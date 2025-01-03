Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Студента-иностранца обвинили в сексуальном насилии над жительницей Саратова
В Саратове студент из Туркмении обвинен в сексуальном насилии над местной жительницей, инцидент произошел 31 декабря 2024 года, сообщил Следственный комитет.
За время пребывания в России подозреваемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако не был депортирован, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело, мигранту предъявили обвинение, он заключен под стражу.
В октябре четверо граждан Узбекистана в Москве напали на соотечественницу и изнасиловали ее в парке. Все подозреваемые были задержаны.