Американским военным предложили отпуск ради игры в GTA VI

Армия США предложила солдатам отпуск ради GTA VI за продление контракта

Tекст: Мария Иванова

Пехотная дивизия армии США в штате Джорджия готова предоставить четыре дня отпуска для игры в GTA VI тем, кто продлит контракт минимум на два года, передает ТАСС. Военным необходимо оформить документы в период с 1 августа по 14 ноября.

Представитель дивизии подполковник Энджел Томко отметила, что 20 из 130 военнослужащих инженерного батальона уже согласились на новые условия. «Обратился к руководству с предложением обновленной программы творческих поощрений», – процитировала она консультанта по карьере, придумавшего эту инициативу для выполнения плана на 2027 финансовый год.

Пятая часть серии GTA появилась 12 лет назад и разошлась тиражом свыше 185 млн копий. Релиз шестой части запланирован на 19 ноября 2026 года. Аналитики полагают, что проект станет самым дорогим в истории индустрии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британским чиновникам платили за игру в Grand Theft Auto на рабочем месте.

Военкоматы на Украине сравнивали службу по контракту с компьютерной игрой Minecraft.

Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали рост числа мошеннических ресурсов с предложениями предзаказа GTA VI.