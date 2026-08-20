Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Американским военным предложили отпуск ради игры в GTA VI
Армия США предложила солдатам отпуск ради GTA VI за продление контракта
Американским военнослужащим предложили четыре дополнительных выходных дня для прохождения новой части видеоигры GTA VI при условии продления контракта.
Пехотная дивизия армии США в штате Джорджия готова предоставить четыре дня отпуска для игры в GTA VI тем, кто продлит контракт минимум на два года, передает ТАСС. Военным необходимо оформить документы в период с 1 августа по 14 ноября.
Представитель дивизии подполковник Энджел Томко отметила, что 20 из 130 военнослужащих инженерного батальона уже согласились на новые условия. «Обратился к руководству с предложением обновленной программы творческих поощрений», – процитировала она консультанта по карьере, придумавшего эту инициативу для выполнения плана на 2027 финансовый год.
Пятая часть серии GTA появилась 12 лет назад и разошлась тиражом свыше 185 млн копий. Релиз шестой части запланирован на 19 ноября 2026 года. Аналитики полагают, что проект станет самым дорогим в истории индустрии.
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