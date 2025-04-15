Бойцы 82-й бригады ВСУ пытались сбежать из монастыря в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Солдаты элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются покинуть территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале, Курская область, и сбежать в Сумскую область, передает ТАСС. Эти действия предпринимаются в условиях значительных потерь, которые несут украинские силы в данном районе.

По данным российских силовых присутствуют бывшие заключенные из 129-й отдельной бригады территориальной обороны, которые используются в качестве заградотрядов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных. Российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области. ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области.