Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.9 комментариев
ВСУ заминировали квартиры при отступлении из Новогродовки
Беженка сообщила о минировании ВСУ квартир и продуктов в Новогродовке
Военные ВСУ заминировали квартиры и места с продуктами питания в Новогродовке перед своим отступлением из населенного пункта в ДНР, сообщила беженка Елена Махатенко.
Украинские военные, отступая из оккупированной Новогродовки в Донецкой Народной Республике, минировали квартиры и места с продуктами питания, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказала беженка Елена Махатенко. По ее словам, в некоторых квартирах были установлены растяжки, создавая опасные ловушки для людей, пытающихся добыть продукты.
Минобороны России сообщило, что 8 сентября 2024 года населенный пункт Новогродовка был освобожден благодаря действиям войск группировки «Центр». Российские следователи фиксируют детали военных преступлений, которые, по их оценкам, совершили украинские военные во время оккупации. Махатенко сообщила, что лично видела заминированные объекты, хотя и не знает, пострадали ли от этого люди.
Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидец рассказал о расстреле украинскими военными детей в Новогродовке, а беженка сообщила о присутствии немцев в военной форме в этом же населенном пункте.