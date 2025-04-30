Tекст: Вера Басилая

Издание Politico со ссылкой на Федорова пишет, что Киев внедрил новую систему поощрений для военнослужащих ВСУ, в рамках которой за уничтожение российских солдат и техники начисляются очки, передает ТАСС.

По данным издания, в рамках программы Army of Drones bonus бойцы должны загружать видео с подтверждением уничтожения целей. Накопленные очки можно будет обменять на снаряжение и экипировку в специальном онлайн-маркетплейсе Brave 1 Market, который сравнивают с Amazon.

По информации издания, за убийство солдата России начисляют шесть очков, за повреждение танка – 20, за его уничтожение – 40, уничтожение мобильной ракетной установки оценивается в 50 очков. Для приобретения дрона «Баба-яга» потребуется 43 очка.

Федоров резюмировал: «Короче говоря, уничтожаешь, получаешь очки, покупаешь на эти очки дрон».

Ранее спикер МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу предложений иностранцам участвовать в «сафари» на линии фронта на Украине, организованных «69-й разнюхивательной бригадой НАФО» для сбора пожертвований на нужды ВСУ.

Украинский пленный рассказал, что украинские заключенные вступают в ряды ВСУ ради денежного вознаграждения и обещанной амнистии.



