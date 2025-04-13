  • Новость часаГенерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО
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    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    Противовоздушной обороне предстоят как техническое перевооружение, так и организационные изменения. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Как Запад научили бояться Россию

    Из инструмента, призванного объединить человечество перед лицом общих угроз, термин «экзистенциальная угроза» превратился в элемент геополитической риторики, направленной на создание образа врага. «Угроз» у человечества много, но после пандемии 3/4 упоминаний «экзистенциальной угрозы» связаны с Россией.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    22 комментария
    13 апреля 2025, 13:54 • Новости дня

    Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных

    Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Общие потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных, было уничтожено 406 танков и 333 боевых машины пехоты, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения объединенной группировки «Север» нанесли значительные потери формированиям ВСУ в Курской области. Отмечается, что поражены формирования двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

    Кроме того, огневые удары были нанесены по живой силе и технике противника в населенных пунктах Сумской области, включая Беловоды, Гнилицу, Локню и другие. За сутки потери ВСУ составили до 190 военных, уничтожены различные виды техники, включая танк, боевую машину пехоты и реактивную систему залпового огня «Град», уточнили в пресс-службе.

    Общие потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении включают более 74 тыс. военнослужащих, 406 танков и 333 боевых машины пехоты. Кроме того, уничтожены 54 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая HIMARS и MLRS производства США, и 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов. Операция по уничтожению сил ВСУ продолжается, заявили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, которые они создали для защиты позиций от российских сил.

    11 апреля 2025, 21:28 • Новости дня
    ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ
    ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские морские пехотинцы штурмуют укрепление ВСУ в Горнальском монастыре Курской области, где заблокированы около 300 украинских военных.

    Российские морпехи начали штурм последнего укрепрайона ВСУ в Курской области – Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, где засели около 300 украинских солдат, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В операции участвуют военнослужащие из 810-й бригады морской пехоты, которым удалось подойти вплотную к монастырю, они предпринимают попытки пробиться на его территорию.

    Сообщается, что внутри монастыря находятся бойцы 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Российские разведчики с помощью дронов установили наблюдение за выходами из секретного лаза, которым, по имеющимся данным, пользуются заблокированные украинские солдаты.

    Ранее подразделения ВС России провели зачистку лесных массивов к востоку от монастыря, что позволило им приблизиться к укреплениям противника.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    До этого Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

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    13 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Названо число сдавшихся в плен в Курской области украинских военных

    Свыше 500 украинских военных сдались в плен в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 500 украинских военнослужащих, включая колумбийского наемника по имени Пабло Пуэртес, сдались в плен российским военным в Курской области.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, был случай, когда целое подразделение ВСУ получило приказ на штурм российских позиций, но решило сдаться в плен.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные подразделения ВСУ в Курской области заявил, что в случае сложения оружия и сдачи в плен украинских военных в этом регионе им будет гарантирована жизнь.

    Глава государства предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    12 апреля 2025, 18:55 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области

    Российские полки «Север» начали бои в окрестностях Горналя в Курской области

    Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военнослужащие 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области, где ведут бои с украинскими силами, пытающимися сдержать продвижение с помощью беспилотников и артиллерии.

    Военнослужащие из 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области и ведут там боевые действия, сообщает РИА Новости. Бои в этом районе продолжаются, российские силы пытаются закрепиться на данных позициях.

    Ранее Министерство обороны сообщило, что бойцы группы «Север» нанесли поражение украинским формированиям из семи бригад в районах Горналя и Олешни. Это стало результатом активных боевых действий, которые продолжаются с утра, как уточнили в группировке.

    Также в районе работают подразделения 30-го полка, которые ведут боевые действия против украинских военных. Сообщается, что украинские силы пытаются противодействовать продвижению российских войск, применяя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и артиллерию, чтобы нарушить логистические цепи российской армии.

    Украинские войска, обороняясь, стараются удержать свои позиции любой ценой. Они используют складки местности и укрытия, чтобы скрыться от наступления российских сил. Российские военные продолжают атаковать, стремясь захватить под контроль населенный пункт, сообщили в группировке.

    Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье. При этом ВСУ пытались сбежать из Горналя и Олешни в Сумскую область.

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    10 апреля 2025, 14:55 • Новости дня
    Хинштейн сравнил зверства ВСУ в Курской области с преступлениями фашистов

    Врио губернатора Курской области Хинштейн сравнил зверства ВСУ с фашистами

    Хинштейн сравнил зверства ВСУ в Курской области с преступлениями фашистов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Зверства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области похожи с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в эфире Первого канала.

