе раньше жило 423 тыс. человек, теперь – 300 тысяч, в портовой Клайпеде было 207 тысяч, стало – 157 тысяч. «И речь еще идет об относительно крупных городах, что уж говорить о поселках городского типа и сельской местности – наполовину пустых, депрессивных, начисто лишившихся молодежи? Абсолютное большинство населения там даже не живет, а доживает свой век, ничего нового от жизни не ожидая», – констатирует эксперт. Он напоминает, что в одном только 2010-м Литву покинули 84 тыс. жителей.

«Большинство эмигрантов покидают Литву после потери работы. Например, 85% лиц, декларировавших свой отъезд в 2010 году, указали, что до отъезда они были безработными в течение года и более. Этот фактор отталкивания усиливает такой аспект притяжения, как заработная плата в основных странах назначения эмигрантов. С точки зрения покупательной способности она в два-три раза выше, чем в Литве. С точки зрения современных цен (то есть без учета стоимости проживания в странах назначения) заработная плата может в шесть раз превышать среднюю зарплату в Литве», – говорилось в докладе 2011 года Вильнюсского бюро Международной организации по миграции. Сильно лучше с тех пор в Литве не стало.

Официальный Вильнюс заявляет, что намерен бороться с оттоком населения, объявляет программы «реэмиграции». Но деятель русской общины Литвы Алексей Грейчус с горечью рассказал заезжему журналисту, что озабоченность властей по поводу массового отъезда в другие страны – чисто показная. На самом деле, возвращать эмигрантов государство не очень-то и хочет.

«Это им абсолютно неинтересно, потому что сейчас очень большую часть дохода государство получает именно от людей, приезжающих в отпуск из-за рубежа. Возвращаются те же литовцы на короткое время. И они вкладывают немалые деньги в экономику. Этому государству абсолютно не интересно, чтобы литовцы вернулись навсегда. Допустим, вернутся эти люди... 100 тысяч, 500 тысяч. Их надо всех трудоустроить. А если не трудоустроят? Будут правительство на вилы поднимать? Или как? Работать негде. У нас своих безработных хватает...Единственное, что можно, это пойти в супермаркеты за 200-300 евро в месяц. Но это никому не интересно, потому что у нас коммунальные услуги под сто евро. И как жить? На что?...», – жаловался общественник, позже на три месяца угодивший в тюрьму по обвинению в «шпионаже на Россию». Власти очень не любят «неблагонадежных негодяев», рассказывающих «вражеской российской прессе» об истинном положении дел в Литве.

Надо признать, что власти Литвы основное свое внимание уделяют отнюдь не решению внутренних экономических и социальных вопросов. Они поглощены своей великий геополитической борьбой, «цивилизационной миссией», ради которой можно принести в жертву интересы простого населения. Официальный Вильнюс мыслит себя «форпостом западной цивилизации» у границ «варварской России». И более всего озабочен тем, как «цивилизовать» Белоруссию и Украину – не случайно вышеупомянутый Кубилюс в 2015-м поехал в Киев в качестве советника президента Петра Порошенко.

В своё время Литва, закрыв под давлением ЕС свою Игналинскую АЭС, разом из экспортера превратилась в импортера электроэнергии – и цены на электричество значительно выросли. Сейчас же Литва законодательно запретила своим предприятиям покупать энергию с «вражеской» Белорусской АЭС. И тогда, и сейчас литовцев лишают дешевого электричества вполне осознанно. Ведь ради великой цели пояса можно и затянуть.