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Минобороны назвало цели учений ВМФ «Океан-2024»
В ходе учений «Океан-2024» группировка Военно-морского флота исследует возможные районы боевых действий, условия проведения спецопераций по уничтожению террористов, сообщило Минобороны.
Арктическая экспедиционная группировка Северного флота обеспечит военную безопасность объектов береговой инфраструктуры России в Арктике в ходе учений, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Руководство СФ отработает действия по управлению силами и войсками при организации обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры арктического побережья страны.
«В ходе практических действий арктической группировки планируется изучение возможных районов боевых действий, условий применения разнородных сил (войск) флота, применения оружия и использования технических средств в Арктической морской зоне, а также проведение совместных специальных операций по изоляции районов действия террористов, их блокированию и уничтожению», – пояснили в ведомстве.
Там добавили, что группировка СФ развернута в восточной части Северного Ледовитого океана. В ее составе действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с него ведется управление, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».
На учениях задействованы десятки тысяч военнослужащих, сотни кораблей, самолетов и единиц вооружения, сообщало Минобороны.