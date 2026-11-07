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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    7 ноября 2026, 15:45 • Новости дня

    Украинский дрон повредил магазины и автомобили на рынке в Каховке

    Беспилотник ВСУ атаковал территорию рынка в Каховке Херсонской области

    Tекст: Мария Иванова

    В результате прицельного удара украинского беспилотника по рынку в Каховке Херсонской области повреждены магазины и автомобили.

    Украинский беспилотник нанес прицельный террористический удар по территории рынка в Каховке Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

    В результате атаки никто из местных жителей не пострадал, однако повреждения получили расположенные на территории рынка магазины и автомобили.

    «В субботу, когда люди спокойно занимались своими делами и совершали покупки, город подвергся прицельной атаке со стороны украинских террористов», – заявил чиновник.

    Он добавил, что неонацисты продолжают целенаправленный террор против мирного населения, и это уже не первая атака на Каховский рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один мирный житель пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины на Новую Каховку в Херсонской области.

    В прошлом месяце женщина и ее ребенок погибли в Скадовском округе региона из-за удара украинского беспилотника.

    7 ноября 2026, 07:24 • Новости дня
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев словами из песни Бобби Макферрина ответил на обеспокоенность Европы из-за возможного обсуждения Москвой и Вашингтоном новой архитектуры безопасности в регионе.

    «Don’t worry, be happy [Не волнуйтесь, будьте счастливы]», – написал Дмитриев в соцсети X.

    Таким образом спецпредставитель прокомментировал публикацию Financial Times, что европейские столицы неприятно удивились заявлению спецпосланника президента США Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу FT сообщила о неготовности европейских стран к заявлению Кушнера о переговорах с Россией.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Москвой и Вашингтоном архитектуру безопасности.

    В четверг Кушнер назвал создание такой архитектуры целью переговоров по украинскому конфликту.

    Комментарии (2)
    6 ноября 2026, 20:53 • Новости дня
    Избитому в тайной тюрьме под Киевом подростку вменили нападение на полицейского
    Избитому в тайной тюрьме под Киевом подростку вменили нападение на полицейского
    @ Stringer/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полиция инкриминирует 14-летнему Алексею Пекуру, избитому в тайной тюрьме под Киевом, нападение на полицейского, сообщил журналист Ростислав Шапошников.

    Об обвинениях Шапошников рассказал со ссылкой на отца подростка, передает ТАСС. «Бучанское отделение полиции обвиняет мальчишку в нападении на полицейского, хотя в это время ребенок находился в школе. Врач не поставил правильный диагноз, написал для отписки бог знает что. Ребенка выставляют как нападавшего на полицейского, хотя все видели, к какому состоянию его привели (глава офиса Владимира Зеленского Кирилл) Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и те, кто «заботились» о его состоянии», – заявил журналист изданию «Страна.ua».

    По версии следствия, Пекур напал на полицейского в 16:00 по местному времени (17:00 мск). Однако, как заявляет отец, в этот момент ребенок находился на занятиях в школе, а к зданию с тайной тюрьмой подошел лишь около 19:25 (20:25 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Европарламенте потребовали прекратить пытки на Украине на фоне сообщений об издевательствах в секретной тюрьме под Киевом.

    В среду избитого там 14-летнего Алексея Пекура внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    Днем ранее украинская полиция задержала женщину-медика, рассказавшую о неофициальной тюрьме.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 09:10 • Новости дня
    Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве

    Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении Северного моста и закрытии движения

    Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве
    @ IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении Северного моста в украинской столице в результате атаки и полном закрытии движения по нему.

    Движение транспорта по Северному мосту в украинской столице перекрыто в обе стороны из-за полученных объектом повреждений, передает RT.

    «В результате атаки… поврежден Северный мост», – заявил мэр города Виталий Кличко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о критических проблемах с обеспечением города электричеством, водоснабжением и отоплением.

    В пятницу ВС России нанесли массированный и 11 групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины и объектам энергетической инфраструктуры.

    Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов российских войск по украинской инфраструктуре.

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    6 ноября 2026, 21:32 • Новости дня
    Первый снег выпал в Киеве на фоне отсутствия света и воды

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киеве выпали первый снег и град на фоне критической ситуации со снабжением водой и электричеством, сообщают местные СМИ.

    Непогода накрыла столицу Украины на фоне критической ситуации со снабжением электричеством и водой. В Киеве выпали град и первый снег, передает ТАСС со ссылкой на издание «Факты ICTV».

    Издание опубликовало несколько видеозаписей, на которых видны огромные пробки на дорогах Киева на фоне снега и града.

    Ранее мэр города Виталий Кличко сообщил, что отопление подано только в 45% жилых домов украинской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти украинской столицы допустили появление уличных туалетов в Киеве из-за отсутствия воды, отопления и электроснабжения.

    Во вторник в украинской столице и двух областях ввели экстренные отключения света.

    В понедельник часть домов в Киеве осталась без электроснабжения на 37 часов.

