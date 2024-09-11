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Корабли СФ отразили воздушный налет в рамках учения «Океан-2024»
Корабли Северного флота (СФ) в рамках СКШУ «Океан-2024» отразили воздушный налет в Баренцевом море, сообщили в Минобороны.
Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в рамках учения «Океан – 2024» корабельная ударная группа СФ, в которую вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко», отразила в акватории Баренцева моря воздушный налет условного противника .
Морякам противодействовали летчики на палубных истребителях Су-33 и МиГ-29К, имитировавшие атаку с различных высот и направлений. Экипаж крейсера применил по самолетам ЗРК «Форт» в режиме электронного пуска, а также поразил цели батареей универсального калибра АК-130 и ЗРК АК-630. Экипаж фрегата выполнил стрельбу по имитированной воздушной цели артустановкой А-192М, зенитным артиллерийским комплексом «Палаш» и ЗРК «Полимент-Редут».
Ранее Минобороны России опубликовало новые видео пуска ракет «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко» на стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024».