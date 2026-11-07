Лубинец: Пропавшего в военкомате украинца нашли мертвым в 120 км от дома

Tекст: Мария Иванова

В августе житель Золотоноши исчез после того, как работники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) доставили его в учреждение в Звенигородке, передает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

«Похоронили Сергея – жителя Золотоноши, который в августе исчез после пребывания в Звенигородском ТЦК и СП. Работники ТЦК доставили мужчину в Звенигородку – примерно в 140 км от его дома. По словам очевидцев, там у него случился эпилептический приступ», – заявил Лубинец.

Несмотря на приступ, мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе. Его направили в штурмовую бригаду, которая отказалась его принимать. В военкомате утверждают, что мужчину отпустили, однако позже его нашли мертвым в 120 км от дома. По факту произошедшего открыто уголовное дело.

Власти Украины сталкиваются с серьезной нехваткой личного состава в вооруженных силах, а насильственные действия сотрудников военкоматов регулярно приводят к скандалам и протестам. Мужчины призывного возраста пытаются избежать мобилизации, покидая страну, скрываясь в домах или поджигая здания ТЦК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Государственное бюро расследований Украины сообщило о смерти мобилизованного после избиения сотрудниками территориального центра комплектования во Львове.

В Кременчуге Полтавской области мобилизованный мужчина скончался после долгого пребывания в подвале военкомата.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о госпитализации мужчины с разорванным легким после избиения в военкомате Черкасской области.