    По словам Хинштейна, нацисты из ВСУ в Горнале в Суджанском районе Курской области расстреляли из танка прямой наводкой старинный Свято-Николаевский монастырь XVII века, передает ТАСС.

    Врио губернатора считает, что описания преступлений, совершенных фашистами в годы Великой Отечественной войны, схожи с тем, что творят ВСУ. Причем, по мнению Хинштейна, подобные преступления, которые не имеют срока давности, совершаются сознательно.

    Он уверен, что каждый, кто убивал, грабил, обязательно за это ответит.

    Ранее в селе Махновка Курской области следователями были обнаружены тела девяти погибших мирных жителей.

    В СК России сообщили о вынесении приговора украинским военнослужащим, совершавшим террористические акты в Курской области, суд признал их виновными.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу не удастся скрыть преступления ВСУ в Курской области.

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    11 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Владимировки, Водолаг, Марьино, Мирополья, Могрицы, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две бронемашины и инженерная машина.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73 645 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2264 бронемашины, 2671 автомобиль, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что в течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Активными действиями были освобождены Гуево в Курской области, Басовка и Журавка в Сумской области

    Утром сообщалось, что российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в Курской области.

    Накануне российские войска нанесли удар по пунктам управления ВСУ в Курской области.

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    12 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение формированиям девяти бригад и полка ВСУ у Горналя и Олешни
    ВС России нанесли поражение формированиям девяти бригад и полка ВСУ у Горналя и Олешни
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригаде морской пехоты, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ возле Горналя и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника около Беловод, Мирополья, Могрицы, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, бронетранспортер, 155-мм гаубица М777 и три миномета.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73 820 военнослужащих, 405 танков, 332 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, 2264 бронемашины, 2678 автомобилей, 602 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье

    Поздно вечером сообщалось, что ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ.

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    11 апреля 2025, 20:43 • Новости дня
    В Курске установили арт-объект в честь операции «Поток»

    Арт-объект в виде трубы установили в Курске в честь операции «Поток» в Судже

    В Курске установили арт-объект в честь операции «Поток»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На Театральной площади в Курске разместили арт-объект в виде фрагмента трубы, символизирующий операцию «Поток», в которой военные использовали газопровод для обхода позиций ВСУ в Судже.

    На Театральной площади в центре Курска появился арт-объект: фрагмент трубы, установленный на черном пьедестале, передает РИА «Новости». Это символическое напоминание о недавней операции «Поток», в ходе которой российские военные обошли позиции ВСУ в курской Судже, используя газопровод в качестве подземного хода.

    В драматическом театре Курска пройдет выставка, на которой будут представлены фотографии и личные вещи участников этой операции.

    Операция «Поток» была проведена в начале марта и стала ключевым шагом в освобождении города Суджа и значительной части Курской области, находившейся под контролем ВСУ. В операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса, а также подразделения различных бригад ВДВ, мотострелковых и спецназа Росгвардии, включая группу «Аида» спецназа «Ахмат».

    Эти подразделения совершили обходной маневр длиной 15 километров, пройдя по трубе газопровода, и неожиданно вышли на поверхность у Суджи, что позволило им освободить промышленную зону города.

    Священник отец Алексей вместе со штурмовиками участвовал в операции «Поток» под Суджей, где прошел через трубу, сравнив это с переживанием благодати в Троице-Сергиевой лавре.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

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    11 апреля 2025, 08:28 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в Курской области
    Российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в Курской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Курской области, который противник использует как укрепленный район, сообщают российские силовые структуры.

    Бойцы Северной группировки ВС России успешно продвинулись в районе Свято-Николаевского Белогорского монастыря, который противник использовал в качестве укрепленного района, передает ТАСС.

    Представитель силовых структур отметил, что это продвижение стало важным тактическим достижением.

    Одновременно с этим российские силы нанесли удар по группе украинских десантников в районе хутора Олешня.

    Уточняется, что украинские войска пытались укрепить позиции в Олешне, отправив подкрепление из Юнаковки. Однако российские подразделения нанесли огневое поражение, уничтожив живую силу противника, что привело к значительным потерям у ВСУ.

    Ранее подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

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    12 апреля 2025, 11:29 • Новости дня
    Киев потерял техники на 7,8 млрд долларов в Курской области

    ВСУ потеряли в Курской области технику на 7,8 млрд долларов

    Киев потерял техники на 7,8 млрд долларов в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области Киев лишится более 5,5 тыс. единиц техники, предоставленной Западом, на сумму 7,8 млрд долларов, включая 396 танков и 530 артиллерийских орудий.

