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21 января, вторник  |  Последнее обновление — 15:43  |  vz.ru
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

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Россия забирает русских с Украины

Национальной гордости на Украине все больше, а представителей этой национальности все меньшеФото: Zuma/ТАСС
Очередное исследование показало катастрофическую для Украины статистику – за последние двадцать пять лет население страны сократилось более чем на четверть. Это крайне напоминает процесс, активно происходящий в странах Прибалтики. Есть, однако, и существенные отличия, к которым имеет прямое отношение и Россия. Подробности...
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              Россия забирает русских с Украины

              Национальной гордости на Украине все больше, а представителей этой национальности все меньше   21 января 2020, 14:40
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Николай Стороженко

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              Очередное исследование показало катастрофическую для Украины статистику – за последние двадцать пять лет население страны сократилось более чем на четверть. Это крайне напоминает процесс, активно происходящий в странах Прибалтики. Есть, однако, и существенные отличия, к которым имеет прямое отношение и Россия.

              Двадцать четыре года назад один из телеканалов Украины запустил серию социальных роликов «Нас 52 миллиона». Фраза, что называется, ушла в народ, став локальным мемом: уже тогда украинцев было меньше.

              В 2005-м, после «победы» Виктора Ющенко на выборах, рекламщики воскресили слоган, добавив призыв рожать побольше. И неудивительно: к 2005 году население Украины сократилось почти до 47 млн человек. 

              Впрочем, речь, конечно же, о достаточно условных цифрах Госстата Украины. Последняя перепись проводилась в стране еще в 2001 году. Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман запланировал посчитать украинцев в 2020-м, однако похоже, что и в текущем году переписи не будет: в кабмине Гончарука решили, что тратить 2,5 млрд гривен на перепись нецелесообразно.

              Тем не менее новости в этой сфере есть. И для Украины эти новости крайне печальные.

              Минус сколько?

              Население Украины продолжает сокращаться, и темпы этого сокращения растут. Только по официальной статистике за 2015 год украинцев стало меньше на 168,4 тыс. человек, за 2016-й – на 176 тысяч, за 2017-й – на 198 тысяч и за 2018-й – на 233 тысячи. А вот за 11 месяцев минувшего года – сразу на 230,5 тыс. человек. И если судить по темпам, за год в целом будет примерно минус 250 тыс. человек. То есть, даже по официальной статистике, на 1 января 2020 года на Украине жило менее 42 миллионов. На 10 миллионов подправили мем за 24 года. 

              Постоянные оговорки насчет официальных цифр неспроста. Дело в том, что даже чиновники и народные депутаты Украины относятся к ним как к условности, эдакой форме вежливости: мол, принято считать, что нас вот столько. При этом и сами они, и ряд украинских экспертов говорят о том, что реальная численность населения – не выше 37-38 миллионов. Такие данные получают, исходя из динамики внутреннего рынка: «Уменьшение потребления идет из года в год. И оно уже коснулось практически всех товарных категорий, даже самых дешевых, на которых люди вроде бы экономить не должны, скажем, хлеба или круп. Тем не менее производство хлеба на Украине снижается третий год подряд», – подтверждает глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко. В цифрах это минус 3-5% по основным товарным категориям за 2019 год – и минус 10-15%, если сравнивать 2019-й с 2015-м.

              Дальше просто. На начало 2015 года украинцев было почти 43 миллиона. А спустя пять лет потребление продуктов питания упало так, словно покупать еду разом перестали 4,5-5,5 млн человек. Конечно, эти расчеты еще нужно корректировать с учетом Донбасса (в 2015 году Украина еще вела торговлю с ДНР и ЛНР, то есть частично это падение – торговая блокада, которую ввели позднее). Что не отменяет главного:

              – в основном падение торговых оборотов происходит в пределах текущей территории Украины, ведь торговля снижается и после блокады;

              – в основном причина этого падения – сокращение населения на подконтрольной Украине территории. 

