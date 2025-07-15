Мигрант в Пензе пытался изнасиловать старшеклассницу на улице

Мигрант напал на 17-летнюю школьницу, возвращавшуюся домой после экзамена, говорится в своем Telegram-канале «Русская община».

Мужчина схватил ее на тротуаре и потащил в кусты. Там он посадил ее на бордюр, удерживал силой и пытался гладить ноги и другие части тела.

Школьница громко кричала и сопротивлялась, но нападавший продолжал удерживать ее. В какой-то момент мужчину что-то отвлекло, и школьнице удалось вырваться и выбежать на тротуар

Однако мигрант вновь попытался ее догнать, преграждал путь и приставал, пока не встретил мать девушки. Мать заподозрила неладное и задала мужчине прямой вопрос, после чего тот начал невнятно объясняться и утверждать, что ищет аптеку.

Организация уверена, что подобное поведение может говорить о других жертвах нападавшего. Представители «Русской общины» помогли пострадавшей обратиться в полицию и инициировали поиски подозреваемого.

По мнению участников «Русской общины», необходимо проверить мигранта на причастность к другим преступлениям.

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