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    7 ноября 2026, 09:07 • Новости дня
    Российские разведчики без выстрелов взяли в плен военных ВСУ под Харьковом

    Разведгруппа войск «Север» взяла в плен бойцов ВСУ без единого выстрела

    Российские разведчики без выстрелов взяли в плен военных ВСУ под Харьковом
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведчики 11-го армейского корпуса проникли ночью в блиндаж Вооруженных сил Украины в Харьковской области и убедили находившихся там военнослужащих сдаться без применения оружия.

    Бойцы группировки войск «Север» заметили противника в зарослях по шевронам на форме и решили действовать нестандартно, пишет РИА «Новости».

    «Решили: пойдем поздороваемся. Пришли, поздоровались и в результате взяли их в плен и привели. Не всегда нужно применять оружие, можно решить все без него, главное – дать себе время подумать», – рассказал разведчик с позывным Женьшень.

    Он добавил, что на передовой многие задачи решаются благодаря скрытности. Боец привел пример, когда разведчикам удалось затаиться в семи метрах от отступающей группы ВСУ, отследить ее маршрут до пункта временной дислокации и передать координаты артиллерии для последующей зачистки укрепрайона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир штурмового отряда группировки войск «Север» с позывным Фил сообщил о массовой лжи пленных украинских военнослужащих в Харьковской области про принудительную мобилизацию.

    Ранее командование Государственной пограничной службы Украины начало перебрасывать офицерский состав на передовую для предотвращения сдачи солдат в плен.

    Также украинские военнослужащие сдались в плен в Аннополье после ударов российских реактивных пехотных огнеметов «Шмель».

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    7 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Российские военные ударили по заводу им. Королева и Трипольской ТЭС под Киевом

    Минобороны: ВС России ударили по заводу им. Королева и Трипольской ТЭС

    Российские военные ударили по заводу им. Королева и Трипольской ТЭС под Киевом
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и области, сообщило Минобороны.

    «В городе Киеве поражены: автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУ; промышленное предприятие (ООО «Меридиан» им. С. П. Королева), производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго», – передает ведомство в соцсетях.

    В Киевской области были поражены тепловая электростанция Трипольская мощностью 1800 МВт, электроподстанция Киевская и производственное предприятие Бровары, выпускающее компоненты ракетного топлива.

    Также в Житомирской области ударили по электроподстанции 330 кВ/

    А в Черном море юго-восточнее Одессы был поражен сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство обороны сообщило о поражении двух сухогрузов с военными грузами для украинской армии.

    Также склады с вооружением и Трипольская ТЭС получили повреждения.

    Кроме того, Минобороны сообщило об ударе беспилотников бригады «Варяг» по Северному мосту в Киеве.

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    6 ноября 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине в ОАЭ
    Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине в ОАЭ
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались предстоящие в ОАЭ переговоры по украинскому урегулированию.

    Глава государства также обсудил с участниками совещания обеспечение и укрепление продовольственной безопасности страны, передает РИА «Новости».

    Путин сообщил, что в заседании постоянных членов Совбеза примут участие члены российской делегации, которые поедут в Абу-Даби на переговоры. На совещании присутствовали помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, замглавы МИД Сергей Рябков и начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    Президент выразил благодарность руководству ОАЭ за проведение переговоров по украинскому урегулированию. «На следующей неделе, во вторник, должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах, за что мы благодарны руководству Арабских Эмиратов, они последовательно помогают нам», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности меры по противодействию попыткам воздействия на российскую молодежь из-за рубежа.

    В сентябре Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по вопросам нейтрализации угроз общественной безопасности.

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    7 ноября 2026, 14:47 • Новости дня
    Военкор Котенок показал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве

    Военкор Котенок опубликовал фото пробитого ударом баллистики Южного моста в Киеве

    Военкор Котенок показал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве
    @ Hennadii Minchenko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве после атаки Вооруженных сил России.

    На фотографии, опубликованной в Telegram-канале, зафиксировано сквозное пробитие фрагмента полотна моста, ставшее результатом детонации боевой части ракеты. «Непогано. Треба ещё», – написал Юрий Котенок.

    Военный корреспондент Александр Коц уточнил, что на снимке изображен именно Южный мост. «Просвет опор у Северного моста круглый, а у южного в виде стрелки. Снимок сделан снизу, с берега, из-под Южного моста», – объяснил он.

    Центральный короб конструкции, по которому двигаются поезда метро, оказался пробит насквозь. Нижняя плита сооружения выпала, а арматура свисает вниз. Журналист добавил, что мост получил повреждения от удара баллистической ракеты в ночь на 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии серьезных повреждений Южного моста через Днепр.

    Также Министерство обороны сообщило о поражении объекта в украинской столице.

    Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов назвал повреждение вантов переправы причиной резкого ограничения движения транспорта.

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    6 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    БДИПЧ ОБСЕ отказалось комментировать скандал с тайной тюрьмой под Киевом
    БДИПЧ ОБСЕ отказалось комментировать скандал с тайной тюрьмой под Киевом
    @ Adrian Grycuk/wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не стало комментировать ситуацию вокруг тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом, сославшись на неясность обстоятельств.