              Еще на прошлой неделе министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что перепись больше не нужна – правительство установило численность населения Украины косвенным образом. В частности, используя статистику операторов мобильной связи. Правда, разглашать эти сведения он пока не стал. По всей видимости, вначале их озвучат потенциальным инвесторам на экономическом форуме в Давосе: делегация Украины собирается заманивать их невиданными перспективами, в частности – открытием рынка земли и новым, более либеральным трудовым кодексом. И достоверными данными о численности населения, конечно же. Прежние цифры красиво выглядели, но безоговорочно доверять им зарубежный бизнес перестал еще до Евромайдана. 

              Рискнем предположить, что никакой особой сенсации правительство и Дубилет не установили. А полученные ими данные укладываются или немногим отличаются от уже озвученной вилки 37-38 млн человек. Хотя бы потому, что похожие данные получил и на днях опубликовал украинский Институт демографии и социальных исследований им. Птухи. По их словам, на начало 2020 года население контролируемой Украиной территории составляло 37,29 млн человек. 16,7 млн из них – трудоспособного возраста, если вдруг этот материал читают заинтересованные в Украине инвесторы, которые никак не дождутся форума в Давосе. Хотя снова-таки – это отнюдь не какой-то секрет-секрет, а в целом известный показатель. Хотя и не официальный. 

              Кстати, украинские чиновники вполне могли бы корректировать информацию о численности населения Украины, если бы обращали внимание на российские новости. Как известно, за 2019 год сразу 500 тысяч граждан Украины перешли в российское гражданство. А если подсчитать такие переходы за последние пять лет, то наберется больше миллиона. Иначе говоря, к сокращению населения Украины немало сил приложила и Россия.

              По стопам Прибалтики

              Не секрет, что из постсоветских республик самыми впечатляющими темпами депопуляции могут похвастаться республики Прибалтики. По крайней мере, так считалось ранее. Так, население Латвии в сравнении с 1991 годом сократилось на 800 тыс. человек (с 2,7 до 1,9 млн), Литвы – на 900 тысяч (с 3,7 до 2,8 млн). Но теперь нам эту точку зрения придется пересмотреть. Ведь если брать за точку отсчета те самые 52 миллиона, то по темпам сокращения численности населения Украина (примерно минус 27%) уже обскакала Литву (–24,3%) и почти догнала Латвию (–29,6%). 

              С окончательным распределением медалей в этой тройке финалистов нужно пару дней погодить. Пусть украинское правительство поделится своими подсчетами, а мы сравним их с уже известными цифрами. Однако вряд ли чиновники получат какие-то качественно иные результаты.

              Далее. Украину роднит с Прибалтикой не только сходная динамика депопуляции, но и то, что население Украины падает за счет русских. В той же Латвии их количество с момента независимости сократилось примерно на 400 тыс. человек.

              По Украине точных данных, к сожалению, нет, их не может дать даже новая перепись (есть множество свидетельств о том, что данные о количестве русских на Украине во время переписи 2001 года были приуменьшены), а не только те косвенные методы подсчета, к которым решило прибегнуть правительство. Но выше мы указали, сколько украинцев за последние годы стали гражданами РФ. К этому миллиону можем прибавить еще два – тех, кто сменил гражданство, не меняя при этом места жительства. То есть жителей Крыма. Разница по сути лишь в том, что для них такая смена не стала трагедией (как для их соотечественников из Донецка и Луганска, к примеру). 

              То есть мы не знаем, на сколько сократилось русское население Украины с 1991 года к настоящему моменту. Хотя и можем оперировать данными о миграции (в том числе ее крымском варианте) за последние годы. 

              Есть и отличия. Республики Прибалтики в качестве «компенсации» за депопуляцию были инкорпорированы в ЕС. Украина же избавляется от населения пока что на добровольных началах. 

              Уже вскоре мы узнаем, оценят ли такой ход инвесторы. 

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