Лев вырвался из клетки и напал на жителя Антальи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лев по кличке Зевс сбежал из клетки в парке животных Lion Land, расположенном у трассы D-400 в районе Илыджа Манавгата, примерно в два часа ночи, передает РИА «Новости». Как уточняет газета Hurriyet, хищник напал на Сулеймана Кыра, работавшего в километре от территории парка, и нанес ему серьезные ранения около пяти утра. Пострадавший был доставлен в больницу бригадой медиков.

После получения сообщения на место происшествия прибыли сотрудники жандармерии и полиции, которые усилили меры безопасности и начали поиски опасного животного. По данным издания, когда стало известно, что льва в последний раз видели между районами Илыджа и Кумкей за отелями, поиски были сосредоточены в этом секторе.

В операции по поимке животного задействовали беспилотник. Власти предупредили жителей кварталов Илыджа и Кумкей, чтобы они не приближались к району поисков, пока лев не будет пойман.

Как писала газета ВЗГЛЯД, владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков пострадал от нападения льва, который разорвал ему трахею. Директора парка «Тайган» доставили в больницу Симферополя. Олег Зубков быстро восстанавливается после происшествия.