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В Киеве отказались снижать верхний возраст мобилизации
Офис Зеленского отказался снижать верхнюю границу возраста мобилизации
Власти Украины не собираются снижать верхнюю планку призывного возраста до 55 лет, несмотря на слухи о возможных изменениях в законодательстве, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.
По словам Палисы, украинские власти пока не планируют снижать верхнюю границу мобилизационного возраста до 55 лет, передает РИА «Новости».
«Снижать верхнюю границу мобилизационного возраста до 55 лет пока не планируют», – заявил чиновник. Ранее украинский адвокат Вадим Гречковский допустил, что депутаты Верховной рады могут уменьшить нижнюю планку призыва с 25 до 23 лет уже осенью. Причиной возможных изменений он назвал вероятное снижение верхней границы до 55 лет, которая сейчас составляет 60 лет.
Палиса также отметил, что поддерживает идею четкого срока службы, и подчеркнул необходимость постепенного перехода к контрактной армии.
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