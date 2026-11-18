Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?7 комментариев
Ушаков допустил продление саммита лидеров России, США и Китая
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонний саммит лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне может продлиться дольше предусмотренного протоколом времени.
По его словам, встреча лидеров России, Китая и США может продлиться дольше заложенного протоколом одного часа, передает РИА «Новости». «Решат лидеры, сколько им нужно разговаривать друг с другом… Конечно, может быть и больше, почему бы и нет. Как пойдет дискуссия, я думаю, что Дмитрий Сергеевич (Песков) с этим согласен полностью», – отметил помощник президента.
По словам Ушакова, если дискуссия действительно увлечет Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, то политиков будет невозможно остановить. Он подчеркнул, что в таком случае завершить переговоры не сможет даже служба протокола.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ограничил ожидаемую продолжительность трехсторонней встречи одним часом.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал проведение нескольких встреч Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС.
Во вторник глава МИД России Сергей Лавров назвал несложной организацию новых саммитов лидеров России, США и Китая при условии их полезности.