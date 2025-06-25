Ветеринар объяснил отказ усыплять льва после нападения на владельца «Тайгана» в Крыму

Tекст: Дарья Григоренко

Как пояснил Писковой, инцидент произошел из-за того, что лев испугался резко захлопнувшейся двери и пытался защититься, передает ТАСС.

Писковой отметил: «Льва, конечно же, усыплять не будут. ЧП произошло из-за испуга животного вследствие громко закрытой двери, лев просто пытался себя защитить. У него есть вакцинация против бешенства. Он и дальше будет жить в «Тайгане». Опасности для посетителей парка нет, если, конечно, они будут соблюдать технику безопасности и не будут совать пальцы в вольеры».

Ветеринар уточнил, что этот молодой лев вырос в «Тайгане» и проявляет неагрессивное поведение. Он также подчеркнул, что животное не связано с предыдущим случаем нападения, в результате которого погибла сотрудница парка Леокадия Перевалова.

Напомним, 22 июня в Крыму в парке львов «Тайган» во время кормления хищник напал на директора заведения Олега Зубкова. Дикая кошка вцепилась мужчине в шею, главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения полуострова Андрей Дорошенко рассказал, что у пострадавшего повреждена трахея, грудинно-ключично-сосцевидная мышца и оторвана большая грудная мышца слева. Сейчас руководитель парка находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.