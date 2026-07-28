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Студент Югорского госуниверситета заключил спецконтракт и стал оператором БПЛА
Второкурсник Югорского государственного университета Олег Сенгепов променял профессию электрика на службу в войсках беспилотных систем, подписав специальный контракт.
Обучавшийся на втором курсе Югорского государственного университета Олег Сенгепов, собиравшийся стать электриком, заключил спецконтракт для прохождения службы в войсках беспилотных систем, передает «Герои Z спецоперация».
«Спецконтракт – это не только альтернатива срочной службе и защита Родины, но и новая профессия, льготы и привилегии участникам СВО», – отметил Олег Сенгепов.
В настоящее время бывший студент осваивает управление беспилотными летательными аппаратами. Он активно делится полученным опытом и впечатлениями от новой службы с ребятами, которые продолжают обучение в университете.
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