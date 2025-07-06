Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.4 комментария
Лев вырвался из клетки и напал на жителя Антальи
Власти Антальи ведут поиски сбежавшего льва, который напал на мужчину возле парка Lion Land и тяжело ранил его, сообщила газета Hurriyet.
Лев по кличке Зевс сбежал из клетки в парке животных Lion Land, расположенном у трассы D-400 в районе Илыджа Манавгата, примерно в два часа ночи, передает РИА «Новости». Как уточняет газета Hurriyet, хищник напал на Сулеймана Кыра, работавшего в километре от территории парка, и нанес ему серьезные ранения около пяти утра. Пострадавший был доставлен в больницу бригадой медиков.
После получения сообщения на место происшествия прибыли сотрудники жандармерии и полиции, которые усилили меры безопасности и начали поиски опасного животного. По данным издания, когда стало известно, что льва в последний раз видели между районами Илыджа и Кумкей за отелями, поиски были сосредоточены в этом секторе.
В операции по поимке животного задействовали беспилотник. Власти предупредили жителей кварталов Илыджа и Кумкей, чтобы они не приближались к району поисков, пока лев не будет пойман.
Как писала газета ВЗГЛЯД, владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков пострадал от нападения льва, который разорвал ему трахею. Директора парка «Тайган» доставили в больницу Симферополя. Олег Зубков быстро восстанавливается после происшествия.