    Как сообщает РИА «Новости», в результате боевых действий в Курской области Киев потеряет более 5,5 тыс. единиц техники, поставленной западными странами. Общая стоимость утраченной техники оценивается в 7,8 млрд долларов. Эти данные были предоставлены группировкой войск «Север» и основаны на информации о стоимости техники из открытых источников.

    Среди уничтоженной техники числятся 396 танков, 363 боевых машин пехоты, 530 артиллерийских орудий, 89 систем залпового огня и более 500 минометов, а также другие западные образцы вооружений.

    По данным из открытых источников, средняя стоимость танка составляет 4,5 млн долларов, самоходной артиллерийской установки – 4 млн долларов, боевой машины пехоты – 600 тыс. долларов.

    Часть средств была использована ВСУ для доукомплектования техники и проведения частичного ремонта перед отправкой на боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска в Курском приграничье нанесли поражение пяти бригадам ВСУ, предотвратив прорыв на российскую территорию из села Запселье. Также сообщалось, что российские войска освободили за неделю четыре населенных пункта. В результате действий «Северян» была пресечена попытка прорыва ВСУ на российскую территорию.

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    11 апреля 2025, 01:59 • Новости дня
    Украинский политик признал разочарование украинцев в своем государстве

    Кинах: В Генштабе ВСУ признают разочарование украинцев в своей стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и сложности с набором новобранцев, выявив нехватку веры в справедливое государство.

    Анатолий Кинах, бывший премьер-министр Украины и глава Союза промышленников и предпринимателей, в беседе с представителями Генштаба ВСУ затронул тему морально-психологического состояния украинских войск, передает украинское издание «Страна».

    Кинах выразил озабоченность тем, что в 2022 году люди добровольно шли в военкоматы, а сегодня сотрудников центров комплектования вынуждают вылавливать новобранцев на улицах, как животных.

    Кинах отметил, что вместе с военными пришел к выводу о том, что часть граждан утратила веру в справедливость своего государства, а часть испытывает сомнения в этом. Эта проблема, по его словам, особенно остра на фронте, где моральный дух играет важнейшую роль.

    Кинах подчеркнул, что поддержание высокого морального состояния армии требует доверия к государству и понимания целей, за которые стоит бороться. Он призвал власти предпринять меры, чтобы вернуть доверие и обеспечить солдатам уверенность в справедливости и необходимости своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно пытался вручить повестку на службу 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который вылетел на Международную космическую станцию на борту российского корабля «Союз МС-27».

    Конфликт возник около львовского военкомата, когда военнообязанный гражданин пытался скрыться от призыва, после чего его попытались задержать, в результате

    В Львове из-за попытки представителей ТЦК забрать мужчину в армию началась драка с участием военнослужащих и местных жителей.

    В Днепропетровской области Украины парламентарий заложил противотанковую мину у входа в ТЦК.

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    12 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Несколько жителей курского Гуева сошли с ума от ужасов оккупации

    Несколько жителей курского Гуева сошли с ума от ужасов оккупации ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Во время оккупации села Гуево в Курской области 22 человека погибли, а восемь местных жителей лишились рассудка из-за постоянных обстрелов и пережитого ужаса, сообщили очевидцы.

    Жительница села Гуево в Суджанском районе рассказала временно исполняющему обязанности губернатора Александру Хинштейну, что во время оккупации ВСУ восемь человек потеряли рассудок. В селе было похоронено более двадцати человек, и многие из них погибли при трагических обстоятельствах, передает ТАСС.

    Жительница делилась своими переживаниями о том, что в подвале, где она укрывалась, двое человек сошли с ума от происходящего вокруг. Местные жители сообщили, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещали выходить из домов в установленные ими часы и угрожали расправой. С начала года в село перестали привозить хлеб и другие продукты питания.

    Когда на местной церкви украинские солдаты увидели российский флаг, стали вести многочасовые обстрелы храма, где укрывались гражданские.

    Ранее Хинштейн заявил, что зверства Вооруженных сил Украины в регионе схожи с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны.

    Очевидцы рассказали, что в первые дни оккупации села Гуева военнослужащие ВСУ предлагали местным жителям получить украинские паспорта, но никто из жителей не согласился.

    Минобороны сообщило, что российские войска освободили Гуево в Курской области 8 апреля.

