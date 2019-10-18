Численность населения Украины упала ниже отметки в 42 млн человек

С января по август 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек, к 1 сентября население страны составило 41,976 млн человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.

«Остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших – 53 родившихся», – цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

При подсчетах не учитывался Крым, Севастополь, а также часть территорий Донбасса. За 2018 год население Украины сократилось на 233 тыс. человек.

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году, тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. Следующая перепись намечена на 2020 год.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько на самом деле человек проживает на Украине.