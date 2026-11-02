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Переданного из России амурского тигра выпустили на волю в Казахстане
Самец амурского тигра по кличке Амур, переданный из Хабаровского края в рамках программы восстановления популяции, выпущен в естественную среду обитания в резервате «Иле-Балхаш» на юго-востоке Казахстана.
В конце мая Россия передала Казахстану четырех хищников для возрождения туранского подвида, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.
«31 октября на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш» произошло еще одно историческое событие. В естественную среду обитания выпущен самец амурского тигра по кличке Амур», – говорится в сообщении ведомства.
Амур стал вторым тигром, возвращенным в дикую природу республики. Летом на волю была выпущена тигрица Умит, которая успешно адаптируется и самостоятельно охотится. Еще два привезенных тигренка пока растут под наблюдением специалистов.
Глава Минэкологии Казахстана Алибек Куантыров выразил благодарность российской стороне и Центру «Амурский тигр» за поддержку программы. Перед выпуском хищник прошел ветеринарные обследования, продемонстрировал хорошие охотничьи навыки и был оснащен спутниковым ошейником.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину за предоставление амурских тигров.
В мае Путин сообщил о передаче Казахстану четырех особей для выпуска в дикую природу.
В прошлом году на переговорах в Кремле одобрили план по переселению этих хищников.