Представитель Зеленского признал, что на Украине осталось 30 млн человек

После переписи населения станет очевидно, что на Украине проживает 30 млн человек, тогда как раньше численность населения достигала 52 млн человек, считает представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук.

Представитель Зеленского в Раде предложил пересмотреть количество депутатов в украинском парламенте, передает ТАСС.

«Сегодня обсуждают количество депутатов, 450 – это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть», – заявил Стефанчук в интервью украинскому изданию «Левый берег».

Напомним, Государственная служба статистики Украины утверждает, что на 1 апреля 2019 года на Украине якобы проживало 42 млн 79,5 тыс. человек.

В феврале 2018 года директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что на Украине проживает от 32 до 35 млн человек. При этом социолог Евгений Копатько отмечал, что около 3-3,5 млн человек проживают в ДНР и ЛНР, еще около 2 млн человек остались в Крыму, который в 2014 году воссоединился с Россией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД