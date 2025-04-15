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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

    5 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

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    15 апреля 2025, 11:55 • Новости дня

    Элитные солдаты ВСУ попытались сбежать из монастыря в Горнале

    Бойцы 82-й бригады ВСУ пытались сбежать из монастыря в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовики сообщили о попытках солдат элитной бригады ВСУ сбежать из монастыря в Курской области на Украину, несмотря на существенные потери.

    Солдаты элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются покинуть территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале, Курская область, и сбежать в Сумскую область, передает ТАСС. Эти действия предпринимаются в условиях значительных потерь, которые несут украинские силы в данном районе.

    По данным российских силовых присутствуют бывшие заключенные из 129-й отдельной бригады территориальной обороны, которые используются в качестве заградотрядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных. Российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области. ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области.

    13 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Названо число сдавшихся в плен в Курской области украинских военных

    Свыше 500 украинских военных сдались в плен в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 500 украинских военнослужащих, включая колумбийского наемника по имени Пабло Пуэртес, сдались в плен российским военным в Курской области.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, был случай, когда целое подразделение ВСУ получило приказ на штурм российских позиций, но решило сдаться в плен.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные подразделения ВСУ в Курской области заявил, что в случае сложения оружия и сдачи в плен украинских военных в этом регионе им будет гарантирована жизнь.

    Глава государства предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

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    15 апреля 2025, 04:34 • Новости дня
    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина

    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина, девять человек ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курске в результате атаки беспилотников погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы и были госпитализированы.

    Мирная жительница погибла, а девять человек пострадали в ходе массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Курск, сообщает РИА «Новости». Атака произошла ночью, когда беспилотники целенаправленно атаковали мирную инфраструктуру города.

    В результате ударов произошло возгорание в нескольких жилых зданиях. В числе пострадавших оказались мирные жители, среди которых числится 85-летняя женщина, погибшая на месте. Оставшиеся девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги.

    Все пострадавшие были оперативно госпитализированы. Местные власти сообщают, что проводится расследование обстоятельств произошедшего, а также принимаются меры по обеспечению безопасности жителей и восстановлению поврежденной инфраструктуры. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, что позволило избежать жертв и разрушений, рассказал командир 30-го мотострелкового полка с позывным «Баркас» о выведении большей части мирных жителей из села Горналь, контролируемого ВСУ, несмотря на препятствия со стороны украинских войск. Российское Министерство обороны заявило о перехвате и уничтожении 52 украинских беспилотников за ночь над несколькими регионами страны, включая Брянскую и Орловскую области.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    12 апреля 2025, 18:55 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области

    Российские полки «Север» начали бои в окрестностях Горналя в Курской области

    Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военнослужащие 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области, где ведут бои с украинскими силами, пытающимися сдержать продвижение с помощью беспилотников и артиллерии.

    Военнослужащие из 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области и ведут там боевые действия, сообщает РИА Новости. Бои в этом районе продолжаются, российские силы пытаются закрепиться на данных позициях.

    Ранее Министерство обороны сообщило, что бойцы группы «Север» нанесли поражение украинским формированиям из семи бригад в районах Горналя и Олешни. Это стало результатом активных боевых действий, которые продолжаются с утра, как уточнили в группировке.

    Также в районе работают подразделения 30-го полка, которые ведут боевые действия против украинских военных. Сообщается, что украинские силы пытаются противодействовать продвижению российских войск, применяя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и артиллерию, чтобы нарушить логистические цепи российской армии.

    Украинские войска, обороняясь, стараются удержать свои позиции любой ценой. Они используют складки местности и укрытия, чтобы скрыться от наступления российских сил. Российские военные продолжают атаковать, стремясь захватить под контроль населенный пункт, сообщили в группировке.

    Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье. При этом ВСУ пытались сбежать из Горналя и Олешни в Сумскую область.

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    12 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение формированиям девяти бригад и полка ВСУ у Горналя и Олешни
    ВС России нанесли поражение формированиям девяти бригад и полка ВСУ у Горналя и Олешни
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригаде морской пехоты, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ возле Горналя и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника около Беловод, Мирополья, Могрицы, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, бронетранспортер, 155-мм гаубица М777 и три миномета.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73 820 военнослужащих, 405 танков, 332 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, 2264 бронемашины, 2678 автомобилей, 602 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье

    Поздно вечером сообщалось, что ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ.

