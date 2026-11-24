Отдыхающих в Турции предупредили о смертельно опасной для собак рыбе фугу

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Опасность представляет и выброшенная на берег рыба. Если собака разгрызла или проглотила фугу, необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику. Ждать симптомов нельзя: отравление может привести к параличу дыхательных мышц», – сказала Айас РИА «Новости».

Ихтиолог пояснила, что многие виды иглобрюхих, к которым относится фугу, содержат яд тетродотоксин, нарушающий передачу нервных импульсов. Он может присутствовать во внутренних органах, коже и других тканях.

Признаки отравления могут появиться через полчаса или спустя несколько часов, среди них рвота, слабость, шаткая походка и дрожь. В тяжелых случаях возникают паралич и остановка дыхания. По словам эксперта, ядовитые иглобрюхие встречаются и у средиземноморского побережья Турции.

Ранее сообщалось о россиянине, который отобрал рыбу фугу у кота на набережной в районе Тедже турецкого Мерсина. По словам очевидцев, рыбу животному дали местные рыбаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские ученые объяснили визит смертельно опасной фугу во Владивосток теплыми течениями.

Также эксперт назвал пять опасных тропических инфекций на курортах для россиян.

Кроме того, врачи предупредили об опасной бактерии на пляжах Турции, способной вызвать холеру и тяжелые кожные инфекции.