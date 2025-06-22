Директор парка «Тайган» оказался в реанимации после нападения льва

Tекст: Ольга Иванова

Зубков получил серьезные травмы в результате нападения льва во время кормления хищников, передает РИА «Новости». По информации регионального СУСК, инцидент произошел вечером: лев напал на Зубкова и нанес ему множественные травмы. Пострадавший смог самостоятельно выбраться из клетки, однако после этого потерял сознание и был доставлен в реанимацию.

Как сообщили в минздраве Крыма, состояние Зубкова оценивается как тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в Белогорской центральной районной больнице. В Белогорск прибыли врачи службы санитарной авиации, после стабилизации состояния пациента планируется его перевод в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко.

Парк «Тайган» находится в Белогорском районе Крыма и считается крупнейшим в Европе по коллекции хищников. На его территории площадью 32 гектара содержатся около 60 львов, в том числе редкие белые особи, более 50 тигров и сотни других животных. Примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная часть – под стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

Напомним, в частном зоопарке Lion Park в Ташкентской области три льва растерзали сторожа. Животные сбежали из клетки и напали на 44-летнего мужчину, который позже скончался от полученных травм.