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    13 апреля 2025, 13:54 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных
    Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Общие потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных, было уничтожено 406 танков и 333 боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения объединенной группировки «Север» нанесли значительные потери формированиям ВСУ в Курской области. Отмечается, что поражены формирования двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

    Кроме того, огневые удары были нанесены по живой силе и технике противника в населенных пунктах Сумской области, включая Беловоды, Гнилицу, Локню и другие. За сутки потери ВСУ составили до 190 военных, уничтожены различные виды техники, включая танк, боевую машину пехоты и реактивную систему залпового огня «Град», уточнили в пресс-службе.

    Общие потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении включают более 74 тыс. военнослужащих, 406 танков и 333 боевые машины пехоты. Кроме того, уничтожены 54 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая HIMARS и MLRS производства США, и 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов. Операция по уничтожению сил ВСУ продолжается, заявили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, которые они установили для защиты позиций от российских сил.

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    13 апреля 2025, 06:00 • Новости дня
    ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы бросают все имеющиеся у них ресурсы на удержание населенного пункта Горналь в Курской области, сообщили в российской группировке «Север».

    ВСУ активно используют беспилотные летательные аппараты, чтобы ослабить логистику российских войск и сдержать их продвижение, передает РИА «Новости».

    По словам представителей группировки, ранее используемый только ночью в этом районе гексакоптер «Баба-Яга» теперь применяется украинскими силами круглосуточно. Это свидетельствует о попытках противника замедлить продвижение российских подразделений, включая 22-й и 30-й полки, которые уже достигли окрестностей Горналя.

    «Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», – отметили в группировке.

    Ранее подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригаде морской пехоты, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ возле Горналя и Олешни.

    Сообщалось, что российские военнослужащие 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области, где ведут бои с украинскими силами, пытающимися сдержать продвижение с помощью беспилотников и артиллерии.

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    13 апреля 2025, 22:10 • Новости дня
    В Курской области обнаружили украинский БПЛА весом 200 кг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Глушковском районе Курской области добровольцы отряда «Барс-Курск» с военной полицией обнаружили тяжелый украинский беспилотник, способен нести до 50 кг груза.

    Украинский беспилотник, вес которого составил 200 кг, был обнаружен на территории Глушковского района Курской области, передает РИА «Новости». Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что место падения БПЛА оцеплено, и в ближайшее время саперы приступят к разминированию.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что беспилотник способен поднимать до 50 кг груза и пролетать до тысячи километров со скоростью 150 км/ч. Он подчеркнул, что такой аппарат может причинить значительный урон. Видеоматериалы с места происшествия также были опубликованы.

    Хинштейн добавил, что работы у саперов в приграничье много, ежедневно они обезвреживают тысячи взрывоопасных предметов, таких как боеприпасы и мины. Он напомнил жителям о необходимости соблюдения ограничений на въезд в приграничные районы области для их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных, было уничтожено 406 танков и 333 боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны России.


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    12 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Несколько жителей курского Гуева сошли с ума от ужасов оккупации

    Несколько жителей курского Гуева сошли с ума от ужасов оккупации ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Во время оккупации села Гуево в Курской области 22 человека погибли, а восемь местных жителей лишились рассудка из-за постоянных обстрелов и пережитого ужаса, сообщили очевидцы.

    Жительница села Гуево в Суджанском районе рассказала временно исполняющему обязанности губернатора Александру Хинштейну, что во время оккупации ВСУ восемь человек потеряли рассудок. В селе было похоронено более двадцати человек, и многие из них погибли при трагических обстоятельствах, передает ТАСС.

    Жительница делилась своими переживаниями о том, что в подвале, где она укрывалась, двое человек сошли с ума от происходящего вокруг. Местные жители сообщили, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещали выходить из домов в установленные ими часы и угрожали расправой. С начала года в село перестали привозить хлеб и другие продукты питания.

    Когда на местной церкви украинские солдаты увидели российский флаг, стали вести многочасовые обстрелы храма, где укрывались гражданские.

    Ранее Хинштейн заявил, что зверства Вооруженных сил Украины в регионе схожи с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны.

    Очевидцы рассказали, что в первые дни оккупации села Гуева военнослужащие ВСУ предлагали местным жителям получить украинские паспорта, но никто из жителей не согласился.

    Минобороны сообщило, что российские войска освободили Гуево в Курской области 8 апреля.

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    14 апреля 2025, 14:07 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение восьми бригадам и полку ВСУ у Горналя и Олешни
    Российские войска нанесли поражение восьми бригадам и полку ВСУ у Горналя и Олешни
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ около Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Марьино, Мирополья, Могрицы, Новониколаевки, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, три бронмашины, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевая машина РСЗО БМ-21 «Град».

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 74 245 военнослужащих, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 303 бронетранспортера, 2268 бронемашин, 2704 автомобиля, 610 артиллерийских орудий, 55 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в понедельник сообщалось, что российские военные эвакуировали большинство жителей курского села Горналь.

    Войска группировки «Север» уничтожили более 320 украинских военных за сутки, сообщал Telegram-канал «Северный ветер».

    Накануне потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных.

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    13 апреля 2025, 00:15 • Новости дня
    Власти Курской области начали отселять жителей приграничья в Рыльском районе

    Хинштейн: Власти Курской области начали отселять жителей Рыльского района из-за атак ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале отселения жителей приграничных населенных пунктов Рыльского района из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    В своем Telegram-канале он отметил, что администрация района совместно с добровольцами «Барс-Курск» предпринимают меры по отселению людей.

    По его словам, село Козино, находящееся в двух километрах от границы с Украиной, подверглось нескольким атакам со стороны ВСУ. В результате ударов мост через реку Обеста получил частичные повреждения. Из-за этой угрозы было принято решение о начале отселения местных жителей.

    Хинштейн уточнил, что четверо жителей уже вывезены: двое размещены в пунктах временного размещения, а двое временно забраны родственниками в Курске. Однако, по его словам, некоторые жители отказываются покинуть свои дома, несмотря на разъяснения об опасности. Властям приходится фиксировать отказы на видео.

    В феврале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале отселения жителей хутора Высокий Краснояружского района.

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    13 апреля 2025, 09:58 • Новости дня
    Украинские военные забили до смерти жителя Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ноябре 2024 года в слободе Гончаровка Курской области украинские военнослужащие, вторгшиеся на территорию России, жестоко избили местного жителя, что привело к его смерти, и сожгли его дом, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По ее словам, украинские военнослужащие неоднократно избивали жителя слободы Гончаровка в Суджанском районе Курской области, что привело к его смерти, передает ТАСС. Петренко сообщила, что инцидент произошел в ноябре 2024 года. Военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию России, применяли физическое насилие к местному жителю и сожгли его дом.

    По словам матери погибшего, сына били прикладами по спине и ногам, ставили на колени и угрожали расстрелом. Мужчина старался защитить свою мать, прикрывая ее. Из-за запрета хоронить на кладбище, сына похоронили в огороде в целлофановом мешке. Мать также пострадала: в марте получила ранение при обстреле, после чего ее выхаживали соседи.

    Следственный комитет России сообщил, что дом женщины был обстрелян целенаправленно. После освобождения Суджи, ей была предоставлена медицинская помощь в госпитале. Петренко заверила, что следствие установит и привлечет к ответственности виновных в этих преступлениях представителей вооруженных формирований Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС воссоединило с семьями 1700 эвакуированных из Курской области . Волонтеры эвакуировали 101-летнюю жительницу из-под Суджи. МЧС эвакуировало из Суджанского района Курской области 395 человек.

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    13 апреля 2025, 05:40 • Новости дня
    Дрон «Иноходец» поразил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

    Минобороны: Дрон «Иноходец» поразил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства воздушной разведки группировки войск «Север» обнаружили замаскированную бронетехнику и живую силу украинских войск в Курской области, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны России, после идентификации целей по ним был нанесен удар с использованием беспилотного летательного аппарата «Иноходец».

    В результате удара техника и живая сила противника были уничтожены, сообщили в ведомстве.

    В марте артиллерийские расчеты САУ «Гвоздика» уничтожили боевую технику и пехоту ВСУ в Курской области, сорвав подвоз боеприпасов.

