Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.0 комментариев
Польша решила построить первый завод высокоточных ракет
Defence24: Польша построит завод по производству ракет для РСЗО Chunmoo
Варшава приступает к возведению первого в стране предприятия по выпуску высокоточных боеприпасов для многоканальных ракетных комплексов.
Польша начинает строительство фабрики по производству ракет для южнокорейской РСЗО K239 Chunmoo, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Defence24.
«В ближайшее время начнется строительство первой в Польше фабрики по производству высокоточных ракет. Предприятие в Гожуве-Велькопольском станет плодом сотрудничества южнокорейской Hanwha Aerospace и польской WB Electronics», – отмечается в публикации.
На новом объекте планируется выпускать управляемые ракеты CGR-080 для установок Homar-K, которые представляют собой локализованную версию азиатской системы. Это будет первое в республике предприятие, способное производить боевые средства поражения подобного класса.
Ожидается, что возведение завода займет более десяти месяцев. Тем временем польское Агентство по вооружению уже заключило контракт с компанией Hanwha WB Advanced System на поставку ракет CGR-080 местного производства. Стоимость сделки составляет 14 млрд злотых, что эквивалентно примерно 3,8 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша получила первые пусковые установки К-239 Chunmoo в 2023 году.
Сборка южнокорейских танков К2 стартует на польском заводе Bumar-Labedy в 2028 году.