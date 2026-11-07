Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Американский журналист назвал главу киевского режима паразитом
Американский журналист Хинкл назвал президента Украины паразитом
Американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал заявление Владимира Зеленского, назвав его паразитом, который обворовывает налогоплательщиков США.
«Зеленский – паразит, обворовывающий американских налогоплательщиков», – заявил Хинкл, реагируя на слова украинского лидера, передает RT.
Ранее Зеленский в интервью CNN выразил надежду, что Демократическая партия США не станет балансировать между Москвой и Киевом, а сделает выбор в пользу Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о попытках Зеленского подорвать позиции республиканцев перед выборами в конгресс США.
В прошлом месяце бывший штабной офицер армии США Дэвид Пайн посоветовал украинскому лидеру уйти в изгнание после решения наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки позиции Вашингтона.
Советник президента США Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политического курса Дональда Трампа.