Украинский военкомат использовал аналогию с Minecraft для призыва молодежи в ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Военкомат на Украине привлекает молодежь в ВСУ, сравнивая службу по контракту с компьютерной игрой Minecraft, передает РИА «Новости».

Авторы публикации заявляют: «В игре ты начинал ни с чем – кирка, дрова, ночь на деревьях. В армии – с базовой подготовки, броников и побратимов. В Minecraft ты строил базу. Здесь – защищаешь свою страну. В реальной жизни – служишь в подразделении, где каждый – как щит для других».

Ранее украинское министерство обороны использовало видеоролики и плакаты с призывами служить в ВСУ, обещая молодым людям возможность купить чизбургеры на выплату в 1 млн гривен (примерно 24 тыс. долларов), а также приобрести подписку на Netflix на 185 лет или миллионы единиц внутриигровой валюты в Roblox.

Президент Владимир Зеленский настаивает на привлечении молодежи в возрасте от 18 до 25 лет по специальному контракту: за год службы сулят 24 тыс. долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Кабмин определил, что эти контракты подразумевают службу исключительно в штурмовых подразделениях с обязательным участием в боях, а за досрочный разрыв контракта молодежь должна будет вернуть деньги государству.

Весной 2024 года Зеленский уже подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации с 27 до 25 лет. По сообщениям украинских и западных СМИ, власти рассматривают дальнейшее снижение порога до 18 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти в Киеве внедрили для ВСУ бонусную систему, согласно которой бойцы получают баллы за уничтожение техники и солдат России. Бойцы могут обменивать накопленные баллы на военное снаряжение.