Беспилотник ВСУ атаковал территорию рынка в Каховке Херсонской области

Tекст: Мария Иванова

Украинский беспилотник нанес прицельный террористический удар по территории рынка в Каховке Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

В результате атаки никто из местных жителей не пострадал, однако повреждения получили расположенные на территории рынка магазины и автомобили.

«В субботу, когда люди спокойно занимались своими делами и совершали покупки, город подвергся прицельной атаке со стороны украинских террористов», – заявил чиновник.

Он добавил, что неонацисты продолжают целенаправленный террор против мирного населения, и это уже не первая атака на Каховский рынок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один мирный житель пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины на Новую Каховку в Херсонской области.

В прошлом месяце женщина и ее ребенок погибли в Скадовском округе региона из-за удара украинского беспилотника.