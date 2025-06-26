Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Стало известно о состоянии владельца «Тайгана» в Крыму после нападения льва
Представитель «Тайгана»: Владелец парка Зубков после нападения льва пошел на поправку
Владелец сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков, который ранее пострадал от нападения льва, быстро восстанавливается после происшествия. Об этом сообщила пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина.
«У нас хорошие новости. Олегу Алексеевичу с каждым днем становится все лучше и лучше. Он резко пошел на поправку. Спасибо всем докторам. Особенно после последней операции ему стало значительно легче», – подчеркнула Алексагина в официальном видеозаявлении, передает РИА «Новости».
Накануне сотрудничающий с парком ветеринарный врач Василий Писковой сообщил, что лев, напавший на владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, останется в парке и не будет усыплен.
Напомним, 22 июня в Крыму в парке львов «Тайган» во время кормления хищник напал на директора заведения Зубкова. Дикая кошка вцепилась мужчине в шею, главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения полуострова Андрей Дорошенко рассказал, что у пострадавшего повреждена трахея, грудинно-ключично-сосцевидная мышца и оторвана большая грудная мышца слева. Сейчас руководитель парка находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.