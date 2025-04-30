Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.4 комментария
Киев внедрил похожую на игру наградную систему за убийство солдат России
Власти в Киеве внедрили для ВСУ бонусную систему, где бойцы получают баллы за уничтожение техники и солдат России, которые затем можно обменять на военное снаряжение, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Издание Politico со ссылкой на Федорова пишет, что Киев внедрил новую систему поощрений для военнослужащих ВСУ, в рамках которой за уничтожение российских солдат и техники начисляются очки, передает ТАСС.
По данным издания, в рамках программы Army of Drones bonus бойцы должны загружать видео с подтверждением уничтожения целей. Накопленные очки можно будет обменять на снаряжение и экипировку в специальном онлайн-маркетплейсе Brave 1 Market, который сравнивают с Amazon.
По информации издания, за убийство солдата России начисляют шесть очков, за повреждение танка – 20, за его уничтожение – 40, уничтожение мобильной ракетной установки оценивается в 50 очков. Для приобретения дрона «Баба-яга» потребуется 43 очка.
Федоров резюмировал: «Короче говоря, уничтожаешь, получаешь очки, покупаешь на эти очки дрон».
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