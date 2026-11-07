Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Украинский дрон повредил магазины и автомобили на рынке в Каховке
Беспилотник ВСУ атаковал территорию рынка в Каховке Херсонской области
В результате прицельного удара украинского беспилотника по рынку в Каховке Херсонской области повреждены магазины и автомобили.
Украинский беспилотник нанес прицельный террористический удар по территории рынка в Каховке Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
В результате атаки никто из местных жителей не пострадал, однако повреждения получили расположенные на территории рынка магазины и автомобили.
«В субботу, когда люди спокойно занимались своими делами и совершали покупки, город подвергся прицельной атаке со стороны украинских террористов», – заявил чиновник.
Он добавил, что неонацисты продолжают целенаправленный террор против мирного населения, и это уже не первая атака на Каховский рынок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один мирный житель пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины на Новую Каховку в Херсонской области.
В прошлом месяце женщина и ее ребенок погибли в Скадовском округе региона из-за удара украинского беспилотника.