    В организации заявили, что фактические обстоятельства произошедшего остаются неясными, передает РИА «Новости». «БДИПЧ не может комментировать события, которые ведомство не в состоянии проверить», – сообщили в бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пользователи социальных сетей на Украине выступили в поддержку прибывшей к секретной тюрьме под Киевом арестованного медика Валентины Молодой.

    Депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме.

    В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии.

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    7 ноября 2026, 08:20 • Новости дня
    Российские военные нанесли массированный удар по объектам в Киеве

    Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по объектам в Киеве

    Российские военные нанесли массированный удар по объектам в Киеве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и области.

    Российские военные осуществили массированный ночной удар с использованием высокоточного оружия наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов большой дальности по целям в украинской столице и Киевской области, сообщает Минобороны.

    В результате атаки успешно поражены объекты военно-промышленного комплекса, а также энергетики и транспортной инфраструктуры. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все атакованные цели использовались для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России нанесли массированный и 11 групповых ударов по украинским предприятиям военной промышленности и логистическим центрам.

     Во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре.

    Ранее российские военные поразили предприятия военной промышленности и центр обработки данных в Киеве.

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    7 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Медведев с иронией прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты

    Медведев иронично прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты

    Медведев с иронией прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал планы жителей Киева возродить уличные туалеты из-за коллапса энергосистемы.

    Медведев отреагировал на заявления из Киева о необходимости уличных туалетов.

    «С учётом коллапса энергосистемы киевляне задумались о том, чтобы возродить уличные сортиры. Нет света, значит, скоро выйдет из строя канализация. Помнится, кто-то из хохлобандеровцев нёс пургу, что русские воруют унитазы из прекрасных украинских квартир и домов. Жизнь переменчива…», – сообщил Дмитрий Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил о необходимости оборудовать уличные туалеты из-за отсутствия воды и электроснабжения.

    Эксперт в энергетике Алексей Анпилогов предупредил о риске возвращения крупных украинских городов к бытовым условиям прошлого из-за остановки работы энергосистемы.


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    6 ноября 2026, 22:20 • Новости дня
    Умерова назначили главой делегации Украины на переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Украинскую делегацию на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби возглавит глава службы внешней разведки страны Рустем Умеров, сообщил украинский телеканал ТСН.

    ТСН со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Дмитрия Литвина сообщает, что украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби будет возглавлять Рустем Умеров, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала, к делегации присоединится глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов).

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на переговорах в Абу-Даби планируется обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и шаги к мирному урегулированию.

     Ранее СМИ писали, что якобы Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о закрытом характере предстоящей встречи. Во вторник Песков назвал Владимира Мединского руководителем российской делегации на переговорах.

    В пятницу президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности о предстоящих переговорах в ОАЭ.

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    7 ноября 2026, 03:45 • Новости дня
    Предприятие в Орле получило повреждения при ракетном ударе ВСУ
    Предприятие в Орле получило повреждения при ракетном ударе ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Производственные помещения предприятия в Орле повреждены в результате массированной ракетной атаки ВСУ, сообщил глава Орловской области Андрей Клычков.

    «Враг снова атаковал гражданские объекты нашего региона», – заявил Клычков в «Максе».

    Он сообщил, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Орловской области, в результате чего повреждения получило предприятие в Советском районе.

    На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы, принимаются меры для локализации и устранения повреждений. Специалисты продолжают оценку последствий атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате детонации загорелись балконы нескольких квартир.

    Жертвами атак украинских дронов в ДНР стали два мирных жителя.

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    7 ноября 2026, 03:31 • Новости дня
    Германия отказалась передавать Украине новые системы Patriot

    Писториус: Германия не сможет поставлять Украине новые комплексы Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин не располагает возможностью осуществлять новые поставки систем противоракетной обороны Patriot Киеву из-за риска ослабления собственной безопасности, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Снабжение – и в первую очередь снабжение системами Patriot для противоракетной обороны – идет сложно», – заявил Писториус в интервью медиагруппе Funke.

    Министр напомнил, что Германия уже передала Украине несколько комплексов и значительное количество управляемых ракет к ним, передает РИА «Новости».

    «Больше сейчас не поставляется», – подчеркнул он.

    Писториус пояснил, что дальнейшие поставки вооружений подобного класса могут привести к появлению уязвимостей в национальной обороне самой Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о нехватке у западных стран достаточного количества ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    В сентябре Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    В том же месяце Германия отказала Швейцарии в передаче комплектующих для ЗРК Patriot из-за необходимости восполнить собственные запасы.

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    7 ноября 2026, 05:47 • Новости дня
    Дроны атаковали Саратовскую область

    Бусаргин: При атаке БПЛА на Саратовскую область есть пострадавшие

    Дроны атаковали Саратовскую область
    @ Официальная группа министерства здравоохранения Саратовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА на Саратовскую область повреждены объекты гражданской инфраструктуры; по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

    «В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие», – написал Бусаргин в «Максе».

    По его словам, на месте атаки работают все оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате детонации загорелись балконы нескольких квартир.

    Предприятие в Орле получило повреждения при ракетном ударе ВСУ.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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