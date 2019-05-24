Вымирание Украины поможет Зеленскому в борьбе с наследием Порошенко

Тридцать миллионов человек – таково истинное число жителей Украины сегодня. Эту цифру озвучил не кто иной, как представитель президента Зеленского в украинском парламенте. Куда за тридцать лет исчезли двадцать миллионов граждан Украины и почему подобные заявления по сути означают отказ от претензий Киева на Крым и Донбасс?

Главное, что сегодня происходит в украинской политике, – назначения. Зеленский расставляет свои кадры. Один из тех, кто обратил на себя внимание, – его представитель в Верховной раде Роман Стефанчук. Он сразу запомнился одним из своих заявлений, сделанных за несколько дней до назначения.

22 мая на ресурсе «Левый берег» было опубликовано его интервью. И вот что говорит Стефанчук о Верховной раде: «Мы должны провести перепись населения, потому что без этого не можем запустить ни одну реформу. Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 – это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов необходимо пересмотреть».

На эти слова мало кто обратил внимание – но на самом деле они тянут на настоящую сенсацию.

Занимательная демография

Последняя перепись населения проводилась на Украине в 2001 году, т. е. еще до войны в Донбассе, до ухода Крыма в РФ и до массовой миграции населения на заработки. И уже тогда на Украине насчитали только 48,24 млн человек, т. е. на 4 млн меньше, чем на момент распада СССР. Понятно, что разъехались, плюс демографическая яма 90-х, и все равно – убыль в среднем по 400 тыс. в год!

С тех пор Госстат Украины дает данные о количестве населения с поправкой на естественную убыль (разница между умершими и родившимися), а также официальной миграции. Но и слепому понятно, что эти данные уже давно не отвечают действительности. И сколько на самом деле живет на Украине, известно лишь приблизительно. Дата новой переписи уже известна. Несколько раз ее откладывали, пока наконец при экс-премьер-министре Владимире Гройсмане не назначили на 2020 год. Но примерные результаты можно прикинуть уже сейчас.

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До переворота 2014 года Госстат утверждал, что население Украины – 45,43 млн человек. В феврале 2014 ушел Крым – минус 2 млн. Затем референдумом отсоединилась часть Донецкой и Луганской областей. Согласно переписи 2018 года, на территории обеих республик проживает 3,75 млн человек. Т. е., даже не считая миграцию, на контролируемой Украиной территории должно быть не более 39,7 млн человек.

Но идем дальше. После начала боевых действий часть жителей Донбасса (т. е. не только ЛДНР, и украинского Донбасса) уехали на Украину. Их численность известна – порядка 1,1 млн человек. Но часть уехали в тот же Крым, другие регионы России, в Белоруссию. Кто куда, в общем, иные и до Средней Азии добрались. Тут считать уже сложнее, поскольку люди по нескольку раз возвращались и уезжали снова – в моменты обострения. Росстат утверждает, что в 2014–2018 гг. на долгосрочной основе перебрались в Россию не менее 615 тыс. граждан Украины. Это означает, что они начали процедуру легализации в России, т. е. как минимум получили РВП. И на Украину они уже, скорее всего, не вернутся. Вычитаем их тоже, получаем 39,09 млн.

Но с 2014 года Украина теряла население не только с территориями. Естественная убыль с 2014 по начало 2019-го составила почти 0,85 млн. Итого – 38,24 млн.

Теперь трудовая миграция, но тут считать еще сложнее. Она частью маятниковая – одни уезжают, другие возвращаются на побывку. Во-вторых, даже теперь многие едут работать нелегально, ведь безвиз не дает права работать в ЕС. Поэтому есть несколько схем.

1. Сезонная работа в Польше. Хотя она и входит в ЕС, но нарушает его нормы, давая возможность украинцам работать до девяти месяцев в году – но только на сезонных сельскохозяйственных работах. Другие страны (Чехия, Германия) тоже постепенно открывают свои рынки труда для украинцев.

2. Можно работать полулегально, въезжая по безвизу (въезд на три месяца, работа, потом домой на три месяца и снова). Если поймают, грозит депортация. Но, судя по растущим год от года суммам переводов домой, это мало кого останавливает.

3. И наконец, полностью нелегальные варианты, вроде работы по польским документам в Германии или на морских перевозках мигрантов из Ливии и Сирии в страны ЕС.

Согласно последним данным, не менее 3,2 млн граждан Украины работают за границей постоянно – такую цифру назвал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов на Всеукраинском форуме семьи в марте этого года. Однако судя по тому, что только польские власти говорят о 1,8–2 млн работающих, данные Турчинова занижены.

Косвенно на это указывает и обзор Global Economy Watch от PricewaterhouseCoopers. По их данным, Украина – лидер по потере трудовых ресурсов в Восточной Европе (по 1,5% в год). Поэтому 3,2 млн считается консервативной оценкой, эксперты в последнее время говорят о 4,5–5 млн постоянно работающих за рубежом украинцев. Еще 3–4 млн работают временно, т. е. все равно отсутствуют на Украине в пределах полугода. Иными словами, выходим на 7 млн трудовых мигрантов. Вычитаем и получаем 31,24 млн. Т. е. как раз примерно те цифры, что назвал Стефанчук.

Крым и Донбасс – не Украина. Теперь официально

А вот тут уже интересно. Апеллируя именно к этой цифре, новый представитель президента в ВР на самом деле говорит о том, что жителям Крыма и неконтролируемого Донбасса не нужно представительство в Верховной раде. У них не должно быть права голоса!

Правда, и у Порошенко считали так же. Но скрывали. А тут – открытым текстом практически. Чего опять-таки в суматохе, никто и не заметил. Хотя это едва ли не основополагающий принцип. Еще североамериканские сепаратисты бунтовали против британской короны с лозунгом "No taxation without representation" – нет [новым] налогам без нашего представительства в парламенте!

На Украине речь не о налогах, но суть примерно та же. Если власть отказывает группе населения в праве участвовать в выборах – она тем самым не признает их своими гражданами. Приплыли.

Кстати, точное количество населения напрямую связано и с выборами. Скажем, ЦИК проводил последние выборы из расчета, что на Украине есть не менее 29,9 млн избирателей. Только эта оценка опирается опять-таки на данные Госстата о количестве населения. Если же население пересчитать, то и количество избирателей снизится – вероятно, до 20–22 млн.

Впрочем, цели Стефанчука опять же вполне утилитарные. У Зеленского хотят избавиться от мажоритарной части парламента, оставив только выборы по партийным спискам. И чем меньше Стефанчук насчитает украинцев, тем проще обосновать, почему депутатский корпус пора сократить раза эдак в два. Как раз на количество мажоритарщиков, активно поддерживавших Порошенко. Ну а что в процессе придется вычеркнуть из числа граждан Украины порядка 5–6 млн человек – такова уж цена подковерной борьбы с политбандой Порошенко.