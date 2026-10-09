Токаев поблагодарил Путина за переданных Казахстану амурских тигров

Tекст: Елизавета Шишкова

Выступая на Каспийском экологическом саммите в Туркмении, казахстанский лидер сообщил об успешной адаптации переданных хищников к новым условиям, передает ТАСС. «Мы реализуем специальную программу по восстановлению туранского тигра, и в этой связи я хотел бы выразить признательность правительству Российской Федерации и лично президенту России Владимиру Владимировичу Путину за направление нескольких особей уникального животного – амурского тигра», – сказал Токаев.

Президент Казахстана отметил, что сохранение биоразнообразия является важнейшим направлением экологической политики страны. По его словам, в республике уже восстановлена численность сайгаков, поддерживается популяция снежного барса, а в естественную среду возвращаются редкие виды животных.

В мае 2026 года Россия передала Казахстану четырех амурских тигров в рамках программы восстановления популяции хищников в их историческом ареале. Животных доставили в государственный природный резерват «Иле-Балхаш», а в июле одну из тигриц выпустили в дикую природу впервые за более чем 70 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин выступил за взаимодействие для сбережения экосистемы Каспия.

Летом российский лидер рассказал о мировом интересе к восстановлению популяции тигров.

В мае глава государства назвал успешным проект с Казахстаном по амурским тиграм.