22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.11 комментариев
Директор парка «Тайган» оказался в реанимации после нападения льва
Олег Зубков, руководитель парка львов «Тайган» в Крыму, получил множественные травмы при нападении льва и сейчас находится в реанимации.
Зубков получил серьезные травмы в результате нападения льва во время кормления хищников, передает РИА «Новости». По информации регионального СУСК, инцидент произошел вечером: лев напал на Зубкова и нанес ему множественные травмы. Пострадавший смог самостоятельно выбраться из клетки, однако после этого потерял сознание и был доставлен в реанимацию.
Как сообщили в минздраве Крыма, состояние Зубкова оценивается как тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в Белогорской центральной районной больнице. В Белогорск прибыли врачи службы санитарной авиации, после стабилизации состояния пациента планируется его перевод в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко.
Парк «Тайган» находится в Белогорском районе Крыма и считается крупнейшим в Европе по коллекции хищников. На его территории площадью 32 гектара содержатся около 60 львов, в том числе редкие белые особи, более 50 тигров и сотни других животных. Примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная часть – под стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Напомним, в частном зоопарке Lion Park в Ташкентской области три льва растерзали сторожа. Животные сбежали из клетки и напали на 44-летнего мужчину, который позже скончался от полученных травм.