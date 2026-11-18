Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?7 комментариев
Индия подписала с Израилем контракт по модернизации систем ПВО
Министерство обороны Индии заключило контракт с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) по модернизации систем противовоздушной обороны Barak для кораблей национальных ВМС.
Стоимость соглашения превышает 220 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на индийское военное ведомство. Соглашение предполагает комплексную модернизацию систем Barak.
Как подчеркнули в Минобороны Индии, это «расширит функциональные возможности комплексов и повысит эффективность противовоздушной обороны ВМС Индии».
Контракт на поставку систем Barak Индия и Израиль подписали в 2017 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Индия запланировала закупить у России 52 зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1М».
Совет по оборонным закупкам Индии утвердил выделение около 22,3 млрд долларов на приобретение вооружений.
Минобороны Индии заключило контракт на поставку систем управления огнем и пусковых установок BrahMos для кораблей индийских военно-морских сил.