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    13 апреля 2025, 06:00 • Новости дня
    ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы бросают все имеющиеся у них ресурсы на удержание населенного пункта Горналь в Курской области, сообщили в российской группировке «Север».

    ВСУ активно используют беспилотные летательные аппараты, чтобы ослабить логистику российских войск и сдержать их продвижение, передает РИА «Новости».

    По словам представителей группировки, ранее используемый только ночью в этом районе гексакоптер «Баба-Яга» теперь применяется украинскими силами круглосуточно. Это свидетельствует о попытках противника замедлить продвижение российских подразделений, включая 22-й и 30-й полки, которые уже достигли окрестностей Горналя.

    «Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», – отметили в группировке.

    Ранее подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригаде морской пехоты, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ возле Горналя и Олешни.

    Сообщалось, что российские военнослужащие 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области, где ведут бои с украинскими силами, пытающимися сдержать продвижение с помощью беспилотников и артиллерии.

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    11 апреля 2025, 00:32 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы о преступлениях в Треблинке

    ФСБ раскрыла архивы о лагере Треблинка, где нацисты уничтожили до 7 млн человек

    Tекст: Денис Тельманов

    ФСБ обнародовала документы о концлагере Треблинка, где нацисты уничтожили миллионы людей различными способами, включая газовые камеры и расстрелы.

    ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы «Смерш» о преступлениях в концлагере Треблинка, сообщает ТАСС. Этот лагерь, расположенный в 80 км к северо-востоку от Варшавы, функционировал с конца 1941 по июль 1944 года и состоял из двух частей: «рабочего лагеря» и «лагеря смерти».

    Согласно документам, ежедневно в лагерь прибывали до четырех эшелонов с людьми из различных стран Европы, включая Германию, Польшу и Чехословакию. Все прибывшие, включая стариков и детей, уничтожались нацистами в «душегубках» либо расстреливались.

    Свидетели из числа бывших узников и местных жителей подтвердили, что для обмана жертв в лагере были вывешены объявления о якобы предстоящей отправке в Палестину. Следователи «Смерш» собрали показания шести арестованных вахманов СС, которые подробно рассказали о методах уничтожения в Треблинке.

    В документах отмечается, что в «рабочем лагере» заключенных подвергали жестокому обращению, изнуряли голодом и систематически расстреливали. В обоих филиалах лагеря по различным оценкам было уничтожено до 7 млн евреев, поляков и цыган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ранее рассекреченных ФСБ документах излагаются подробности о зверствах нацистов в Крыму, включая свидетельства разведчика Ибрагима Аганина, который был внедрен в немецкую полицию в 1943 году.

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    11 апреля 2025, 21:10 • Новости дня
    Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ в Курской области

    ВСУ нанесли удар дроном по автомобилю в Курской области, погиб пассажир

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска с помощью дрона атаковали легковой автомобиль в селе Ольговка, погиб мирный житель, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Хинштейна, в селе Ольговка Курской области, ВСУ атаковали автомобиль, в котором ехали два человека, чтобы проверить состояние своего дома в поселке.

    В результате происшествия погиб 24-летний пассажир, житель Кореневского района. Хинштейн выразил соболезнования семьям пострадавших и подчеркнул, что это нападение стало актом агрессии против мирного населения.

    Ранее в Железногорске Курской области сбитый украинский беспилотник пробил стену завода, вызвав опасения по поводу безопасности в регионе.

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн сравнил зверства ВСУ в Курской области с преступлениями фашистов, акцентируя внимание на серьезности угрозы, исходящей от украинских военных действий.

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    12 апреля 2025, 10:52 • Новости дня
    ВСУ продали награбленные иконы из курского монастыря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты ВСУ, похитившие иконы из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Суджанском районе, выставляют их на продажу, как сообщил насельник монастыря, военный священник иеромонах Мелетий.

    По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выставляют на продажу иконы, похищенные из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Суджанском районе Курской области, сообщает ТАСС. Мелетий отметил, что украденные иконы, отличающиеся крупными размерами и твердым материалом, стали первыми товарами, которые были предложены для продажи.

    По словам иеромонаха Мелетия, иконы вытаскивались из монастыря с помощью веревок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы России начали штурм монастыря в Курской области, где укрылись солдаты вооруженных сил Украины. Дипломат сравнил действия украинских военных в Курской области с террористами ИГ. В результате обстрела Курской области, который устроили вооруженные силы Украины, были разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.

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