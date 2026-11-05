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Южнокорейская Hanwha Aerospace начала строить завод ракет в Польше
Yonhap: Южнокорейская Hanwha начала строить завод по выпуску ракет в Польше
Южнокорейская оборонная компания Hanwha Aerospace приступила к строительству предприятия по производству управляемых ракет на западе Польши, которое станет ее первым подобным объектом в Европе.
Церемония закладки первого камня совместного предприятия Hanwha WB Advanced Systems (HWBAS) состоялась в городе Гожув-Велькопольски, пишет Yonhap.
Ожидается, что строительство завершится в 2028 году. Завод займется выпуском управляемых ракет CGR-080 для HOMAR-K – польской версии южнокорейских реактивных систем залпового огня Chunmoo. Выпуск первой партии запланирован на конец 2029 года, а полномасштабное производство начнется в 2030 году.
Совместное предприятие HWBAS было создано в сентябре 2025 года. Hanwha Aerospace принадлежит 51% акций, а польской WB Electronics – 49%. Компания уже подписала контракт с Агентством вооружений Польши на поставку боеприпасов.
Проект позволит укрепить производственные мощности польской оборонной промышленности и расширить присутствие южнокорейской компании на европейском рынке. Ранее Варшава заключила масштабные контракты на закупку вооружений из Южной Кореи, включая гаубицы K9 и танки K2.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в центральной части Польши запланировали открытие крупнейшего в Европе авторизованного сервисного центра для обслуживания американских ударных вертолетов. В июле Польша заключила договор с американской корпорацией Anduril Industries на сборку и выпуск автономных боеприпасов большой дальности. Варшава приступила к возведению первого в стране предприятия по выпуску высокоточных боеприпасов.