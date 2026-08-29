Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Лантратова добилась перевода беременной из СИЗО под домашний арест
Уполномоченный по правам человека в РФ спасла от содержания под стражей мать-одиночку, госпитализированную прямо из зала суда с угрозой выкидыша.
Федеральный омбудсмен Яна Лантратова добилась изменения меры пресечения для жительницы Свердловской области, передает РИА «Новости».
К правозащитнице обратился отец 37-летней женщины, воспитывающей двух детей и ожидающей третьего. На четвертом месяце беременности состояние матери-одиночки резко ухудшилось.
Из-за угрозы выкидыша подследственную увезли в больницу прямо с судебного заседания.
«Я обратилась в СК России по региону с просьбой изменить меру пресечения», – сообщила Лантратова.
Она добавила, что ситуацию держали на контроле совместно со свердловским омбудсменом Татьяной Мерзляковой.
В итоге суд заменил содержание под стражей на домашний арест.
Правозащитница подчеркнула, что сейчас женщина находится дома с детьми. Ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году правительство одобрило законопроект об ограничении применения ареста для беременных женщин.
В июле Яна Лантратова анонсировала проведение нового обмена пленными с Украиной.
В июне омбудсмен добилась возвращения трех российских семей на родину.