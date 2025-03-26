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ВСУ не смогли отступить в Курской области из-за собственных мин
Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил, рассказали в российских силовых структурах.
Как передает ТАСС, лесной массив у Гуева в Курской области заминирован украинскими военнослужащими, что создает препятствия как для продвижения российских сил, так и для отступления самих ВСУ. В результате этого ВСУ оказались заперты в лесу, не имея возможности отойти в сторону Сумской области, откуда они изначально пришли.
Российские силовые структуры заявляют, что продолжают уничтожать врага в лесных массивах, где еще остаются группы украинских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск, дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области, а также устанавливали мины в квартирах при отступлении из Новогродовки.