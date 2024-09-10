Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.6 комментариев
Минобороны показало новые видео пуска «Калибров» с фрегата «Адмирал Головко»
Минобороны России опубликовало новые видео пуска ракет «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко» на стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024».
В ходе учений «Океан-2024» фрегат отработал по условным целям ракетами «Калибр», все цели были поражены, а поставленные задачи выполнены, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Ранее моряки Тихоокеанского флота запустили крылатые ракеты «Оникс» и «Уран» с береговых комплексов «Бастион» и «Бал», моряки Северного флота – ракету «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко».
Во вторник начались о учения «Океан-2024».
Президент России Владимир Путин принял участие в них с помощью видеосвязи.