Заключенные с оставшимся сроком менее пяти лет идут в ВСУ ради снятия судимости

Tекст: Денис Тельманов

Заключенные украинских тюрем идут служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ради денег и обещанного снятия судимости, сообщает РИА «Новости». Пленный Роман Заяц рассказал, что данная возможность доступна только тем, у кого осталось отбыть срок менее пяти лет, независимо от тяжести преступления.

Заяц отметил: «Идут (в ВСУ) в основном из-за денег и снятия судимости». По его словам, на фронт могут отправиться заключенные, которым осталось отбывать срок менее пяти лет, независимо от тяжести совершенного преступления. Например, лицо, осужденное на пятнадцать лет за убийство и имеющее оставшийся срок три года, может пойти служить. В то же время, если срок заключения составляет шесть или семь лет, такая возможность исключена.

Также Заяц упомянул, что был мобилизован в первый же день после освобождения из тюрьмы во время поисков украденного паспорта на вокзале, что говорит о готовности ТЦК использовать подобные возможности для пополнения рядов ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики сообщили о попытках солдат элитной бригады ВСУ сбежать из монастыря в Курской области на Украину, несмотря на существенные потери, задержали сразу несколько граждан Молдавии, которые готовили диверсии на территории России и были завербованы украинскими спецслужбами, а по мнению экспертов, Молдавия превратилась в полигон для диверсантов на фоне русофобской политики властей.