    Кроме того, сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52М успешно выполнил задачу по уничтожению техники и личного состава ВСУ в Курской области, нанеся ракетный удар по скрытым в лесу целям.

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    13 апреля 2025, 23:33 • Новости дня
    ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожье

    ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую, Пологи и Токмак в Запорожье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье ВСУ обстреляли из артиллерии три населенных пункта в Запорожье, в результате чего повреждены жилые дома и коммуникации, жертв нет.

    Как сообщает РИА «Новости», ВСУ в воскресенье произвели обстрел трех населенных пунктов Запорожской области, что привело к повреждениям инфраструктуры и жилых объектов. Сообщение об этом поступило от вице-губернатора региона Антона Тицкого через его Telegram-канал.

    По словам Тицкого, утром была обстреляна Каменка-Днепровская, где повреждены оконные стекла и фасад частного дома. В Пологах в 16.50 мск обстрелу подверглась вышка мобильной связи, установленная на крыше здания. В это же время Токмак стал мишенью обстрелов, в результате чего были повреждены два частных дома, наземный газопровод и линия электропередачи, обесточив 208 абонентов.

    Несмотря на интенсивные обстрелы и повреждения, информация о жертвах отсутствует. Власти оперативно занимаются восстановлением поврежденных объектов и обеспечением безопасности жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирная жительница в Запорожской области получила открытый перелом предплечья после атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль ВАЗ-2107. В Курахово российский военнослужащий с позывным «Босяк» смог убедить тринадцать украинских военных сдаться, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения. Российские военные дронами атаковали завод взрывчатых веществ под Запорожьем, что привело к его уничтожению.

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    13 апреля 2025, 07:00 • Новости дня
    Группировка «Север» уничтожила более 260 украинских бойцов за сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили более 260 украинских военных и десятки единиц техники в ходе операций за прошедшие сутки.

    Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», группировка «Север» провела успешные операции в Краснояружском приграничье и на Сумском направлении, а также продолжила освобождение Курской области. Российские бойцы уничтожили более 260 боевиков ВСУ и множество единиц техники, включая американские БТР М-113, гаубицы М-119 и М-777.

    В Белгородской области в районе населенного пункта Поповка попытки украинских штурмовых групп прорваться в лесные массивы не увенчались успехом. Большая часть из них была уничтожена, а выжившие отступили на территорию Украины. На направлении Демидовки все 15 оккупантов, пытавшихся проникнуть на территорию России, были ликвидированы.

    В районе хутора Олешня и Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Курской области уничтожены несколько штурмовых групп украинских сил специального назначения. Подразделения 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесли значительные потери в окрестностях сел Веселовка и Беловоды Сумской области.

    На Волчанском и Липцовском направлениях также достигнуты успехи. Были уничтожены артиллерийский расчет и несколько штурмовых групп противника, сбит вражеский беспилотник. За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 60 бойцов в этих районах. В это время в Сумской области и на Краснояружском направлении продолжался интенсивный обмен огнем, что привело к потере более 150 украинских военных.

    Инженерные подразделения продолжают разминирование Суджанского приграничья. За сутки обезврежено 7955 взрывоопасных предметов.

    Ранее группировка «Север» уничтожила живую силу и технику противника, пытавшегося прорваться в Белгородскую область. Кроме того, сообщалось, что «Северяне» не дали ВСУ оборудовать минометные позиции у границы.

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    14 апреля 2025, 11:17 • Новости дня
    Украинские войска в Горнале столкнулись с проблемами снабжения

    Российская артиллерия установила контроль над переправами у Горналя в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ в селе Горналь Курской области испытывают трудности с доставкой снабжения из-за контроля российской артиллерией переправ на реке Псел.

    Подразделения Вооруженных сил Украины, удерживающие контроль над селом Горналь в Курской области и Горнальским Свято-Николаевским мужским монастырем, сталкиваются с трудностями в снабжении, сообщает ТАСС. Это связано с тем, что российская артиллерия установила огневой контроль над переправами через реку Псел, что существенно затрудняет доставку ресурсов в населенный пункт.

    Начальник артиллерии полка с позывным Мажор пояснил, что при появлении противника, будь то пехота или техника, по ним немедленно наносится огневой удар, в результате чего противник вынужден отступать обратно на свою территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале, а ВСУ бросили все силы на удержание Горналя.

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