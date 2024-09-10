Минобороны назвало цели учений ВМФ «Океан-2024»

Tекст: Алексей Дегтярев

Арктическая экспедиционная группировка Северного флота обеспечит военную безопасность объектов береговой инфраструктуры России в Арктике в ходе учений, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Руководство СФ отработает действия по управлению силами и войсками при организации обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры арктического побережья страны.

«В ходе практических действий арктической группировки планируется изучение возможных районов боевых действий, условий применения разнородных сил (войск) флота, применения оружия и использования технических средств в Арктической морской зоне, а также проведение совместных специальных операций по изоляции районов действия террористов, их блокированию и уничтожению», – пояснили в ведомстве.

Там добавили, что группировка СФ развернута в восточной части Северного Ледовитого океана. В ее составе действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с него ведется управление, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

На учениях задействованы десятки тысяч военнослужащих, сотни кораблей, самолетов и единиц вооружения, сообщало Минобороны.