Tекст: Тимур Шайдуллин

По его словам, встреча лидеров России, Китая и США может продлиться дольше заложенного протоколом одного часа, передает РИА «Новости». «Решат лидеры, сколько им нужно разговаривать друг с другом… Конечно, может быть и больше, почему бы и нет. Как пойдет дискуссия, я думаю, что Дмитрий Сергеевич (Песков) с этим согласен полностью», – отметил помощник президента.

По словам Ушакова, если дискуссия действительно увлечет Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, то политиков будет невозможно остановить. Он подчеркнул, что в таком случае завершить переговоры не сможет даже служба протокола.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ограничил ожидаемую продолжительность трехсторонней встречи одним часом.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал проведение нескольких встреч Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС.

Во вторник глава МИД России Сергей Лавров назвал несложной организацию новых саммитов лидеров России, США и Китая при условии их полезности.