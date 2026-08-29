Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Посольство сообщило о восьми пропавших россиянах в зоне бедствия в Непале
Посольство: В зоне бедствия на границе Непала и Китая пропали восемь россиян
В зоне масштабного стихийного бедствия на границе Китая и Непала бесследно исчезли восемь российских граждан, сообщили в посольстве России в Китае.
«По состоянию на вечер 29 августа восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на китайско-непальской границе», – заявили в дипломатическом представительстве, передает РИА «Новости».
В посольстве добавили, что информация об обнаружении граждан России к настоящему моменту не поступала.
Ранее российское посольство призвало родственников пропавших туристов направлять официальные запросы на поиск.
Число жертв масштабного наводнения на севере Непала достигло 538 человек.
Местные спасатели приостановили поисковые операции из-за резкого подъема уровня воды в реке.